Česko - Finsko 2:0. Hokejistky mají první triumf na hrách, rozhodly v úvodní části

  7:03aktualizováno  7:03
Na třetí pokus se dočkaly. České hokejistky poprvé na olympijském turnaji zvítězily, v Miláně si poradily s Finkami 2:0 po trefách Terezy Pištěkové a Natálie Mlýnkové z první třetiny. Brankářka Klára Peslarová pochytala všech 25 střel soupeřek. Poslední skupinový duel odehraje ženská reprezentace v pondělí od 21.10 proti Kanadě.
Tereza Pištěková oslavuje svůj úvodní gól spolu s brankářkou (8. února 2026)

Tereza Pištěková oslavuje svůj úvodní gól spolu s brankářkou (8. února 2026) | foto: Reuters

Klára Peslarová úspěšně brání proti Finkám (8. února 2026)
Tereza Pištěková oslavuje svůj úvodní gól (8. února 2026)
Natálie Mlýnková střílí druhý gól zápasu (8. února 2026)
Tereza Pištěková slaví se spoluhráčkami gól proti Finsku.
Češky rozhodly už během úvodní třetiny. A to díky podobným akcím.

Nejprve se po necelých třech minutách k puku dostala rozjetá Pištěková a trefila se pod horní tyčku finské brány a bekhendovým zakončením ji později napodobila také Mlýnková.

Česko – Finsko 2:0

Podrobná reportáž

Brankářka Peslarová odolala všem pokusům Seveřanek, v úvodu druhé části zvládla levým ramenem vychytat Karvinenovou v největší šanci soupeřek, ustála také závěrečný finský tlak.

Pojistku vítězství mohla dát Tereza Vanišová, ale v polovině zápasu mířila pouze do tyče a v závěru jí do střely směřující do prázdné brány skočila Hiirikoskiová.

Klára Peslarová brání finské střele (8. února 2026)

Češky šly do utkání se ziskem jediného bodu z předchozích dvou startů. A touhu po nápravě daly najevo hned v úvodu.

Juříčková si skvěle počkala na rozjetou Pištěkovou, která se dostala až do bezprostřední blízkosti před gólmanku Keisalaovou a zavěsila střelou na bližší tyčku.

Češky vzápětí nevyužily přesilovku, naopak musely čelit dvěma oslabením, a tak se střelecká aktivita přestěhovala na finské hokejky.

Natálie Mlýnková slaví druhý gól zápasu (8. února 2026)

Na konci 18. minuty se nicméně do šance prodrala po pravém křídle Mlýnková a namísto očekávané nahrávky najíždějící Mrázové zakončila podobně jako Pištěková – jen bekhendem.

Vzápětí musela na trestnou lavici Karvinenová. Část trestu si přenesla do druhé části a po jeho uplynutí se dostala do sólového úniku. Peslarová však její zakončení parádně vykryla. Na druhé straně neuspěla v podobné situaci před polovinou utkání Mlýnková.

Češky pozorně bránily cenný náskok, ve 46. minutě ale po obrovské chybě Pištěkové za vlastní brankou získala puk Holopainenová a vyjela si před Peslarovou. Ta však její střelu kryla.

V závěru Finky zkusily hru bez brankářky a Vanišová mohla přidat pojistku. Při přečíslení dvou na jednu zvolila střelu do odkryté branky, ale Hiirikoskiová ji dokázala výtečným obranným zákrokem bruslí zblokovat.

Olympiáda - hokej ženy
Skupina A 8. 2. 2026 21:10
Česko Česko : Finsko Finsko 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Góly:
02:57 Pištěková (Juříčková)
17:54 Mlýnková (Trnková)
Góly:
Sestavy:
Peslarová (Hesová) – Čajanová, Tejralová (C), Neubauerová, D. Pejšová, Lásková, Seroiszková, Trnková – Mlýnková, Mrázová (A), Vanišová – Plosová, Pejzlová, Křížová (A) – Hymlárová, Kaltounková, Šapovalivová – Juříčková, Pištěková, Přibylová – Vocetková.
Sestavy:
Keisalaová (Kyrkköová) – Laitinenová (A), Savolainenová (A), Suorantaová, Hiirikoskiová, Karjalainenová, Rantalaová, Yrjöläová – Holopainenová, Tapaniová, Karvinenová (C) – Nylundová, Tulusová, Vainikkaová – Nuutinenová, Nieminenová, Kuoppalaová – Liikalaová, Vanhanenová, Schalinová – Vesaová.

Rozhodčí: Murrayová (CAN), Tassoniová (USA) – Welshová (CAN), Zachová (CAN)

Počet diváků: 3805

