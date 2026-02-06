ONLINE: Česko - Švýcarsko 1:0. Skvělý vstup do zápasu, brzy skóruje Kaltounková

  14:36
Do olympijského turnaje vstoupily porážkou s favorizovanými Američankami, nyní české hokejistky usilují o první vítězství proti Švýcarkám. Utkání můžete od 14.40 sledovat prostřednictvím podrobné online reportáže.
Fotogalerie2

Trenérka českého týmu Carla MacLeodová během zápasu se Spojenými státy. | foto: AP

Hned na úvod se národní tým musel vypořádat s kandidátkami na zlato. Američanky potvrzovaly kvalitu už v úvodní třetině, rozhodující náskok pro výhru 5:1 si vytvořily v prostředním dějství.

„S nimi je to vždy těžké. Hra je hodně fyzická a my jsme s nimi bojovaly. Chtěly jsme hrát fyzicky a myslím si, že se nám to podařilo,“ zhodnotila jediná úspěšná střelkyně Barbora Juříčková.

ONLINE: Česko – Švýcarsko

Druhý duel hokejistek na ZOH v Miláně sledujte od 14.40 podrobně

I Češky měly šance, v koncovce si však vybraly trochu smůly. Třeba jako při tyčce Terezy Plosové.

„Byla to škoda. V dalších zápasech musíme dávat góly. S jedním vstřeleným se proti Americe a Kanadě vyhrává hodně těžko, v podstatě proti komukoliv,“ uvedla útočnice.

Spravit chuť si chce se spoluhráčkami proti tradičním soupeřkám ze Švýcarska, pro které jde o první zápas na turnaji. Obě země se v minulém roce utkaly šestkrát a pokaždé se radovaly Češky.

Svěřenkyně Carly MacLeodové celkem uspěly v posledních devíti vzájemných zápasech a na pozitivní bilanci chtějí navázat také v Miláně. Podaří se české reprezentaci zapsat první triumf?

Olympiáda - hokej ženy
Skupina A 6. 2. 2026 14:40
zápas probíhá
Česko Česko : Švýcarsko Švýcarsko 1:0 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
01:32 Kaltounková (Šapovalivová, Hymlárová)
Góly:
Sestavy:
Hesová (Peslarová) – Neubauerová, D. Pejšová, Trnková, Tejralová (C), Lásková, Čajanová, Seroiszková – Mlýnková, Mrázová (A), Vanišová – Plosová, Pištěková, Křížová (A) – Hymlárová, Kaltounková, Šapovalivová – Vocetková, Přibylová, Juříčková.
Sestavy:
Maurerová (Wagnerová) – Christenová, Baechlerová, Meriguetová, Vallarioová, Sigristová, Wetliová, Büchiová – Stalderová (C), Müllerová (A), Enzlerová – Zimmermannová, Weyová, Martiová – Lutzová, Leemannová, Schaeferová – Quennecová (A), Herzigová, Balzerová – Rüediová.

Rozhodčí: Henrikssonová (SWE), Hillerová (USA) – Clarkeová (CAN), Zachová (CAN)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

ONLINE: Česko - Švýcarsko 1:0. Skvělý vstup do zápasu, brzy skóruje Kaltounková

Trenérka českého týmu Carla MacLeodová během zápasu se Spojenými státy.

Pavel v Miláně otevřel Český dům. Ocenil i účast Pellegriniho: Vztahy jsou stále skvělé

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou a jeho slovenský protějšek Peter...

USA a Írán zahájily v Ománu jednání o jaderném programu

Na místo už dorazila delegace Spojených států, kterou zastupuje vyslanec...

Uhry

Co je národní zájem? Když na olympiádě startuje Maďar, nebo když Rus získá pro Budapešť medaili?

Krasobruslaři Maria Pavlovová a Alexej Svjatčenko reprezentující Maďarsko se...

Dostál na ledě, Pastrňák už v Miláně. Češi trénovali i s dvojicí nečekaných brankářů

První trénink českých hokejistů na olympiádě v Miláně.

Los Davis Cupu: Lehečka proti Švédsku začne, vyzve ho hráč ze šesté stovky

Jiří Lehečka a Švéd Dragos Nicolae Madaras před vzájemným utkáním v kvalifikaci...

Trump sdílel video zobrazující Obamovy jako opice. Nechutné, reagují odpůrci

Trump sdílel video zobrazující Obamovy jako opice

Krasobruslení na ZOH 2026: Kdy jedou Češi a kde v televizi soutěž sledovat

Natálie a Filip Taschlerovi během rytmického tance na mistrovství Evropy v...

Doporučujeme

Zatím stále stojí, ale na jak dlouho? Cenné pražské moderní stavby, jejichž dny jsou zřejmě sečteny

Kdysi pýcha Prahy, dnes troska. Funkcionalistická budova zimního stadionu na...

Nezvyklý zvuk i menší prostor. Hokejisty na olympiádě překvapila ledová plocha

Americké hokejistky se radují z vítězství nad Českem.

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

V Moskvě postřelili zástupce šéfa vojenské rozvědky GRU, Putina informují

Ruský generálporučík Vladimir Alexejev (14. června 2023)

Výpadek Starlinku ochromil ruské velení. Čelí katastrofě, tvrdí Ukrajinci

Ruští vojáci se na frontě u ukrajinského města Sumy připravují na vypuštění...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.