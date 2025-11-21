Nestávkujte, prosí Hadamczik prvoligové kluby. I on ale zatlačí proti baráži

„Rád bych vás požádal, abyste upustili od záměru stávkovat na ledě, protože by to mohlo způsobit komplikace klubům,“ uvedl Hadamczik. Po úvodním buly nedávného derby mezi Zlínem a Vsetínem hokejisté symbolických deset sekund nehráli.
Svazový prezident v dopise iniciativě a konkrétně jejímu předsedovi Robertu Hápovi, zlínskému podnikateli, napsal, že už od svého nástupu do funkce podporuje přímý postup a sestup mezi Tipsport extraligou a Maxa ligou. „Tento princip považuji za sportovně férový a prospěšný pro obě soutěže.“
Stop baráži má stejný pohled.
„Jak může někdo vůbec říkat, že v první lize nejsou týmy, které nemají právo hrát extraligu? Nebo že si ji nemají ani zasloužit? Realita je jiná. Dnešní první liga má uvězněno 22 mistrovských titulů — a nejen to,“ stojí na facebookových stránkách spolku. „Současný systém potlačuje ambice jakéhokoli klubu. Místo sportovní motivace přináší beznaděj, protože cesta nahoru je prakticky zavřená. Každý klub má mít právo snít o postupu, o útoku na titul, o nové hale, o silné mládeži, o budoucnosti, která dává smysl. Férový sport stojí na otevřené soutěži. Přímý postup a sestup jsou jediná cesta dopředu.“
Český svaz ledního hokeje (ČSLH) musí respektovat smlouvu, která je mezi ním a Asociací profesionálních klubů (APK LH). Ta na jejím základě extraligu – a tedy i postupy a sestupy – řídí.
„I přes velkou snahu se mi zatím nepodařilo nalézt společnou řeč se zástupci APK v této otázce. Většina členů výkonného výboru ČSLH přímý postup i sestup podporuje, což také deklarovali na jednání a schválili jako oficiální doporučení pro změnu soutěžního systému. Více však bohužel není v tuto chvíli v našich silách,“ poznamenal Hadamczik. „Je pro mě zklamáním, že na konferenci, kde jsem svou vizi představil, nikdo nevznesl námitku a všichni hlasovali pro tuto vizi, ale nyní při jejím uvádění do praxe někteří zástupci APK svůj postoj změnili.“
Hadamczik se ještě nevzdal, o šanci na změnu chce dál usilovat. „Domnívám se, že nadešel čas znovu usednout společně k jednání a pokusit se APK přesvědčit ke změně postoje. Věřím, že úprava systému soutěží pomůže českému hokeji.“
Stop baráži avizuje, že je připravena zúčastnit se jednání mezi svazem, APK a SPK, což je Sdružení prvoligových klubů: „Od APK k nám žádná reakce na naši výzvu k dnešnímu dni nedorazila.“
Současný model baráže se ocitl pod palbou kritiky. Nejhorší celek extraligy v ní nastupuje proti nejlepšímu z prvoligového play off v sérii na čtyři vítězné zápasy. Zatímco odpadlík z nejvyšší soutěže má před prolínací soutěží víc než měsíční volno, král první ligy do ní jde unavený a pomlácený hned po vyřazovacích bojích.