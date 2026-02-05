Když se oba týmy potkaly pod pěti kruhy naposledy, stalo se tak ve čtvrtfinále posledního turnaj v Pekingu, při debutu Češek.
Ty měly našlápnuto k velkému překvapení, když je Michaela Pejzlová poslala ve druhé třetině do vedení, zámořský výběr měl ale v utkání drtivou převahu a i přes výtečný výkon brankářky Kláry Peslarové (s 55 zákroky), zvítězil 4:1.
ONLINE: USA vs. Česko
Úvodní vystoupení hokejistek na olympijském turnaji sledujte od 16.40.
Teď je národní tým v obdobné pozici, favorit je daný, pořád odskočený. A hájí proti Česku stoprocentní bilanci.
„Už z holek v Seattlu jsem ale cítila, že nechtějí hrát proti Česku,“ říká kapitánka Aneta Tejralová, která v západoamerickém celku elitní soutěže PWHL s pár nynějšími soupeřkami hraje, včetně hvězd Hillary Knightové a Alex Carpenterové. „Vědí, že už nejsme outsideři, ale nepříjemný soupeř.“
Však to tým pod vedením trenérky Carly MacLeodové prokázal na posledním mistrovství světa, kde Američankám v semifinále podlehl už těsně 1:2, byť zase s výrazným rozdílem v zakončování, kdy čelil 45 střelám.
Nyní chce navázat na úspěchy z uplynulých let. Zatímco v Pekingu byla odměnou už vybojovaná účast, teď je cílem zisk medaile. Postup do čtvrtfinále má už zajištěný díky členství v elitní skupině A, teď bojuje o co nejlepší pozici pro klíčový zápas.
„Za poslední čtyři roky jsme ukázaly charakter a vybudovaly si jméno. Máme sebevědomí, jsme vnímané mezi top 3 týmy a věřím, že nám to pomůže. Budujeme podporu i pro mladší holčičky a já udělám vše pro to, abych svůj tým přivedla k úspěchu,“ doplnila obránkyně Tejralová.