ONLINE: Německo - Francie 1:0. Vítěz vyzve Slováky, v přesilovce skóruje Draisaitl

  12:10
Hokejový turnaj na olympijských hrách vstupuje do play off. Úterní program osmifinále zahajuje duel Německa s Francií, přičemž na vítěze čeká ve čtvrtfinále Slovensko. Zápas můžete sledovat od 12.10 prostřednictvím podrobné online reportáže.

Němečtí hokejisté se radují ze vstřelené branky proti Lotyšsku. | foto: AP

Němci ve skupině C nakonec obsadili druhé místo, ačkoliv vyhráli jediné utkání, když si poradili s Dány 3:1. Trochu překvapivě nestačili na Lotyšsko (3:4) a padli také s favorizovanými Američany (1:5).

ONLINE: Německo – Francie

Osmifinále sledujeme od 12.10 podrobně

Díky zamotané situaci v tabulce ale nakonec uzmuli výhodnější pozici pro vyřazovací boje. Ofenzivu táhne se čtyřmi góly Tim Stützle, hvězdný Leon Draisaitl má aktuálně bilanci jedné trefy a dvou asistencí.

Francouzi jsou společně s domácí Itálií jediným týmem na turnaji, který ještě nezískal ani bod. Postupně prohráli se Švýcarskem (0:4), i přes dobrý vstup do druhé třetiny nestačili ani na Čechy (3:6) a na závěr skupiny schytali debakl s Kanadou (2:10).

Po něm navíc musí řešit personální problémy, kvůli nevhodnému chování po bitce totiž francouzská federace z her vyřadila obránce Pierra Crinona. Nejproduktivnějším hráčem je Louis Boudon (2+1), jenž všechny body zaznamenal proti týmu Radima Rulíka.

Na olympiádě se celky potkávají poprvé od roku 1992, poslední vzájemný zápas na mistrovství světa 2024 v Česku ovládli Němci 6:3. Favority jsou i nyní, potvrdí tuto roli a postoupí do čtvrtfinále?

