Litvínov doráží na lídra. Sparta vydřela výhru, Třinec ovládl derby, slaví i Hradec

Třinec – Vítkovice 4:0 Úřadující mistr zapsal třetí výhru z posledních čtyř zápasů a posunul se z 11. na 10. místo před Plzeň. Brankář Ondřej Kacetl vychytal druhou nulu v sezoně. Útočník Daniel Kurovský, který je vítkovickým odchovancem, si připsal třemi body za dva góly a nahrávku. Třinečtí hokejisté oslavují vstřelenou branku v ocelářském derby. Už první okamžiky bitvy dvou velkých rivalů přinesly rychlý hokej s šancemi na obou stranách kluziště. Shodně oba celky mohly jít do vedení už ve druhé minutě, avšak ani Eberlemu na straně Vítkovic, ani Hudáčkovi na straně Třince zakončení příliš nesedlo. Nerozhodný stav trval i poté, co se v polovině šesté minuty provinil proti pravidlům Jandus, domácí se v oslabení ubránili. Skóre se poprvé změnilo před polovinou úvodního dějství. Oceláři se dostali do přečíslení dva na jednoho, Kurovský chtěl nejdříve nahrávat, ale po odrazu kotouče od vítkovického obránce se nakonec dostal sám do zakončení a přehodil gólmana Paříka. V 15. minutě na něj navázal Daňo, jenž využil Paříkova špatného vyjetí. Třineckému útočníkovi už pak stačilo jen zamést puk do odkryté branky. Domácí šli do druhé třetiny i s dvoubrankovým náskokem v zádech útočně naladěni a brzy se také dočkali třetího gólu: Kurovský našel zpoza branky Vránu a třinecký kapitán svou druhou brankou v sezoně zvýšil na 3:0. Třineckou pohodu ještě umocnilo, když Kurovský přidal ve 33. minutě čtvrtý zásah a definitivně tak rozhodl o osudu zápasu. Třinecký obránce Martin Jandus si pokrývá kotouč před vítkovickým forvardem Robertem Říčkou (vpravo). Teprve na začátku třetí části velmi slušně vedeného utkání si Oceláři zahráli svou první - a nakonec i jedinou - přesilovku. Vytvořili si několik nadějných příležitostí, ale s ukazatelem skóre tentokrát nepohnuli. Vítkovičtí mohli korigovat nepříznivý stav v polovině závěrečného dějství rovněž v početní převaze, ale ani oni neuspěli. Ostravští hokejisté se pak snažili v závěrečné pasáži alespoň smazat nulu na své straně a pokazit tak Kacetlovi čisté konto. Do posledních minut předváděli sympatický výkon, nepůsobili odevzdaně, ale fantom posledních let v třineckém dresu svou branku uhájil před všemi náznaky pohromy. Oceláři tak v posledním domácím utkání v roce 2024 vyhráli na Vítkovicemi 4:0. Zobrazit více Sbalit