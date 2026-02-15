Nicholas Jensen si přebral puk ve středním pásmu, u levého mantinelu pak vypálil na Swaymana jen kousek za červenou čárou. A k překvapení všech skončil kotouč až v síti.
„Letěl v perfektní výšce mezi tribunami a úrovní mantinelu. A já ho opravdu ztratil,“ popsal brankář Bostonu.
Ten nezažil vydařený vstup do utkání, inkasoval už po 100 sekundách hry. Po nešťastných odrazech se k dorážce dostal českobudějovický Nick Olesen a proti favoritovi otevřel skóre.
Podruhé šli Dánové do vedení ve 12. minutě po Jensenově trefě z dálky.
„Nejprve jsem chtěl nahodit, ale pak jsem si řekl: ‚Dobře, tak to radši pošlu směrem k brance,‘“ líčil nečekaný střelec.
Šestatřicetiletý obránce německého Bremerhavenu se v reprezentačním dresu prosadil teprve počtvrté za 11 let. A na tento přesný zásah proti zámořskému gigantovi rozhodně nezapomene.
Podívejte se na dánský gól z poloviny hřiště:
„Měl jsem štěstí, ale jsem za to vděčný,“ těšilo Jensena.
Rázem se začalo hledat vysvětlení, jak mohl jeden z nejlépe placených maskovaných mužů v NHL takový gól dostat.
Puk ze Swaymanova pohledu letěl v takovém úhlu, že za ním byla tmavá část mantinelu. Kotouč mu tak mohl splynout s pozadím, a proto nestihl včas reagovat.
„Jsem barvoslepý, takže na to se vymlouvat nechci,“ reagoval však se smíchem Swayman. „Takovým věcem čelíme neustále, v NHL hrajeme každý večer na různých stadionech. Tohle je jen další z nich a je to výzva, se kterou se musíme popasovat,“ dodal.
V úvodní třetině souboje s outsiderem mu to nevyšlo. I kvůli mírné teči. Z televizních záběrů bylo patrné, že americký gólman byl zpočátku více ve středu brankoviště, proto se tak puk vměstnal nad jeho pravé rameno.
„Určitě bych to vrátil, ale zejména na této úrovni musíte zůstat vyrovnaní. Jde na vás jedna střela za druhou a bez ohledu na to, jak dopadnou, musíte se vzchopit a chytit tu další,“ přiblížil Swayman.
„Divný odskok, ale prostě jdete dál. Jeremy je sebevědomý, v devíti případech z deseti – nebo spíše v 99 ze sta – to chytne. Nemáme mu to za zlé,“ zastal se parťáka Jack Eichel.
Ten se ve druhé části výrazně podepsal pod otočku ve skóre díky gólu a asistenci. Náskok si už favorité udrželi, ačkoliv jeden smolný moment si ještě Swayman vybral. Inkasoval totiž necelé tři vteřiny před druhou sirénou, a evropský tým tak duel přece jenom zdramatizoval snížením na 3:4.
V závěrečné dvacetiminutovce už se však prosadili pouze hráči Spojených států, kteří si tak připsali druhý triumf v turnaji. Více než vítězství se ale rozebíralo brankářské zaváhání.
„Takové věci se stávají. Už zažil velké situace, takže ví, jak se s tím vypořádat. Skvěle se vzpamatoval, nezdálo se, že by nějak panikařil. A myslím, že chytal opravdu dobře,“ podpořil Swaymana obránce Zach Werenski.
Závěrečný skupinový duel čeká Američany v neděli od 21.10 proti Německu. Do branky se může vrátit Connor Hellebuyck, jako další variantu má pak trenér Mike Sullivan také Jakea Oettingera.
Dostane Swayman pod pěti kruhy ještě šanci po slabším momentu s Dány?