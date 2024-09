ONLINE: Sparta - Třinec 1:0. Bleskový první gól ročníku dává Salomäki

Zatímco v předešlých sezonách byla předehrávka úvodního kola o den dříve tradicí, tentokrát si ji vynutily okolnosti. Konkrétně fotbalová Liga mistrů a kolize zápasu Pražanů se Salcburkem na Letné.

Hokejová Sparta včas reagovala a s třineckým souhlasem přeložila duel ze středy na úterý.

předehrávku 1. kola extraligy

Do něj vstupují v lepším rozpoložení Oceláři, kteří za sebou mají povedenější září. V Champions Hockey League zvládli tři ze čtyř zápasů, prohráli jen se silným švédským Växjö, porazili oba švýcarské soupeře Lausanne a Fribourg a radovali se také ve francouzském Rouen.

Miroslav Forman se tlačí před Martina Marinčina.

Zato Sparta se v evropské soutěži trápí. A to je možná ještě mírné slovo. Tři body z možných dvanácti znamenají zatím nepostupové osmnácté místo, navíc nezdařilé výsledky podtrhává neveselý herní projev.

Pražany mimořádně zlobí koncovka. Za čtyři střetnutí vstřelili jen sedm gólů, což je pro tak ofenzivně nabitý kádr zkrátka málo. Navíc jen jedna trefa se zrodila za rovnoměrného počtu hráčů na ledě, jedna také v oslabení, tři v přesilovkách, dvě do prázdné branky.

„Musíme to tam dotlačit, ale nejde nám to. Pokoušíme se něco udělat, ale z nějaké přemíry snahy to nevychází. Je tam spíš trochu panika,“ zahlásil po posledním klání v Berlíně obránce Michal Moravčík.

Ten si moc dobře pamatuje také poslední setkání s Třincem. Ještě aby ne, vždyť jemu i spoluhráčům naprosto rozebral titulové šance.

Semifinále play off, z krásného stavu 3:0 na zápasy krutá otočka na 3:4. Další konec, opět prodloužení mistrovského čekání, naopak Oceláři se nakopli k zisku páté trofeje v řadě.

Proto mají sparťané motivaci jasnou, Třinečtí zase chtějí dokázat, že českému hokeji kralují právem. Ke klubu z hlavního města se v létě připojili útočníci Hyka nebo Salomäki, obranu vyztužili další Fin Kemiläinen a Mašín. Obhájcům má pomoct zase Teplý, Addamo nebo Jank, postrádají ale mimo jiné reprezentanta Voženílka.

Jak se oba kluby nakopnou do nového ročníku extraligy?

