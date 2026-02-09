Češky rozhodly už během úvodní třetiny. A to díky podobným akcím.
Nejprve se po necelých třech minutách k puku dostala rozjetá Pištěková a trefila se pod horní tyčku finské brány a bekhendovým zakončením ji později napodobila také Mlýnková.
Česko – Finsko 2:0
Podrobná reportáž
Brankářka Peslarová odolala všem pokusům Seveřanek, v úvodu druhé části zvládla levým ramenem vychytat Karvinenovou v největší šanci soupeřek, ustála také závěrečný finský tlak.
Pojistku vítězství mohla dát Tereza Vanišová, ale v polovině zápasu mířila pouze do tyče a v závěru jí do střely směřující do prázdné brány skočila Hiirikoskiová.
Češky šly do utkání se ziskem jediného bodu z předchozích dvou startů. A touhu po nápravě daly najevo hned v úvodu.
Juříčková si skvěle počkala na rozjetou Pištěkovou, která se dostala až do bezprostřední blízkosti před gólmanku Keisalaovou a zavěsila střelou na bližší tyčku.
Češky vzápětí nevyužily přesilovku, naopak musely čelit dvěma oslabením, a tak se střelecká aktivita přestěhovala na finské hokejky.
Na konci 18. minuty se nicméně do šance prodrala po pravém křídle Mlýnková a namísto očekávané nahrávky najíždějící Mrázové zakončila podobně jako Pištěková – jen bekhendem.
Vzápětí musela na trestnou lavici Karvinenová. Část trestu si přenesla do druhé části a po jeho uplynutí se dostala do sólového úniku. Peslarová však její zakončení parádně vykryla. Na druhé straně neuspěla v podobné situaci před polovinou utkání Mlýnková.
Češky pozorně bránily cenný náskok, ve 46. minutě ale po obrovské chybě Pištěkové za vlastní brankou získala puk Holopainenová a vyjela si před Peslarovou. Ta však její střelu kryla.
V závěru Finky zkusily hru bez brankářky a Vanišová mohla přidat pojistku. Při přečíslení dvou na jednu zvolila střelu do odkryté branky, ale Hiirikoskiová ji dokázala výtečným obranným zákrokem bruslí zblokovat.
02:57 Pištěková (Juříčková)
17:54 Mlýnková (Trnková)
Peslarová (Hesová) – Čajanová, Tejralová (C), Neubauerová, D. Pejšová, Lásková, Seroiszková, Trnková – Mlýnková, Mrázová (A), Vanišová – Plosová, Pejzlová, Křížová (A) – Hymlárová, Kaltounková, Šapovalivová – Juříčková, Pištěková, Přibylová – Vocetková.
Keisalaová (Kyrkköová) – Laitinenová (A), Savolainenová (A), Suorantaová, Hiirikoskiová, Karjalainenová, Rantalaová, Yrjöläová – Holopainenová, Tapaniová, Karvinenová (C) – Nylundová, Tulusová, Vainikkaová – Nuutinenová, Nieminenová, Kuoppalaová – Liikalaová, Vanhanenová, Schalinová – Vesaová.
Rozhodčí: Murrayová (CAN), Tassoniová (USA) – Welshová (CAN), Zachová (CAN)
Počet diváků: 3805