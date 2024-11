Debakl Pardubic, na Spartě schytaly osm gólů. Kladno padlo, Plzeň vyhrála

Vítkovice – Karlovy Vary 2:5 Krize nekončí. Vítkovice protáhly čekání na výhru už na pět zápasů, doma nestačily na Karlovy Vary poměrně jasně 2:5. Hned třikrát inkasovaly v oslabení, naopak hosté už pošesté za sebou bodovali. Vítkovice po sérii čtyř proher opět nevstoupily do utkání zdárně. Auvitu už ve čtvrté minutě nabídl soupeři početní výhodu, ve které sice nejprve svou šanci promarnil Ilomäki, ale Fin vzápětí křížným pasem oslovil Grígera, který z kruhu bez přípravy už trefil. Domácí se nemohli dostat do tlaku, a tak první část mnoho zábavy nepřinesla. Do druhé dvacetiminutovky výrazně aktivněji nastoupila Energie a šest minut mačkala domácí před Klimešovou brankou. Vítkovický gólman kryl Salstenův výpad a následně i příležitosti Plutnara a Černocha. Převahu pohyblivějších Západočechů korunoval ve 26. minutě opět v přesilovce Jaks, který se na modré čáře opřel do puku a Klimeš ho přes clonícího Beránka zaregistroval až v síti. Ostravané se v první polovině zápasu na ledě vůbec neprosazovali. Ale impulz jim dal v 31. minutě Košťálek, který se po podobné situaci jako Jaks trefil ranou od modré čáry, a Vítkovice pookřály. Dávid Gríger poslal Karlovy Vary ve Vítkovicích brzy do vedení. I domácí se začali dostávat do tlaku a do hry. Ve 34. minutě málem vyrovnali, ale překvapivě odražený puk nedokázal Eberle zblízka umístit do prázdné branky. Zlepšený výkon Vítkovic udusila přestávka, a jestliže začátky prvních dvou třetin měly špatné, do třetí vstoupily katastrofálně. Slabé vyhození kotouče zachytil mezi kruhy Šír a ve 43. minutě zápěstím zvýšil na 3:1. A Prčíkovo vyloučení už o 80 sekund později potrestal při hře pět na čtyři sedmnáctiletý talent čtvrtým gólem. Malou naději ještě Vítkovicím vrátil Abdul, který v přesilovce po individuální akci snížil na 2:4, ale v power play zpečetil trpký osud Ostravských přesnou trefou přes celé hřiště Jiskra. Zobrazit více Sbalit