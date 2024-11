Boleslav uspěla ve Vítkovicích a je v extralize druhá. Kladnu zhořkly oslavy

Vítkovičtí poprvé zařadili do sestavy obě nové akvizice Říčku a Eberleho, ale první střelecká příležitost patřila Yetmanovi, který ve 13. minutě po rychlé akci Vítkovic v přečíslení trefil gólmana Furcha.

Šimíček nahradil Trnku Realizační tým Vítkovic rozšířil Roman Šimíček. Sportovní ředitel klubu na střídačce nahradil Pavla Trnku, který v reprezentační přestávce z rodinných důvodů v pozici asistenta Davida Bruka na vlastní žádost skončil. Šimíček se u mužstva objevil při utkání s Mladou Boleslaví. „Je to doplnění za Pavla Trnku. Pavel teď se musí věnovat rodině, takže jsme reagovali tím, že Roman šel dolů nám s tím pomoct,“ řekl po utkání novinářům Bruk.

Úvodní část zápasu mnoho zajímavého nepřinesla. Hosté dostali soupeře „pod zámek“ v 17. minutě, během jednoho střídání se dostali postupně do koncovky všichni exvítkovičtí hráči v dresu Boleslavi Lakatoš, Pyrochta i Gewiese, ale Klimeš odolal, byť žádná z ran nebyla z kategorie vyložených šancí.

Hokej měla spád, hrály se dlouhé pasáže bez přerušení, ale i ve druhém dějství scházely čisté gólové situace. Jednu z mála možnosti prováhal v oslabení hostující Lintuniemi. Dobře bránící Boleslav mohli domácí v 26. minutě otevřít únikem dvojice Hašek, Eberle na jediného beka, ale s ranou Eberleho si Furch poradil.

První stoprocentní šanci si vytvořil až ve 47. minutě hostující Juntilla, který jel od modré čáry sólo na Klimeše, ale vůbec netrefil branku. Už za dvě minuty měli Středočeši repete, ale ani Skalický, který v oslabení vypíchl puk Košťálkovi, ze samostatného nájezdu vítkovického brankáře neprostřelil.

Petr Gewiese (vlevo) z Mladé Boleslavi a Jan Bambula z Vítkovic se přetlačují.

S blížícím se koncem hra dostala větší drajv a po šancích soupeře i Vítkovice vystrašily Furcha, který však nebezpečnou střelu Barinky vyrazil. Pak ale vítkovický debut notně zhořkl Říčkovi, jenž zbytečně za brankou fauloval, hosté dostali přesilovku, kterou čtyři sekundy před vypršením zužitkoval ranou mezi Klimešovy betony Rekonen.

Bodový zisk mohl Ostravanům v power play zařídit Bukarts, jeho rána z úhlu ale skončila na horní tyčce. A záhy Lakatoš z vlastního obranného pásma přesně zacílil prázdnou branku Vítkovic a svým sedmým gólem sezony zpečetil čtvrtou výhru Mladé Boleslavi za sebou.

Kladenským Rytířům, kteří opět nastoupili bez legendárního útočníka Jaromíra Jágra, nevyšla oslava 100 let od založení klubu. Připsali si sedmou porážku v řadě a získali za tu dobu jediný bod. Indiáni po sérii čtyř porážek uspěli naplno podruhé za sebou a náskok na poslední Liberec navýšili na čtyři body. Hosté si do poloviny duelu vypracovali tříbrankové vedení. Po dvou gólech dali za vítěze útočník Turner Elson a obránce Daniel Malák, tři asistence si připsal Dominik Simon.

„Strašně nás to mrzí, jak to dneska dopadlo. Bylo to speciální utkání, přišlo hodně diváků (4942) a my jsme se na to připravovali. Chtěli jsme za každou cenu vyhrát, jenže oni každou naši chybu potrestali. Dostali jsme blbé góly. Oni byli lepší v koncovce. My jsme to zase nechali na poslední třetinu, ale chyběl nám gól na vyrovnání. Ale nemůžeme to pořád dohánět ze stavu 0:3 a spoléhat na to, že pak dáme za třetinu čtyři góly. Musíme hrát celý zápas,“ řekl novinářům domácí útočník Antonín Melka.

Oba týmy vyjely při speciální příležitosti na led v retro dresech ze sezony 1974/75. Po fanouškovském choreu a slavnostním buly v podání klubových legend Milana Nového a Františka Pospíšila proběhly úvodní minuty v poklidu a bez větších šancí. V desáté minutě ale Západočeši špatně vystřídali a slibné příležitosti k otevření skóre měli postupně Tralmaks, Procházka a Jarůšek, hosté se však ubránili.

Jen chvilku nato skončil zápas pro Strnada, který opouštěl led po souboji u hrazení se zkrvaveným obličejem, pokračovalo se ale v pěti na obou stranách. Na začátku 13. minuty se proti pravidlům provinil Lalancette, Plzeňští se však i ve druhém oslabení ubránili bez úhony. V 16. minutě navíc sami udeřili, když Elson prostřelil Brízgalu.

Zkraje druhé třetiny měl při Malákově trestu další velkou šanci kapitán Smoleňák, ale ani tentokrát neuspěl. Ve 26. minutě pokazili Rytíři přečíslení čtyři na tři, hra se rychle otočila a Plzeňští jeli dva na jednoho. Malák vzal zakončení na sebe a trefil přesně. Snížení měl na holi Procházka, jenže Malík ho vychytal. Na druhé straně Elson po Brízgalově zaváhání zvýšil už na 3:0.

V polovině utkání navíc Holešinský zazvonil bekhendem na brankovou konstrukci, velmi blízko čtvrté brance byl i Lalancette. Ve 37. minutě sice potrestal další Malákův faul už po 21 sekundách početní výhody Smoleňák, jenže už o necelé dvě minuty později hříšník vše odčinil, prostřelil téměř od modré čáry bez clony Brízgalu a oslavil svůj druhý gól v utkání. Brízgalu vystřídal v kladenském brankovišti Lukeš.

Petr Straka ve speciálním kladenském retrodresu

„Byl to speciální zápas, a to jak pro nás, tak i pro domácí. Jsme rádi, že jsme jim vrátili porážku po gólu, který dali u nás tři sekundy před koncem. Vezeme tři body, nemůže být nic lepšího. Šel jsem do zápasu poté, co jsem dlouho nehrál kvůli zranění, dva góly jsou bonus,“ prohlásil Malák a připomněl tak výhru Kladna shodným skóre z 9. října.

Kladenští se ani za stavu 1:4 nevzdali a podobně jako v předchozím vystoupení s Hradcem Králové (4:5 po sam. nájezdech) bojovali o návrat do utkání. Bláha sice při zakončení z dobré pozice netrefil dobře kotouč, ale o chvilku později posílil odhodlání Středočechů parádním bekhendovým zakončením Melka.

Smoleňák pak mohl Rytíře ve 49. minutě přiblížit na kontakt, ale Malík byl proti. Na druhé straně se při oslabení nenechal zahanbit ani Lukeš a udržel naděje domácích nad vodou. V 54. minutě je navíc výrazně posílil Filip, když překvapil Malíka a snížil na 3:4. V čase 57:01 odjel Lukeš na střídačku a domácí to zkusili se šesti hráči v poli, na vyrovnání už ale nedosáhli.

„My jsme dole už od začátku sezony, což znamená, že nervozita na hráče nějakým způsobem padá. Chceme hrát v klidu, ale mnohdy ty situace špatně vyhodnotíme a špatně reagujeme. Věděli jsme, že Kladno je schopné tyto zápasy otáčet, už to párkrát předvedli. Nabídli jsme jim šanci i my svými chybami a málem to zvládli i dnes, ale naštěstí to tak nedopadlo. Dobré je, že jsme dali čtyři góly, to se nám často nedaří,“ řekl asistent hostujícího kouče Jiří Veber.