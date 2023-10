Konec neporazitelnosti, Spartu skolila Kometa. Extraligu nově vedou Pardubice

Sparta prohrává poprvé v ročníku, přesto se propadá až na třetí místo. Mohou za to zejména dvě výhry, kterých dosáhla až v nájezdech, zatímco Východočeši i Verva posbírali o jedno vítězství za tři body více.

Zajímavostí je, že Litvínovu, který z vedoucího tria v neděli uspěl jako jediný, na šest gólů proti Třinci stačilo pouhých devatenáct střel. Hra na protiútoky se zkrátka vyplatila.

Se sedmnácti získanými body a skóre 26:18 vynesla Severočechy na druhou příčku. Pardubice soutěži vládnou díky brankovému poměru 28:15. A jako jediné mužstvo dosud bodovaly ve všech utkáních. Rival z Hradce o stejnou bilanci přišel domácím nezdarem s Karlovými Vary (2:4).

Prohra Dynama v Liberci mimochodem znamená, že Bílí Tygři doma stále nenašli přemožitele. Přitom na stadionech soupeřů ještě neukořistili ani bod a v tabulce venkovních zápasů jim se skóre 7:18 patří jasně poslední místo.

Co by za libereckou úspěšnost na vlastním stadionu daly Vítkovice, které v Ostravě vybojovaly první triumf – akorát za dva body.

Poprvé po takřka třinácti letech si jeden z týmů ve vyhroceném souboji dvou metropolí vystačil s jediným gólem. A jakým! Souboj Sparty s Kometou rozhodla vlastní branka obránce Davida Němečka, který si puk za gólmanem Kovářem bez tlaku protihráčů zametl za čáru. Zkraje třetí třetiny se hosté dostali do vedení, jako autor byl označen Lukáš Cingel.

Nízký počet gólů rozhodně neznamenal nudu v O 2 areně. Zejména rychlá druhá třetina nabídla několik šancí. Duelu však vládli oba gólmani, kteří si také odnesli ceny pro nejlepší hráče. Dominik Furch sedmadvaceti zákroky Pražany vynuloval, zasloužil se o ukončení jejich neporazitelnosti a Brňanům zajistil třetí výhru v řadě. Při závěrečné power play ještě pojistku přidal Alex Lintuniemi.

Sparťanský obránce Michal Kempný (6) si vzal do parády důrazného brněnského útočníka Lukáše Cingela, který dorážel na brankáře Jakuba Kováře (vlevo).

Pavel Gross (Sparta): „Gratuluju trenérům a mančaftu Brna, protože si myslím, že vyhráli zaslouženě. My v prvních dvaceti minutách nebyli ve hře. Pak se to trochu zlepšilo, Kovy (Jakub Kovář) pochytal pár šancí soupeře. Někdy se říká, dostaneš, co si zasloužíš. Brno bylo v pár věcech lepší. Vyhrávalo souboje tam, kde se mají vyhrávat. My na konci ještě tlačili, ale nešli jsme tomu naproti hned od začátku. Byla nějaká tyčka, před brankou se to vyškráblo, ale byly by to jen výmluvy, kdybychom se toho drželi. Musíme víc pracovat, bruslit a srážet se. Nemělo by to znít jako negativita. Odehráli jsme pár dobrých zápasů, některé jsme urvali a některé jsme ukradli. Musíme tomu jít naproti, být připravení na zápas, všichni ho odehrát dobře a jít si pro to. To udělalo dnes Brno a my to uděláme v úterý (proti Vítkovicím).“

Jaroslav Modrý (Brno): „Byl to vynikající výkon celého týmu podpořený ještě lepším gólmanem. V důležitých momentech nás podržel. Někdy, když bojuješ a jsi pokorný, tak se k tobě trošku štěstí přikloní. K nám se přiklonilo při prvním gólu, pak to kluci zase odbojovali. Klobouk dolů, našli jsme cestu k vítězství.“

Takový nepěkný start Dynamo ještě v sezoně nezažilo. Liberci stačilo 138 sekund, aby se poprvé radoval. Filippi mezi kruhy objevil Jakuba Rychlovského, který zblízka a bleskurychle prostřelil bezmocného Willa. A v 11. minutě bylo ještě hůř, kritizovaný útočník Michal Bulíř první trefu v sezoně zaznamenal po krásném zásahu do vzdáleného horního růžku.

Východočeši se přesto zmátořili, když ustáli dvojité oslabení. Na gól Davida Musila z krkolomné akce po přestávce ještě tvrdě odpověděl Oscar Flynn. Podobně ostrou ranou ale ve 45. minutě snížil Robert Říčka a Tomáš Hyka při hře bez brankáře v čase 59:32 srovnal, čímž hostům zařídil klíčový bod. V nájezdech už se prosazovali jen Bílí Tygři, vítězný blafák patřil opět Flynnovi.

Pardubický forvard Tomáš Hyka vráží u hrazení do libereckého beka Vojtěcha Budíka.

Jiří Kudrna (Liberec): „Byl to kvalitní a těžký zápas, Pardubice mají skvělý tým. Do utkání jsme dobře vstoupili a dali dva góly. Trochu nás mrzí, že jsme dostali kontaktní branku do kabiny. Ve druhé třetině jsme ještě navýšili náskok a utkání se vyvíjelo příznivě. Ve třetí části se ale Pardubice hnaly za vyrovnáním a hodně zatlačily. Sahali jsme po třech bodech, ale s takto výborným soupeřem jsme moc rádi, že jsme urvali druhý bonusový bod v nájezdech.“

Marek Zadina (Pardubice): „První třetina se nepovedla a zápas jsme si v ní hodně zkomplikovali. Od druhé části ale šel náš výkon nahoru a hráli jsme dobrý a poctivý hokej. Škoda, že jsme v nájezdech nebyli šťastnější a zápas neotočili. Za druhou a třetí třetinu ale musíme tým pochválit.“

To je panečku forma, když obhájce čtyř titulů zdemolujete šesti brankami. Litvínov si věří a doma to ukázal hned po 37 sekundách, kdy Andrej Kudrna napálil puk po přiťuknutí kapitána Matúše Sukeľa. Chemici se nenechali vyvést z konceptu ani brzkým vyrovnáním Vladimíra Draveckého ze třetí minuty.

Nádherný hokej plný šancí ještě do první pauzy přichutili Ondřej Kaše s Lukášem Válkem gólovými bekhendy. Když se k nim připojil dorážející Nicolas Hlava, náskok Vervy se stal nedostižným. Kontrovat se pokusil Libor Hudáček, jeho oslavy umlčeli Petr Koblasa se Sukeľem. Jakub Jeřábek s Martinem Růžičkou jen korigovali zaslouženou litvínovskou výhru. Ač Oceláři v závěru ještě hodně přitlačili.

Karel Mlejnek (Litvínov): „Měli jsme velmi dobrý vstup do utkání, ale soupeř hned po naší chybě v obranném pásmu zareagoval. Každý pobyt Třince v našem pásmu nám jeho dominantní hráči dělali problémy, ale na druhou stranu veškerá naše obětavost vedla k tomu, že jsme neinkasovali branky. Druhá, třetí i čtvrtá branka padly z přečíslení, což utkání překlopilo na naši stranu.“

Zdeněk Moták (Třinec): „Gratuluji Litvínovu, který hrál velice dobře. Ač jsme se připravovali na brejkové situace, tak v první třetině jsme je nezvládli a bohužel jsme inkasovali tři góly. Odpovědět jsme dokázali jen jednou. I ve druhé třetině jsme tahali za kratší konec a bohužel jsme udělali dva fauly v útočném pásmu, což by se nemělo stávat, a domácí trestali. Snad jen dvě třetiny třetího dějství byly z naší strany kvalitnější, ale určitě to nebylo v kondici, protože ve třetí části jsme měli navrch a mohli jsme vstřelit více než dvě branky. Resumé zápasu je ale jasné: domácí byli lepší, rychlejší, bruslivější, dali do toho větší srdce a hráli sebevědomě, proto zvítězili.“

Poprvé bez bodu se musí obejít Hradec, který v tabulce přeskakují Karlovy Vary. Z pohledu Energie to byl trochu i zápas paradoxů. V první třetině působila pasivně a čelila dohromady dvaatřiceti střelám soupeře, stejně skórovala. Ondřej Beránek ztrestal v samostatném úniku Okuliarovu ztrátu. Pak se hra srovnala, jenže do vedení putoval naopak Mountfield.

Evan Jasper v přesilovce využil zacloněného výhledu brankáře Frodla, na startu třetího dějství stav otočil pohotový Radek Pilař. Jenže ve 48. minutě nejprve ze skvělé Rachůnkovy přihrávky napříč útočným pásmem těžil Iikka Kangasniemi a za dalších šest minut druhou otočku zařídil Tomáš Havlín. Domácí snaha vyšla i kvůli faulu vniveč, Jan Hladonik dovezl puk do prázdné branky.

Tomáš Martinec (Hradec Králové): „Přestože jsme dostali gól v naší přesilovce, celá první třetina byla velmi dobrá. Bohužel jsme nedokázali skórovat a navíc přišli o prvního centra. Později se nám sice podařilo skóre zvrátit, ale v zápase jsme neměli potřebnou energii, abychom Vary porazili. Bohužel jsme navíc dělali hloupé fauly, což rozhodlo o výsledku. Vary vyhrály zaslouženě.“

Václav Eismann (Karlovy Vary): „Pro vývoj utkání bylo důležité, že jsme ustáli první třetinu s převahou domácích a z brejku se dostali do vedení. Navíc jsme z úvodních přesilových her soupeře neinkasovali a drželi se v zápase. I když soupeř skóre otočil, klíčové bylo, že jsme rychle vyrovnali a poté dali střelou od modré čáry vítězný gól. Vážíme si toho, že jsme jako první porazili Hradec za tři body.“

Vítkovičtí fanoušci si na nedělní ráno připravili vzkaz pro své oblíbence: „My za vámi budeme stát, ale vy musíte za Vítky na ledě bojovat!“ Dlouho to vypadalo, že se bída domácích ještě prohloubí. Obzvlášť když ve druhé části Olomoučtí dvěma brankami v rozmezí 49 sekund zvrátili nepříznivý stav po dorážce Petra Chlána.

Běžela zrovna 37. minuta. Matouš Menšík jemně tečoval puk z mezikruží za Klimeše, a navázal tak na důrazného Jakuba Navrátila na brankovišti. Navíc po pauze zvýšil Rok Macuh. Ostravané ovšem dokonali obrat. Roberts Bukarts potrestal jeden faul hostů, Chlán pak šikovnou tečí Švrčkovo vyloučení do konce zápasu. Prodloužení posléze rozhodl opět přesný lotyšský forvard schovanou střelou do šibenice.

Olomoucký útočník Jakub Navrátil (88) na brankovišti posílá puk do volné vítkovické klece.

Miloš Holaň (Vítkovice): „Měli jsme vynikající vstup do utkání. Spousta šancí, ale nedáme z toho gól, to je náš problém. Šli jsme ve druhé třetině do vedení, ale během necelé minuty dostaneme dva góly. To se nesmí stávat. Když jsme inkasovali na 1:3, tak to byla velice těžká situace. Já jsem rád, že to kluci zvládli v hlavách. Využili jsme přesilovky a velmi dobře takticky jsme zvládli hru tři na tři.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Vítkovice začaly výborně a v první třetině měly spoustu šancí. Jenom díky Sedláčkovi to bylo 0:0. Ve druhé třetině jsme se zlepšili a dostali jsme se do vedení 2:1. Ve třetí jsme ale nepochopitelnou nedisciplinovaností přišli o dva body. Zase po těch předchozích třech prohrách máme alespoň bod, takže vše negativní není.“

Pořádně bláznivý souboj přineslo střetnutí dvou nejhorších týmů extraligového pořadí. Nejlépe jej vystihují asi čtyři kladenské zásahy v rozmezí sedmi a půl minuty, které hosty vrátily do špatně rozehrané partie. Nakonec ani z nich tři body nevytěžili, poněvadž Petr Zámorský poslal v čase 58:59 z pozice mezi kruhy duel do prodloužení.

Hvězdou utkání byl ale někdo jiný, a to Pytlík. Dvaadvacetiletý forvard společně s Denisem Kusým reagoval na úvodní branky Ondřeje Matýse s Adriánem Holešinským, po obratu završeném Ondřejem Bláhou přidal ještě čtvrtý gól, a dokonalé plzeňské vzepětí, k němuž přispíval i Jakub Lev, odmítl v nastaveném čase zkompletovaným hattrickem.

Kladenský brankář Adam Brízgala čelí šanci Plzně.

Petr Kořínek (Plzeň): „Měli jsme dobrý vstup do utkání a vedli 2:0. Potom jsme inkasovali dva zbytečné góly a bylo to 2:2. Trošku to zacloumalo naší psychikou a od třetího inkasovaného gólu jsme to už jenom honili. Bylo to sedm minut hrůzy, kdy soupeř nejenže srovnal, ale i nám odskočil o dva góly. Ve velmi těžké situaci se kluci semkli a pochválíme je za bojovnost do poslední chvíle. Po vyrovnání na 4:4 jsme ještě sahali po výhře v normální hrací době, v prodloužení jsme pak neproměnili dvě obrovské šance a jak už to bývá, tak jsme inkasovali. Podle vývoje zápasu jsme rádi za ten bod. Hrozně se nadřeme na branky a každá chyba je většinou potrestaná. Věříme, že se to zlomí. Kluci se snaží.“

Otakar Vejvoda ml. (Kladno): „Sice jsme prohrávali po první třetině, ale chtěli jsme po přestávce pokračovat v dobré iniciativě, kterou jsme měli. Hráli jsme podle plánu a herně jsme nebyli špatní. Přes další inkasovaný gól jsme byli trpěliví a podařilo se dát góly. Ve třetí třetině jsme měli hru pod kontrolou do prvního inkasovaného gólu. Bohužel se nám nepodařilo to dohrát za tři body, ale máme alespoň dva.“

Motor zažil naprosto ideální odpoledne, všechny jeho články fungovaly skvěle. Jihočeši běžně sází na pevnou obranu v čele s jistým gólmanem Dominikem Hrachovinou, v neděli připojili i úspěšné útočné akce, jimiž zdeptali neproduktivní Středočechy. O nulu hosty připravil až v 50. minutě Filip Pyrochta, za rozhodnutého stavu. Budějovice v ten moment totiž vedly 4:0.

V 5. minutě skóre umístěnou střelou z levé strany otevřel Adam Kubík. Ve druhé části takto pálil Doudera vedle, nicméně tečující Filip Přikryl změnil směr puku za záda Novotného. Pak se před boleslavského brankáře úspěšně prokličkoval Jan Ordoš a čtvrtou branku přidal z takřka nulového úhlu Josef Koláček. Naděje Bruslařů ještě v akci na dvě přihrávky rozmetal Martin Beránek. O poslední gól se i díky Aaltonenově vynalézavosti postaral boleslavský Tomáš Fořt.

Jiří Kalous (Mladá Boleslav): „Musím pogratulovat soupeři k zaslouženému vítězství, protože z naší strany to nebyl dobrý výkon. Soupeř nás přehrál v činnostech, které rozhodly o výsledku, jako je koncovka a souboje. Nebyl tam ani žádný rozhodující moment. Rozhodl náš výkon, který nebyl dobrý.“

Ladislav Čihák (České Budějovice): „Předvedli jsme důstojný výkon, využili jsme šance a napadaly nám tam góly. V každé třetině jsme skórovali a jsem rád, že se nám to podařilo, protože v Boleslavi se vyhrává těžko. Klukům do kabiny patří dík, protože hráli dobře celých šedesát minut a neměli jsme žádné herní výpadky.“