Druhý průšvih a dost. Prezident APK Pavlík rezignuje, rozhodčím se omluvil

„Jste zkorumpovaní,“ křičel na rozhodčí před kabinou ve středu krátce po skončení zápasu.

Zopakoval tak čtyři roky starou scénu, kdy neunesl vypadnutí „svých“ Vítkovic ve čtvrtfinále s Třincem. Tenkrát se mu navíc nelíbilo, že se mu sudí údajně vysmívá a vědomě poškodil tým domácích. Svůj výstup zakončil nadávkou „ty hajzle“.

Tehdejší ředitel Josef Řezníček ho potrestal pokutou padesáti tisíc za poškození dobrého jména soutěže. „Toho se majitel klubu Aleš Pavlík dopustil tím, že bez jakýchkoli důkazů zpochybnil nestrannost hlavního rozhodčího,“ uvedl svaz.

Další pokutu třicet tisíc korun obdržel klub od předsedy disciplinární komise Viktora Ujčíka. Potrestal ho za porušení herního řádu, podle nějž kluby musejí zajistit, aby nikdo nepovolaný nevstupoval v průběhu zápasu, o přestávkách ani po skončení utkání do kabiny rozhodčích.

Za prohřešek ze středečního zápasu zatím na trest čeká, zabývá se jím disciplinární komise ve spolupráci s ředitelem extraligy Martinem Loukotou.

„Ze sportovního pohledu chápu frustraci zástupců vítkovického klubu po včerejším druhém semifinálovém duelu. Pro mě osobně je však zklamáním chování a vyjádření majitele ostravského klubu Aleše Pavlíka. Je zkušeným funkcionářem, navíc současně prezidentem naší organizace řídící chod soutěže, a mám za to, že i v tak vypjatých chvílích by bylo na místě udržení si nadhledu a odstupu,“ sdělil ve čtvrtek Loukota.

Vítkovice prohrály druhý zápas série 2:3 v prodloužení. Bezprostředně po jeho skončení Pavlík rozhodčí v útrobách Ostravar areny slovně napadl. Následně klub vydal prohlášení, ve kterém utkání označil za ovlivněné a nesouhlasil s uznáním druhé a třetí branky Hradce Králové.

Vedení extraligy a komise rozhodčích ale ve čtvrtek potvrdily, že hlavní arbitři Oldřich Hejduk a Jiří Ondráček nechybovali a obě složité situace vyhodnotili správně.

Rozhodčí přezkoumávali dva góly.

Další den pak Pavlík uznal svou chybu a rezignoval na pozici prezidenta APK.

„Správný chlap by se měl postavit všem věcem čelem, zejména pak těm nepříjemným. Souhlasím s majitelem Mountfieldu Hradec Králové Miroslavem Schönem, že jsem svými výroky po druhém semifinálovém utkání překročil červenou čáru,“ prohlásil Pavlík a omluvil se za slova, která pronesl v emocích.

„A jelikož je třeba nést následky za své jednání, rozhodl jsem se s okamžitou platností rezignovat na post prezidenta APK LH,“ oznámil.

Navíc roztržky před kabinou sudích se měl účastnit také kapitán Hradce Radek Smoleňák. Útočník Jakub Voráček na svém twitterovém účtu napsal, že „Pavlík měl na Smoleňáka řvát, že mu ukončí kariéru“.

Jakub Voracek @jachobe @JVitek94 Je smutné ze prezident APK po zápase řve na Radka Smolenaka ze mu ukončí kariéru oblíbit odpovědět

Proti tomuto tvrzení se veřejně vymezili jak majitel Pavlík, tak také sportovní ředitel Roman Šimíček a manažer klubu Patrik Rimmel. Zároveň přiznali, že došlo k ostré výměně názorů mezi Pavlíkem a předsedou komise rozhodčích Vladimírem Pešinou a že se do slovní roztržky přidal také Smoleňák.

„Nicméně není pravdou a je na to hned několik svědků, že by majitel Vítkovic Aleš Pavlík vyhrožoval kapitánovi Mountfield HK Radku Smoleňákovi ukončením kariéry. Je smutné a do určité míry také nepochopitelné, že tuto lživou informaci zveřejní uznávaný hokejista Jakub Voráček, který ale fyzicky zápasu a tedy ani incidentu přítomen nebyl,“ napsali v prohlášení na klubovém webu.

Příští utkání série se uskuteční v sobotu v Hradci Králové, který vede v semifinále 2:0 na zápasy.