ONLINE: Česko - USA. Hokejistky na úvod her nastupují proti hlavním favoritkám

Autor:
  13:10
S jasnými medailovými ambicemi vstupují české hokejistky do olympijského turnaje v Miláně. Den před oficiálním zahájením her se na úvod potkávají s hlavními favoritkami a posledními mistryněmi světa ze Spojených států. Utkání silnější základní skupiny A můžete sledovat od 16.40 v podrobné online reportáži.

Česko - USA, momentka ze zápasu mistrovství světa hokejistek. Útočí domácí Tereza Plosová (vpravo). | foto: ČTK

Když se oba týmy potkaly pod pěti kruhy naposledy, stalo se tak ve čtvrtfinále posledního turnaj v Pekingu, při debutu Češek.

Ty měly našlápnuto k velkému překvapení, když je Michaela Pejzlová poslala ve druhé třetině do vedení, zámořský výběr měl ale v utkání drtivou převahu a i přes výtečný výkon brankářky Kláry Peslarové (s 55 zákroky), zvítězil 4:1.

ONLINE: USA vs. Česko

Úvodní vystoupení hokejistek na olympijském turnaji sledujte od 16.40.

Teď je národní tým v obdobné pozici, favorit je daný, pořád odskočený. A hájí proti Česku stoprocentní bilanci.

„Už z holek v Seattlu jsem ale cítila, že nechtějí hrát proti Česku,“ říká kapitánka Aneta Tejralová, která v západoamerickém celku elitní soutěže PWHL s pár nynějšími soupeřkami hraje, včetně hvězd Hillary Knightové a Alex Carpenterové. „Vědí, že už nejsme outsideři, ale nepříjemný soupeř.“

Však to tým pod vedením trenérky Carly MacLeodové prokázal na posledním mistrovství světa, kde Američankám v semifinále podlehl už těsně 1:2, byť zase s výrazným rozdílem v zakončování, kdy čelil 45 střelám.

Nyní chce navázat na úspěchy z uplynulých let. Zatímco v Pekingu byla odměnou už vybojovaná účast, teď je cílem zisk medaile. Postup do čtvrtfinále má už zajištěný díky členství v elitní skupině A, teď bojuje o co nejlepší pozici pro klíčový zápas.

„Za poslední čtyři roky jsme ukázaly charakter a vybudovaly si jméno. Máme sebevědomí, jsme vnímané mezi top 3 týmy a věřím, že nám to pomůže. Budujeme podporu i pro mladší holčičky a já udělám vše pro to, abych svůj tým přivedla k úspěchu,“ doplnila obránkyně Tejralová.

Olympiáda - hokej ženy
Skupina A 5. 2. 2026 16:40
USA USA : Česko Česko 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.