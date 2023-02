Kladno padlo, Boleslav a Litvínov v předkole. Slaví také Sparta s Kometou

Oba týmy se navíc střetnout ve velmi sledovaném jedenapadesátém kole na jihu Čech. Bude se hrát opravdu o hodně, vždyť Kladno a České Budějovice dělí v tabulce jediný bod.

Pokud Jihočeši uspějí za tři body, vyhnou se účasti v baráži. V případě vítězství Rytířů se celý boj o jistotu udržení extraligové příslušnosti ještě více zamotá a rozhodnutí přinese až samotný závěr základní části.

Naopak situace na opačném konci tabulky zůstává neměnná. Sparta je po výhře 4:2 nad úřadující mistry z Třince třetí a na druhé Vítkovice i nadále ztrácí tři body.

Nedělní program přinesl úspěch také brněnské Kometě, která porazila Olomouc 3:0 a poskočila na osmou pozici.

Kometa se znovu mohla spolehnout na spolehlivého Dominika Furcha. Dvaatřicetiletý gólman předvedl šestadvacet úspěšných zákroků a vychytal pátou nulu v sezoně. Svěřenci se na svého soupeře bodově dotáhli v tabulce, Hanáci se v závěru základní části perou s absencemi několika důležitých hráčů v čele s Jiřím Ondruškem a Lukášem Nahodilem.

Domácí podali koncentrovaný výkon a navázali na páteční překvapivé vítězství proti vedoucím Pardubicím. Olomouc zdolali počtvrté v řadě, skóre otevřel v přesilové hře Jakub Flek. Téměř dvouměsíční čekání na gólový úspěch poté ukončil Radek Koblížek, brankou a přihrávkou se do statistik zapsal také Tomáš Vincour.

Momentka z utkání brněnské Komety a Olomouce.

Jaroslav Modrý (Brno): „Věděli jsme, že budeme hrát proti bojovnému a urputnému týmu. Nevstoupili jsme do zápasu moc dobře, byl to takový lehkovážný hokej, ale dali jsme v oslabení poměrně snadný gól, ten nás uklidnil. Měli jsme dobrý pohyb, zase nás podržel gólman a dobojovali jsme to do vítězného konce.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Dnes nám ještě před zápasem vypadli dva hráči a tak jsme zase lepili sestavu, ale neodvedli jsme špatný výkon. Odehráli jsme lepší zápas, než v pátek, kdy jsme taky nedali gól. Kometa dnes využila šance, které měla. Hlavně třetí gól nás dorazil. Ale bojovali jsme až do konce, nasazení tam bylo a musíme v tomto duchu pokračovat.“

Liberecký rekord ze základní části ročníku 2016/17 odolal. Východočeši jedenáctou výhru v řadě nepřidali, ale získaný bod je opět o kousek přiblížil účasti ve čtvrtfinále. Utkání měli solidně rozehrané, drželi těsný náskok, ale ve čtyřiapadesáté minutě srovnal na 3:3 po zaváhání gólmana Henriho Kiviaha obránce Martin Pláněk.

Samostatné nájezdy rozhodl Kelly Klíma, který ještě v lednu hájil barvy Hradce Králové. Mladá Boleslav přetlačila svěřence Tomáše Martince posedmé z posledních osmi duelů a slaví postup do předkola. Na třinácté České Budějovice má šestibodový náskok a zároveň lepší bilanci ze vzájemných zápasů.

Kelly Klíma (vlevo) z Mladé Boleslavi v souboji se svým dvojčetem Kevinem Klímou, který nastupuje za Hradec Králové.

Petr Svoboda (Hradec Králové): „Měli jsme dobré vstupy do třetin, ale v té první nám to paradoxně ublížilo. Ustoupili jsme od tvrdé práce a soupeř otočil na 2:1. Ve druhé třetině jsme skóre otočili my, ale pořád to nebylo ono. Nepracovali jsme tak, jak jsme měli, Soupeř potrestal náš faul, pak nás mlel v přesilovce v prodloužení. V nájezdech jsme byli nešikovní, třikrát jsme si položili gólmana, ale nebyli jsme to tam schopni dostat.“

Václav Pletka (Mladá Boleslav): „Jsme rádi, že jsme zápas zvládli za dva body a můžeme být už relativně v klidu. Vstoupili jsme do něj špatně, ale chyba nás paradoxně nakopla, hráli jsme dobře a skóre otočili. Ve druhé třetině jsme začali vymýšlet, což nás stálo vedení. Pak jsme si v kabině něco řekli a konečně dali gól z přesilovky. Klukům patří poděkování, že to nevzdali, vyrovnali a dotáhli do vítězného konce v nájezdech.“

Hosté přijeli do Karlových Varů bez stále absentujícího Lukáše Pecha, na marodce přibyl i Tomáš Čachotský. Na pozici prvního centra opět nastoupil sportovní manažer Jiří Novotný, který z bezprostřední blízkosti sledoval, jak České Budějovice ztrácí další velmi důležitý zápas a i nadále se musí obávat pádu na dno tabulky a hrozby baráže.

Svěřenci Davida Čermáka nezvládli především druhou třetinu, během niž třikrát inkasovali. Martin Kohout vyhnal Jana Strmeně ze hry, střídající Dominik Hrachovina udržel nulu jen osmatřicet vteřin. Západočeši se tentokrát mohli opřít o příspěvek všech čtyř formací a vzhledem k situaci v tabulce stále živí naději na to, aby odstartovali sérii předkola doma.

Momentka z utkání hokejové extraligy mezi karlovarskou Energií a Českými Budějovicemi.

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): „Máme radost, že jsme utkání zvládli. V předešlém utkání jsme měli trošku problém ve hře v obranném pásmu a v zakládání útoků. Dnes se nám tyto situace podařilo hodně zlepšit a jsme rádi, že bereme tři body. Doma se nám teď daří a chceme to v pátek potvrdit.“

David Čermák (České Budějovice): „Dnes jsme podali velice špatný výkon a neměli šanci tady uspět. Myslím si, že už v půlce zápasu bylo rozhodnuto, že body zůstanou doma.“

Pražané se vrátili před vlastní fanoušky po čtyřzápasové odmlce. A pouze potvrdili, že na domácím ledě mají nejlepší bilanci ze všech týmů. Rozhodující nástup vstříc tříbodovému zisku podnikli už v prvním dějství. Ondřej Kacetl musel lovit puk ze sítě hned třikrát a po necelých třinácti minutách přepustil místo mezi třemi tyčemi Marku Mazancovi.

Třinecká jednička sice držela spoluhráče na dostřel, ale na přesný zásah Marka Daňa, který v sezoně skóroval už sedmadvacetkrát a upevnil si vedení v pořadí kanonýrů, navázal pouze Tomáš Marcinko. Zatímco Oceláři nezvládli páté z posledních šesti utkání a definitivně vypadli z boje o přímý postup do čtvrtfinále, Sparta i nadále nahání druhé Vítkovice.

Hans Wallson (Sparta): „Bylo to dobré utkání proti dobrému soupeři. Mám radost, že jsme získali tři důležité body. Povedl se nám začátek, vstřelili jsme dva rychlé góly, což nám dodalo energii. Třinec nás začal nahánět. Povedený start byl pro nás výhodou do zbytku utkání. Bylo to velké týmové vítězství, jsem opravdu spokojený.“

Zdeněk Moták (Třinec): „Od stavu 2:0 pro Spartu to bylo vyrovnané utkání, byli jsme kvalitním soupeřem. Bohužel po snížení na 3:2 jsme byli dvakrát vyloučeni a ty čtyři minuty nám chyběly ve hře pět na pět. V posledních dvou utkáních základní části půjde o získání sebedůvěry. Potřebujeme ji získat, abychom tyto hraniční zápasy dokázali překlopit na naši stranu.“

Dlouho to vypadalo, že Rytíři vyjdou poosmé v sezoně gólově naprázdno. Šestapadesát vteřin před závěrečnou sirénou zamířil přesně Jaromír Jágr, ale jeho branka přišla až příliš pozdě. Účast v předkole se vzdaluje, Kladno zůstává dvě kola před koncem základní části na posledním místě extraligového pořadí.

Solidní výkon brankáře Adama Brízgaly na potřebné body nestačil, Vítkovice potvrdily stoupající formu a roli favorita. Gól a přihrávku zaznamenal Jakub Kotala, mezi střelce se zapsal také americký obránce Willie Raskob. Hosté ovládli pátý z posledních šesti duelů, jejich náskok na nepříjemně dotírající Spartu stále čítá tři body.

Momentka z utkání hokejové extraligy mezi posledním Kladnem a druhými Vítkovicemi.

Pavel Skrbek (Kladno): „Nás výborně podržel Adam Brízgala. Ve druhé třetině jsme měli několik šancí, z nichž jsme měli dát góly, ale bohužel jsme toho nevyužili. Ve třetí třetině jsme si řekli, že zvýšíme tlak do brány, abychom dali konečně nějaký gól, ale bohužel to byl soupeř, který odskočil z jedné akce na 2:0 a pak už nás téměř k ničemu nepustil až do závěru.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Bylo to velice vyrovnané a těžké utkání. Věděli jsme, že Kladno hraje o všechno. Pro nás jsou však takto těžké zápasy výbornou přípravou na play off. Odehráli jsme velice dobrý týmový zápas s vynikajícími gólmanem Klimešem, hráli jsme dobře z obrany a drželi střední pásmo, často jsme se dostávali do brejkových situací.“

Zápas se zprvu nesl v režii brankářů, Matej Tomek i Miroslav Svoboda drželi spoluhráče jistými zákroky. Poté se zaskvěl domácí útočník Patrik Zdráhal. Nejprve otevřel skóre rychlou ranou po vhazování, nedlouho poté zakončil pohlednou kombinační akci se Šimonem Stránským a v tomto ročníku skóroval už pošestnácté.

Severočeši i jeho zásluhou zvítězili počtvrté v řadě a zajistili si postup do předkola play off, kde v předchozí sezoně chyběli. Svěřenci Petra Kořínka se zmohli jen na kontaktní trefu, na konci základní části pořádně trápí. Na tříbodový zisk čekají od třináctého ledna, série sedmi porážek jim před vyřazovacími boji z psychického hlediska rozhodně nepřidá.

Litvínovský Ondřej Jurčík (vlevo) uniká s pukem plzeňskému soupeři Rolfu Blomstrandovi.

Karel Mlejnek (Litvínov): „Extrémně vyrovnaný zápas. Ve třetí třetině jsme čekali, že Plzeň převezme otěže a bude hrát velice aktivně, což se potvrdilo. My dali gól po buly, oni také, zápas tak rozhodlo jedno proměněné přečíslení dvou na jednoho. Po nějaké lednové a únorové etapě jsme rádi, že mužstvo čtyřikrát po sobě vyhrálo.“

Petr Kořínek (Plzeň): „Poněkolikáté jsme prohráli 1:2, je to strašně málo z naší strany, nedáváme branky. A když ano jako minule, stejně to neudržíme. Je to stále dokola. Dnes jsme udělali dvě zbytečné chyby, jednu z buly a druhou ze hry, a soupeř je potrestal. Podařilo se nám snížit, ale už bylo hodně málo času na vyrovnání.“