Hned na úvod se národní tým musel vypořádat s kandidátkami na zlato. Američanky potvrzovaly kvalitu už v úvodní třetině, rozhodující náskok pro výhru 5:1 si vytvořily v prostředním dějství.
„S nimi je to vždy těžké. Hra je hodně fyzická a my jsme s nimi bojovaly. Chtěly jsme hrát fyzicky a myslím si, že se nám to podařilo,“ zhodnotila jediná úspěšná střelkyně Barbora Juříčková.
I Češky měly šance, v koncovce si však vybraly trochu smůly. Třeba jako při tyčce Terezy Plosové.
„Byla to škoda. V dalších zápasech musíme dávat góly. S jedním vstřeleným se proti Americe a Kanadě vyhrává hodně těžko, v podstatě proti komukoliv,“ uvedla útočnice.
Spravit chuť si chce se spoluhráčkami proti tradičním soupeřkám ze Švýcarska, pro které jde o první zápas na turnaji. Obě země se v minulém roce utkaly šestkrát a pokaždé se radovaly Češky.
Svěřenkyně Carly MacLeodové celkem uspěly v posledních devíti vzájemných zápasech a na pozitivní bilanci chtějí navázat také v Miláně. Podaří se české reprezentaci zapsat první triumf?
01:32 Kaltounková (Šapovalivová, Hymlárová)
Hesová (Peslarová) – Neubauerová, D. Pejšová, Trnková, Tejralová (C), Lásková, Čajanová, Seroiszková – Mlýnková, Mrázová (A), Vanišová – Plosová, Pištěková, Křížová (A) – Hymlárová, Kaltounková, Šapovalivová – Vocetková, Přibylová, Juříčková.
Maurerová (Wagnerová) – Christenová, Baechlerová, Meriguetová, Vallarioová, Sigristová, Wetliová, Büchiová – Stalderová (C), Müllerová (A), Enzlerová – Zimmermannová, Weyová, Martiová – Lutzová, Leemannová, Schaeferová – Quennecová (A), Herzigová, Balzerová – Rüediová.
Rozhodčí: Henrikssonová (SWE), Hillerová (USA) – Clarkeová (CAN), Zachová (CAN)Přejít na online reportáž