Trápení favoritů. Pardubice schytaly debakl, padla i Sparta. Vítkovice válely

Mladá Boleslav – Plzeň 2:1P Neporazitelnost trvá, Mladá Boleslav zvítězila díky brance obránce Filipa Pavlíka v prodloužení 2:1 nad Plzní. Naopak Plzeň na první výhru dál čeká, byť už podruhé dokázala bodovat. Domácí byli v úvodu střelecky aktivnější, první výraznější šanci si ale vypracovali Západočeši. Urban se ve třetí minutě dostal za obránce, brankář Furch si však s jeho nájezdem poradil. Následně oba týmy nevyužily své první přesilové hry, při Söderlundově trestu v oslabení zahrozil Urban, ani tentokráte však Furcha nepřekonal. V 18. minutě se již hosté dostali do vedení, když Zámorský našel volného Rohlíka, který otevřel skóre. Ve 24. minutě mohl zvýšit vedení Plzně Lev, který nastoupil poprvé v sezoně po skončení disciplinárního trestu z předkola play off minulého extraligového ročníku. Furch ale jeho brejk zlikvidoval. V polovině utkání měl gólman domácích štěstí, když po Matýsově zakončení skončil puk za jeho zády, za brankovou čáru ale nezamířil. I díky tomu mohli Bruslaři vyrovnat. Ve 34. minutě již dobře chytající Malík nestihl zareagovat na tečovanou střelu Jánošíka. Domácí gólový úspěch povzbudil a do vedení je mohl posunout Pyrochta, jeho střela v přesilové hře ale skončila na tyči. Následně se neprosadil ze slibné pozice ani Skalický. Ve 44. minutě se do šance dostal domácí Buchtele, ale neuspěl stejně jako Söderlund o několik sekund později na druhé straně. V 53. minutě byl blízko druhého gólu osamocený Fořt, Malík ale jeho střelu zastavil. Po následné šarvátce získali Středočeši výhodu přesilové hry, Plzeň se ale ubránila. Když poté v poslední minutě základní doby nezamířil přesně ani hostující Klepiš, dospěl zápas do prodloužení. V nastavené pětiminutovce mohly rozhodnout oba týmy, podařilo se to ale domácím. Hrdinou utkání se stal Pavlík.