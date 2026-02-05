Začíná hokejový turnaj žen na ZOH 2026. Kdy hrají Češky?

  7:28aktualizováno  7:28
České hokejistky čeká druhý olympijský turnaj v historii. V zápasech ZOH v Miláně by rády vylepšily sedmé místo z Pekingu. Do turnaje vstoupí už ve čtvrtek 5. února proti USA. Program ženského turnaje, výsledky, tabulky i další informace najdete v našem textu.

České hokejistky, zleva Kristýna Kaltounková, Natálie Mlýnková a Aneta Tejralová si vyzvedly oblečení a vybavení pro sportovce nominované na zimní olympijské hry. | foto: ČTK

Program českých hokejistek na ZOH

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
USA – ČESKOČtvrtek 5. února, 16:40
ČESKO – ŠvýcarskoPátek 6. února, 14:40
ČESKO – FinskoNeděle 8. února, 21:10
Kanada – ČESKOPondělí 9. února, 21:10

Program olympijského turnaje žen

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
Švédsko – NěmeckoČtvrtek 5. února, 12:10
Itálie – FrancieČtvrtek 5. února, 14:40
USA – ČESKOČtvrtek 5. února, 16:40
Finsko – KanadaČtvrtek 5. února, 21:10
Francie – JaponskoPátek 6. února, 12:10
ČESKO – ŠvýcarskoPátek 6. února, 14:40
Německo – JaponskoSobota 7. února, 12:10
Švédsko – ItálieSobota 7. února, 14:40
USA – FinskoSobota 7. února, 16:40
Švýcarsko – KanadaSobota 7. února, 21:10
Francie – ŠvédskoNeděle 8. února, 16:40
ČESKO – FinskoNeděle 8. února, 21:10
Japonsko – ItáliePondělí 9. února, 12:10
Německo – FranciePondělí 9. února, 16:40
Švýcarsko – USAPondělí 9. února, 20:10
Kanada – ČESKOPondělí 9. února, 21:10
Japonsko – ŠvédskoÚterý 10. února, 12:10
Itálie – NěmeckoÚterý 10. února, 16:40
Kanada – USAÚterý 10. února, 20:10
Finsko – ŠvýcarskoÚterý 10. února, 21:10
Čtvrtfinále 1Pátek 13. února, 16:40
Čtvrtfinále 2Pátek 13. února, 21:10
Čtvrtfinále 3Sobota 14. února, 16:40
Čtvrtfinále 4Sobota 14. února, 21:10
Semifinále 1Pondělí 16. února, 16:40
Semifinále 2Pondělí 16. února, 21:10
O bronzČtvrtek 19. února, 14:40
FináleČtvrtek 19. února, 19:10

Skupiny v hokejovém turnaji žen na ZOH 2026

A – Kanada, USA, Finsko, ČESKO, Švýcarsko
B – Francie, Německo, Švédsko, Japonsko, Itálie

Jistotu účasti podle žebříčku IIHF měla Kanada, USA, Finsko, Česko a Švýcarsko. Nebude chybět ani Francie a stejně jako v mužské kategorii se na turnaji představí také domácí Itálie.

O zbylých třech volných místech rozhodly tři kvalifikační skupiny, ze kterých si účast v Itálii zajistilo Japonsko, Švédsko a Německo.

Systém ženského turnaje na ZOH 2026:

  • V základních skupinách hraje systémem každý s každým.
  • Do čtvrtfinále postupují všechny týmy ze Skupiny A a tři nejlepší ze Skupiny B.
  • Čtvrtfinálové dvojice se vytvoří takto: A1 vs.B3, A2 vs. B2, A3 vs. B1 a A4 vs. A5.
  • Od čtvrtfinále se hraje play off na jeden zápas.

Nominace českých hokejistek

Kanadská trenérka ženské hokejové reprezentace Carla MacLeodová se v nominaci na olympijské hry v Miláně rozhodla vsadit na hráčky, které se představily na loňském mistrovství světa v Českých Budějovicích, kde Češky prohrály zápas o bronz a obsadily čtvrté místo. Z třiadvacetičlenného kádru jich na vrcholné akci minulé sezony startovalo jednadvacet.

Soupiska ženské hokejové reprezentace na ZOH

PoziceHráčka
BrankářkyJulie Pejšová (Milevsko)
Klára Peslarová (Brynäs)
Michaela Hesová (Dartmouth College)
ObránkyněSára Čajanová (Brynäs)
Dominika Lásková (SDE Hockey)
Noemi Neubauerová (Zug)
Daniela Pejšová (Boston)
Klára Seroiszková (Davos)
Aneta Tejralová (Seattle)
Andrea Trnková (Clarkson University)
ÚtočniceKlára Hymlárová (Minnesota)
Denisa Křížová (Minnesota)
Barbora Juříčková (Hämeenlinna)
Vendula Přibylová (MoDo Hockey)
Linda Vocetková (Djurgaarden)
Tereza Pištěková (SDE Hockey)
Michaela Pejzlová (Ambri Piotta)
Kristýna Kaltounková (New York)
Natálie Mlýnková (Montreal)
Kateřina Mrázová (Ottawa)
Tereza Vanišová (Vancouver)
Tereza Plosová (Universita Minnesota)
Adéla Šapovalivová (Universita Wisconsin)

České hokejistky na minulé olympiádě

  • České hokejistky na olympiádu podívaly v roce 2022 vůbec poprvé v historii, když uspěly v domácí kvalifikaci v Chomutově.
  • V Pekingu porazily ve skupině B Čínu, Švédsko a na nájezdy Japonsko, naopak nestačily na Dánky.
  • Ve čtvrtfinále narazily na favorizované Spojené státy, se kterými ještě ve třetí třetině držely krok, nakonec ale vypadly po porážce 1:4 a skončily na celkovém sedmém místě.
