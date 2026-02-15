Šanci na přímý postup do čtvrtfinále mají Češi minimální. Švýcary by v duelu od 12.10 museli porazit alespoň o 13 gólů. Z tabulky druhých týmů si tak postup téměř jistě zajistí Finsko.
Čtvrtfinále už mají jisté Kanaďané a Slováci, doplní je vítěz skupiny C, k čemuž mají před posledními zápasy nejblíže favorizovaní Američané.
Jak ale bude vypadat situace pro český tým v předkole a případném čtvrtfinále?
Výhra se Švýcarskem
Jakákoliv výhra českého týmu znamená 2. místo ve skupině, pokud Kanada porazí Francii. To českému týmu zajistí 5. nebo 6. místo v minitabulce před osmifinále.
V takovém případě by Češi narazili na jedenáctý či dvanáctý tým. Dle aktuální situace by si tak zopakovali skupinový duel s Francií, ve druhém případě můžou vyzvat domácí Itálii.
Pokud by výběr kapitána Romana Červenky předkolo zvládl, ve čtvrtfinále by ho čekal třetí či čtvrtý tým minitabulky. Na těchto pozicích jsou Slováci a Finové.
Prohra se Švýcarskem
Pokud Kanada porazí v závěrečném duelu Francii, tak český tým skončí ve skupině A na 3. místě, které znamená 8. nebo 9. místo v minitabulce před osmifinále.
V takové situaci by byl soupeřem v předkole třetí tým skupiny C. V ní je situace stále otevřená, hrozit tak může Německo, Lotyšsko i Dánsko.
Porážka se Švýcary by znamenala také těžšího soupeře ve čtvrtfinále. Čechům by se totiž do cesty postavily nejlepší týmy z minitabulky, tedy zámořští giganti Kanada a Spojené státy.
Minitabulka pro osmifinále a čtvrtfinále
1️⃣ Nejprve se řadí podle umístění ve skupině: nejdříve zbývající týmy z 2. míst, poté všechny týmy ze 3. míst, nakonec týmy ze 4. míst.
2️⃣ U týmů se stejným umístěním ve skupině, rozhoduje: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF.
|Pořadí
|Tým (pořadí ve skupině)
|Z
|B
|Skóre
|1.
|Kanada (1.)
|2
|6
|10:1
|2.
|USA (1.)
|2
|6
|11:4
|3.
|Slovensko (1.)
|3
|6
|10:8
|4.
|Finsko (2.)
|3
|6
|16:5
|5.
|Švýcarsko (2.)
|2
|3
|5:5
|6.
|Lotyšsko (2.)
|2
|3
|5:8
|7.
|Švédsko (3.)
|3
|6
|11:9
|8.
|Německo (3.)
|2
|3
|6:5
|9.
|Česko (3.)
|2
|3
|6:8
|10.
|Dánsko (4.)
|2
|0
|4:9
|11.
|Francie (4.)
|2
|0
|3:10
|12.
|Itálie (4.)
|3
|0
|4:19
Tučně jsou označené týmy se třemi odehranými zápasy ve skupině.