Rakousko zdolalo Lotyše a je stoprocentní, Maďarsko vyzve večer Británii

  16:41aktualizováno  18:54
Rakouští hokejisté pokračují v útoku na postup do play off mistrovství světa. Ve skupině A v Curychu porazili favorizované Lotyšsko 3:1 a po třech zápasech mají devět bodů. Ve večerním duelu Maďarsko vyzve Velkou Británii. Jejich souboj můžete sledovat v podrobné online reportáži.
Rakouští hokejisté oslavují gól Tima Harnische.

Rakouští hokejisté oslavují gól Tima Harnische. | foto: Reuters

Sandis Vilmanis (vlevo) z Lotyšska a Dominic Hackl z Rakouska.
Arturs Andzans z Lotyšska se strká s Vinzenzem Rohrerem z Rakouska.
Rakouský kouč Roger Bader sleduje zápas s Lotyšskem.
Rakouský brankář Atte Tolvanen v akci proti Lotyšsku.
10 fotografií

Rakušané se ve skupině A bodově dotáhli na týmy Švýcarska a Finska, které jsou také stoprocentní. Lotyšsko má po třech utkáních body tři. Vítěznou branku vstřelil v 45. minutě v přesilové hře Benjamin Nissner, gól a asistenci si připsal Vinzenz Rohrer, jenž uzavřel skóre při power play soupeře.

V lotyšském dresu se poprvé na turnaji představil olomoucký útočník Krastenbergs a stal se šestým zástupcem extraligy v sestavě trenéra Vitolinše.

Lotyšsko – Rakousko

Zápas na MS v hokeji 2026 jsme sledovali podrobně

Do první slibnější šance se dostal v 7. minutě Lapinskis, finský brankář v rakouských službách Tolvanen byl připravený. Na druhé straně Gudlevskise prověřil Paul Huber, ani on ale skóre otevřít nedokázal. Stejně jako Tumanovs, jenž v 15. minutě trefil horní tyč.

Bezbrankový stav změnil až v 28. minutě Harnisch, jenž využil zaváhání soupeře v rozehrávce. A mohlo být pro Rakousko ještě lépe. Schneider v polovině utkání a Schwinger o minutu později však Gudlevskise podruhé pokořit nedokázali.

V závěru druhé části si Lotyši vypracovali několik šancí, prosadili se ale až 25 sekund po začátku třetí třetiny, kdy svým čtvrtým gólem na turnaji vyrovnal kapitán Balcers. O tři minuty později Batna fauloval Zwergera a Rakušané první přesilovou hru v zápase využili. Vedení jim vrátil Nissner.

Batna byl v 55. minutě blízko vyrovnání, Tolvanen si však poradil s jeho tečí i následnou dorážkou. V závěru nedokázal vyrovnat ani Cibulskis. Poslední slovo měl při lotyšské power play dvě sekundy před koncem Rohrer. Rakušané tak stejně jako před rokem na MS Lotyše ve skupině porazili a přiblížili se postupu do čtvrtfinále.

Mistrovství světa v hokeji 2026
19. 5. 2026 16:20
Konec zápasu
Lotyšsko : Rakousko 1 : 3
(0 : 0, 0 : 1, 1 : 2)
Góly:
40:25 R. Balcers (D. Smirnovs, A. Šmits)
Góly:
27:11 T. Harnisch (P. Stapelfeldt), 44:22 B. Nissner (P. Schneider, V. Rohrer), 59:58 V. Rohrer (T. Nickl)
Sestavy:
K. Gudlevskis - O. Cibulskis, A. Šmits - R. Freibergs, A. Andžans - R. Mamčics, K. Bindulis - K. Zile, M. Tumanovs - R. Balcers, D. Smirnovs, S. Vilmanis - T. Andersons, O. Batna, M. Dzierkals - O. Murnieks, H. Egle, R. Krastenbergs - O. Lapinskis, F. Buncis, K. Skrastinš
Sestavy:
A. Tolvanen - B. Wolf, C. Unterweger - T. Nickl, G. Biber - D. Maier, D. Hackl - R. Schnetzer, P. Stapelfeldt - P. Schneider, B. Nissner, D. Zwerger - L. Thaler, V. Rohrer, P. Huber - S. Schwinger, M. Huber, M. Rebernig - T. Harnisch, L. Wallner, L. Kolarik

Vyloučení: 4:2, Využití: 0:1, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 11:25, Počet diváků: 8 677

Naopak večerní utkání mezi Maďarskem a Velkou Británii bude nejspíš soubojem o udržení mezi šestnáctičlennou elitou. Oba týmy zatím vstřelili pouze tři góly a stále čekají na zisk bodů. Britové se po roční pauze vrátili na šampionát, kdežto Maďaři se sedmým místem sestupu vyhnuli.

ONLINE: Maďarsko – Velká Británie

Utkání na MS v hokeji 2026 sledujeme od 20.20 podrobně

Dosud navíc mají ze všech celků vůbec nejvyšší úspěšnost využitých přesilovek 50%. Produktivitu Britů překvapivě táhne třicetiletý obránce Nathanael Halbert (1+1).

Mistrovství světa v hokeji 2026
19. 5. 2026 20:20
Maďarsko : V. Británie
()
Sestavy:
B. Bálizs - B. Stipsicz, M. Horváth - Z. Hadobás, T. Ortenszky - R. Kiss, Z. Garát - G. Tornyai - B. Horváth, I. Terbócs, B. Sebök - D. Szongoth, V. Galló, C. Erdély - J. Hári, I. Sofron, K. Papp - K. Nagy, P. Vincze, T. Sárpátki - M. Nemes
Sestavy:
M. Robson - M. Richardson, N. Halbert - J. Tetlow, J. Hazeldine - L. Steele, T. Brown - B. Jenion, D. Clements - L. Kirk, R. Dowd, C. Neilson - B. Perlini, L. Neilson, J. Waller - R. Lachowicz, J. Curran, O. Betteridge - B. Davies, C. Shudra, B. Harewood

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

