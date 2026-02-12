ONLINE: Startuje česká skupina. Švýcarští hokejisté proti Francii rychle zvyšují

  12:11
Olympijský hokejový turnaj začíná i pro skupinu A, kde nechybí Češi. Jako první však do akce zasahují Švýcaři s Francouzy. Duel v Miláně začíná ve 12.10 a sledovat jej můžete prostřednictvím podrobné online reportáže.

Švýcarští hráči slaví branku proti Finsku. | foto: AP

Švýcaři v historii získali dva olympijské bronzy, které se však datují už do let 1928 a 1948. V jsou v posledních letech jsou však velmi úspěšní na světových šampionátech, kde získali dvě stříbra za sebou. Na dobrý výsledek by rádi dosáhli i pod pěti kruhy, kde před čtyřmi lety skončili ve čtvrtfinále.

ONLINE: Švýcarsko – Francie

Utkání sledujeme od 12.10 podrobně

Spoléhat se můžou na hráče z NHL, kterých v kádru mají hned devět. Také proto jsou jasnými favority v úvodním střetnutí proti Francii.

Té přijel ze zámořské soutěže pouze Alexandre Texier z Montrealu, zkušenosti dodává Pierre-Édouard Bellemare, nejstarší hráč na turnaji. Francouzi jsou na olympijských hrách po 24 letech, v Salt Lake City skončili poslední po debaklu 1:7 se Slovenskem.

Zimní olympijské hry 2026
12. 2. 2026 12:10
Zápas probíhá
Švýcarsko : Francie 2 : 0
(2 : 0)
Góly:
0:55 D. Riat (P. Kurashev, S. Andrighetto), 3:06 J. Moser (M. Fora)
Góly:
Sestavy:
L. Genoni - R. Josi, A. Glauser - J. Siegenthaler, D. Kukan - J. Moser, M. Fora - C. Marti - K. Fiala, N. Hischier, C. Thürkauf - S. Andrighetto, D. Malgin, N. Niederreiter - P. Kurashev, P. Suter, T. Meier - D. Riat, K. Jäger, C. Bertschy - S. Schmid
Sestavy:
A. Keller - J. Boscq, H. Gallet - F. Chakiachvili, E. Cantagallo - P. Crinon, E. Guebey - T. Thiry - A. Dair, S. Treille, J. Addamo - F. Douay, A. Texier, S. Da Costa - C. Bertrand, J. Perret, P. Bellemare - D. Fabre, K. Bozon, L. Boudon - A. Rech

Vyloučení: 1:1, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0

