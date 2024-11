ONLINE: Pardubice vládnou v derby, Litvínov ztrácí. Třinec opět prohrál

Plzeň – Třinec 4:3P Domácí sice brzy vedli 2:0, jenže hosté do první pauzy snížili a ve druhé třetině dokonali dvěma góly obrat ve skóre. V čase 58:42 vyrovnal na 3:3 při přesilové hře povýšené odvoláním brankáře Jakub Klepiš a v nastavení rozhodl Christophe Lalancette. Čtyřmi asistencemi se v domácím dresu blýskl Kristians Rubins. Závar před třineckou bránou v utkání s Plzní. Západočeši vstoupili do utkání aktivněji a již ve 3. minutě musel třinecký gólman Kacetl svým levým beton zastavit zakončení nekrytého Matýse. Při vyloučení Kundrátka v 7. minutě už ale otevřel skóre dorážkou Schleiss. O čtyři minuty později zvýšil vedení rozjetých Indiánů po objetí branky Rubinse pohotovou střelou Mertl. Hosté zareagovali častější střelbou a postupně si vynutili tlak. Bombu Čacha z levého kruhu ještě gólman Malík vyrazil, v 15. minutě už ale nestačil na povedený únik Hrehorčáka, který snížil na 1:2. Krátce před první sirénou selhal po vyhraném vhazovaní tváří v tvář Malíkovi útočník Daňo. Zlepšený výkon Ocelářů pokračoval také ve druhé části. Pasivní domácí srážela nedisciplinovanost. Téměř minutu dlouhé oslabení ještě ubránili, ale záhy po polovině utkání vyrovnal přesilovkovou ranou na 2:2 Adámek. Indiáni nestíhali bránit dobře kombinujícího soupeře a 65 sekund před koncem druhé třetiny dokonal Daňo šikovnou tečí Kundrátkovy střely obrat na 3:2. Do závěrečné dvacetiminutovky naskočili domácí s viditelným cílem vyrovnat, jenže promarnili dvě početní výhody a hosté je do vážnější šance dlouho nepouštěli ani při hře v plném počtu. Až v 57. minutě se před branku protáhl Elson, v pádu však Kacetla neprostřelil. Ocelářům následně ale zkomplikoval situaci pětiminutovým faulem na Klepiše Daňo. Při hře bez brankáře rozhodčí nejprve neuznali v 59. minutě trefu Klepiše pro postavení Schleisse v brankovišti, plzeňská trenérská výzva ale potvrdila vyrovnání na 3:3. Navíc přesilovka pokračovala v prodloužení, kdy domácí znovu odvolali brankáře. Bonusový bod jim ale zajistil sekundu po skončení pětiminutového trestu hostů přesnou střelou z pravé kruhu Lalancette. Zobrazit více Sbalit