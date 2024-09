Sparta smetla Plzeň, Kladno uspělo nad Kometou. Litvínov zůstává stoprocentní

Pardubice – Mladá Boleslav 5:2 Ačkoliv hosté ve druhé části srovnali na 2:2, Pardubice si za třináct vteřin vzaly vedení zpátky. A následně ho už nepustily. Dynamo odčinilo nedělní prohru v Českých Budějovicích 1:6 a zvítězilo potřetí ze čtyř utkání. Čtyřmi body za gól a tři asistence se na úspěchu úřadujícího vicemistra podílel slovenský obránce Peter Čerešňák. Do sestavy Pardubic se vrátil útočník Tomáš Zohorna a právě on vstřelil první gól zápasu. Po 85 vteřinách uspěl v sérii pokusů a napotřetí procpal puk za záda brankáře Růžičky. Zanedlouho rozhodčí vyloučili Havlína za zásah do oblasti hlavy, Pardubice měly k dispozici pětiminutovou přesilovku. Během ní si po vyhození puku mimo hřiště zahráli domácí i v pěti proti třem. Vylepšenou výhodu Dynama zakončil Červenka, který po přihrávce Čerešňáka mířil z úhlu přesně. Východočeši měli k dispozici další příležitosti, přes protihráče se do sóla vydal i obránce Vála, ale byl faulován. Největší možnost Mladé Boleslavi přišla v závěru úvodní třetiny, kdy únik Čajky zneškodnil pardubický brankář Vomáčka. Hosté se dočkali až krátce po přestávce. Zdálo se, že domácí ještě situaci zachránili na brankové čáře, ale při přerušení hry rozhodčí zkontrolovali záznam a uznali branku Středočechů. Pro Čajku byla premiérová v extralize. Pardubice vstoupily do duelu s Boleslaví rychlým gólem. Brankář Vomáčka dále zasahoval při šanci Fořta. Hosté se vyrovnání dočkali ve 29. minutě, kdy se k vyhozenému puku z obranné třetiny dostal Lakatoš a pohotově dokázal zakončit. Nerozhodný stav ale vydržel jen 13 vteřin. Dynamo totiž rozjelo akci, na jejímž konci byl Čerešňák s přesnou střelou od modré čáry. Středočeši v dalším průběhu druhého dějství hráli dvakrát přesilovku, stav 3:2 přesto vydržel. Do dvoubrankového vedení se Pardubičtí opět dostali ve 48. minutě. Po ubráněném oslabení se opřel do puku obránce Hájek a překonal Růžičku počtvrté. Za necelé tři minuty se z prostoru kruhu trefil přesně Kaut a pátým gólem Dynama dodal více klidu Pardubicím. Domácí zvládli i poslední oslabení v závěru zápasu a přeskočili Mladou Boleslav v tabulce. Zobrazit více Sbalit