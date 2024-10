Litvínov poprvé padl, nestačil na Pardubice. Sparta otočila, slaví i Třinec

Třinec – Liberec 6:3 Domácí se dostali do první velké šance už ve 2. minutě. Po přihrávce Daňa se na ose kluziště v útočném pásmu krásnou kličkou uvolnil Kundrátek, ale jeho pokus skončil na horní tyči. Branková konstrukce poté pomohla Královi i při střele Kurovského. Marek Zachar z Liberce dotírá na třineckého Daniela Kurovského. Hra se poté trochu uklidnila, dominovaly především pozorné obrany. Změnit opatrnou pasáž zápasu mohla zlomit přesilovka po faulu Faško-Rudáše, ale domácí v nabídnuté početní výhodě nic kloudného nevymysleli. Do druhé třetiny vstoupili Oceláři s další přesilovou hrou, kterou již využili. Teplého střelu dorazil pohotově v předbankovém prostoru Addamo. Zvýšit mohl Kurovský, do jeho kličky na brankovišti však vložil hůl liberecký obránce. Domácí celek měl i nadále podstatně vice ze hry. Největší šanci hostů měl v 29. minutě Thomas, ale Kacetl ho z bezprostřední blízkosti vychytal. Třinečtí byli aktivnější a ve 35. minutě přidali další gól. Prosadil se osamocený Sikora, jenž krátkou kličkou pod betony Krále zvýšil na 2:0. O 94 sekund později to bylo již 3:0, když Hudáček nachytal Krále nahozením z rohu kluziště. Bílí Tygři však vzápětí rychle snížili, z brejku se prosadil kapitán Filippi a připsal si premiérový gól v sezoně. Ofenzívní festival ve Werk aréně pokračoval nadále. Po střele Marinčina zvonila za libereckým brankářem už potřetí tyč. V úvodu třetí části nic nenasvědčovalo tomu, že by hosté zápas zdramatizovali. Pak se ale prosadil Vlach a následně v přesilové hře podruhé v zápase Fillipi. Oceláři si však vzali v 57. minutě vedení zpět. Zavřeli soupeře v útočném pásmu a Kundrátek dělovkou překonal Krále počtvrté. Hosté to v závěru zkusili ještě bez brankáře, ale Daňo a Hrehorčák pečetili triumf domácího celku. Zobrazit více Sbalit