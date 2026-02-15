Postupová matematika: Na koho mohou čeští hokejisté narazit v osmifinále?

Autor:
  11:04aktualizováno  11:04
Nedělním programem končí základní skupiny mužské části olympijského hokejového turnaje. Jasno tak bude o dvojicích pro úterní osmifinále, které se téměř jistě bude týkat i českého týmu. Koho v něm můžou svěřenci Radima Rulíka vyzvat?

Kapitán Roman Červenka oslavuje se střídačkou gól proti Francii. | foto: Reuters

Šanci na přímý postup do čtvrtfinále mají Češi minimální. Švýcary by v duelu od 12.10 museli porazit alespoň o 13 gólů. Z tabulky druhých týmů si tak postup téměř jistě zajistí Finsko.

Čtvrtfinále už mají jisté Kanaďané a Slováci, doplní je vítěz skupiny C, k čemuž mají před posledními zápasy nejblíže favorizovaní Američané.

Jak ale bude vypadat situace pro český tým v předkole a případném čtvrtfinále?

Výhra se Švýcarskem

Jakákoliv výhra českého týmu znamená 2. místo ve skupině, pokud Kanada porazí Francii. To českému týmu zajistí 5. nebo 6. místo v minitabulce před osmifinále.

V takovém případě by Češi narazili na jedenáctý či dvanáctý tým. Dle aktuální situace by si tak zopakovali skupinový duel s Francií, ve druhém případě můžou vyzvat domácí Itálii.

Pokud by výběr kapitána Romana Červenky předkolo zvládl, ve čtvrtfinále by ho čekal třetí či čtvrtý tým minitabulky. Na těchto pozicích jsou Slováci a Finové.

Prohra se Švýcarskem

Pokud Kanada porazí v závěrečném duelu Francii, tak český tým skončí ve skupině A na 3. místě, které znamená 8. nebo 9. místo v minitabulce před osmifinále.

V takové situaci by byl soupeřem v předkole třetí tým skupiny C. V ní je situace stále otevřená, hrozit tak může Německo, Lotyšsko i Dánsko.

Porážka se Švýcary by znamenala také těžšího soupeře ve čtvrtfinále. Čechům by se totiž do cesty postavily nejlepší týmy z minitabulky, tedy zámořští giganti Kanada a Spojené státy.

Minitabulka pro osmifinále a čtvrtfinále

1️⃣ Nejprve se řadí podle umístění ve skupině: nejdříve zbývající týmy z 2. míst, poté všechny týmy ze 3. míst, nakonec týmy ze 4. míst.

2️⃣ U týmů se stejným umístěním ve skupině, rozhoduje: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF.

PořadíTým (pořadí ve skupině)ZBSkóre
1.Kanada (1.)2610:1
2.USA (1.)2611:4
3.Slovensko (1.)3610:8
4.Finsko (2.)3616:5
5.Švýcarsko (2.)235:5
6.Lotyšsko (2.)235:8
7.Švédsko (3.)3611:9
8.Německo (3.)236:5
9.Česko (3.)236:8
10.Dánsko (4.)204:9
11.Francie (4.)203:10
12.Itálie (4.)304:19

Tučně jsou označené týmy se třemi odehranými zápasy ve skupině.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.