Nejlepší obránce turnaje, tři hráči v All Star týmu. Čeští junioři vynikali

Organizátoři turnaje každoročně volí také nejlepšího brankáře, obránce a útočníka uplynulého šampionátu.

Není divu, že mezi forvardy ukázali na Connora Bedarda, který vylepšil kanadský rekord a v sedmi zápasech posbíral fantastických 23 bodů. Po zásluze se také stal nejužitečnějším hráčem turnaje.

Jen proti Česku vyšel ve finále naprázdno, i tak ale v rozhovorech nechtěl o chvále na svou osobu nic slyšet.

„Nechci teď mluvit o sobě. Nemluvme o mně. Jsme na jednom z největších turnajů na světě. A já tenhle tým miluju, miluju tuhle zemi,“ rozplýval se.

V defenzivě se vedení turnaje nejvíce líbil český obránce David Jiříček. Díky němu mohli hrát junioři prodloužení v semifinále, proti Švédům se trefil i ve skupině, skóroval také ve čtvrtfinále proti Švýcarsku.

Nutno zmínit, že z českých řad mohla padnout volba na vícero beků. Mezi třemi nejlepšími hráči výběru vyhlášenými po vyhraném semifinále figuroval David Špaček, s ním produktivitu táhl také Stanislav Svozil.

V brance zaujal zase Adam Gajan, který dlouho držel slovenskou naději na větší úspěch, málem se díky jeho přičinění zrodila obrovská senzace v podobě porážky Kanady ve čtvrtfinále.

I Slováci zápas srovnali a dovedli až do prodloužení, podobně jako český tým i oni nakonec prohráli.

All Star tým volí naopak novináři a těm se nejvíce líbil jiný gólman. Těchto šest hráčů tvoří hvězdný tým turnaje.

Brankář - Tomáš Suchánek

Český brankář Tomáš Suchánek pohotově zasahuje lapačkou.

Když se český brankář po srážce ve finále s Caedanem Bankierem těžce zvedal a pod maskou byly vidět nemilé grimasy, zatrnulo nejednomu fanouškovi.

Daniel Král už stál jednou nohu na ledě, když se Suchánek najednou postavil, projel se k mantinelu a zpátky a opět zaujal místo mezi třemi tyčemi. Následně pochytal ještě několik velkých příležitostí Kanady, a potvrzoval tak formu, kterou skvěle načasoval na světový šampionát.

V prodloužení v semifinále zastavil několik nepříjemných nájezdů Švédů, proti Rakušanům vychytal čisté konto, od Německa, Švýcarska i Švédska inkasoval pouze jednou - v průměru nejméně ze všech gólmanů na turnaji.

Dvakrát ho skauti a generální manažeři opomenuli při draftu do NHL, letos má poslední šanci a zdá se, že největší za poslední tři roky.

Obránci - David Jiříček, Ludvig Jansson

David Jiříček proti Carlu Lindbomovi. Ludwig Jansson překonává Tomáše Suchánka a rozhoduje o výhře Švédska.

Právě jméno švédského obránce nejspíše utkví českým fanouškům v paměti ze všech nejvíc. Nejprve srazil český výběr v prodloužení v duelu základní skupiny a dlouho to také vypadalo, že se jeho další trefa v semifinále stane pro juniory zlomovou.

S deseti body se stal neproduktivnějším obráncem mistrovství, táhl produktivitu Švédů.

Přitom rodák ze Stockholmu hraje „jen“ druhou nejvyšší švédskou soutěž a nikterak v ní nevyniká. V NHL patří Floridě, která si ho loni v létě vybrala ve čtvrtém kole draftu.

Značně výše ukázal Columbus na Davida Jiříčka (šestý v pořadí) a právě český bek, podle organizátorů ze všech nejlepších, doplňuje v páru Janssona. Jiříček lépe zvládal i defenzivnější povinnosti, mnohokrát využil své urostlé postavy.

Na turnaji ukázal, jak velký pokrok v zámoří stihl za půlrok udělat. Působí vyzráleji, klidněji a juniorskou kategorii převyšuje. Národu roste nejnadějnější obrana za poslední dobu a Jiříček je její součástí.

Útočníci - Jiří Kulich, Logan Cooley, Connor Bedard

Český útočník Jiří Kulich dává rozhodující gól semifinálového duelu se Švédskem. Američtí junioři Logan Cooley (vlevo) a Jack Peart se radují z gólu. Kanadský útočník Connor Bedard slaví s trofejí pro mistry světa.

Možná někoho překvapí, že dva útočníci ze tří zvolených se probojovali do hvězdného týmu i na posledním mistrovství do osmnácti let. Byli to Kulich a Cooley, Bedard v nejlepší sestavě tehdy chyběl.

Tentokrát už novináři zkrátka neměli jinou možnost. V sedmnácti navázal na povedené výkony z letního šampionátu, stála na něm kanadská ofenziva, a přestože ve finále nakonec nebodoval, bez něj by se Kanaďané ke zlatu propracovávali o mnoho složitěji.

To Cooley možná na první pohled nevynikal tolik individuálně, statistiky ale napovídají, proč je už pár let nejlepším Američanem v ročníku. Má drajv, šikovné ruce a skvěle tvoří hru. Přitom sám vstřelil hned sedm gólů a nebýt Bedarda, mluvilo by se jako o nejlepším útočníkovi turnaji právě o Cooleym.

Kulich na utkání o zlato nejspíše nebude vzpomínat v dobrém. To jemu při přechodu útočné modré čáry ujel kotouč a z protiútoku udeřil Dylan Guenther. Ovšem právě Kulich poslal český výběr do finále povedenou akcí v prodloužení proti Švédsku a kdo ví, jak by semifinále dopadlo, kdyby útočník Rochesteru neměl odvahu se mezi hráče natlačit.

I proto má na stříbru nepopiratelný podíl, jako jeden ze šesti českých hráčů může naskočit i na příštím šampionátu dvacetiletých. Otázkou je, jestli už tou dobou nebude patřit do základní sestavy Buffala.