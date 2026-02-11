ONLINE: Slováci zahajují hokejový turnaj proti Finsku, Švédové večer vyzvou Italy

  16:21aktualizováno  16:21
V Miláně začíná hokejový turnaj mužů. Středeční program zahrnuje dva zápasy skupiny A, jako první vyráží do akce Slováci a Finové, kteří hrají od 16.40. Od 21.10 je na programu souboj favorizovaných Švédů a domácích Italů. Obě utkání můžete sledovat prostřednictvím podrobných online reportáží.

Michal Ivan (vlevo) a Erik Černák na tréninku slovenských hokejistů v Miláně. | foto: TASR/ProfimediaProfimedia.cz

Slováci budou stejně jako před čtyřmi lety spoléhat především na Juraje Slafkovského, který je v Pekingu sedmi trefami nasměroval ke zcela senzačnímu bronzu.

ONLINE: Slovensko - Finsko

Utkání sledujeme od 16.40 podrobně

„Zase chci být rozdílovým hráčem. Dali jsme dohromady tu nejlepší soupisku, co jsme mohli. Teď je jen na nás, jak s tím naložíme,“ hlásil útočník Montrealu.

Favoritem zahajovacího duelu turnaje jsou Finové. Až na obránce Mikka Lehtonena přivezli do Milána celý tým z NHL, řadí se mezi hlavní čtyři aspiranty na medaile.

Kvůli zranění se musí obejít bez klíčového centra Aleksandera Barkova, pořád ale mají k dispozici hvězdy Mira Heiskanena, Sebastiana Aha, Mikka Rantanena či Roopeho Hintze.

Zimní olympijské hry 2026
11. 2. 2026 16:40
Slovensko : Finsko 0 : 0
()
Sestavy:
Sestavy:

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž

Švédové dali dohromady ještě o něco nabitější soupisku než jejich severští rivalové. Také oni se ale před odletem do dějiště her museli potýkat s pár nepříjemnostmi.

ONLINE: Švédsko - Itálie

Utkání sledujeme od 16.40 podrobně

Zdravotní problémy vyřadily ze hry talentovaného Lea Carlssona, oporu Anaheimu a očekávaného centra první formace, z původní nominace vypadl i zkušený obránce Jonas Brodin.

Italové jsou jasným outsiderem nejen v úvodním duelu, ale rovněž na celém turnaji. V Miláně zapisují první olympijskou účast po dvaceti letech, v Turíně skončili jedenáctí s bilancí dvou remíz a tří porážek.

„Budeme hrát v pěti pohromadě, soustředění na obranu. Nebudeme lehký soupeř k poražení,“ vzkázal finský kouč Jukka Jalonen, jenž hokejového trpaslíka vede od podzimu 2024.

Zimní olympijské hry 2026
11. 2. 2026 21:10
Švédsko : Itálie
()
Přejít na online reportáž
