Hadamczik: Zvednout se za stavu 0:2, to je ten správný náboj, Švédové nepředvedli nic extra

HOKEJOVÝ EXPERT LIDOVKY.CZ Kdyby čeští hokejisté se Švédskem prohráli, byla by jejich situace na mistrovství světa kritická. Po výhře 4:2 to sice s pěti body ze čtyř zápasů stále není velká sláva, ale rozhodně se nyní na tabulku skupiny A dívá optimističtěji. „Teď už postoupíme. A ve čtvrtfinále je úplně jedno, s kým ze druhé skupiny budeme hrát, věřím, že na medaili dosáhneme,“ říká pro Lidovky.cz někdejší reprezentační kouč Alois Hadamczik.

Lidovky.cz: Bylo to především vítězství vůle?

Myslím si, že jsme na utkání byli velmi dobře připraveni. Zpočátku jsme hráli líp, měli jsme šance, ale po inkasovaných brankách jsme byli zakřiknutí. Švédové pak měli hru chvíli ve své moci, ale kromě dvou vstřelených gólů nic extra nepředvedli. Ve druhé třetině měli dvě přesilovky po sobě, ale nedokázali dát ten třetí gól, který by to zřejmě rozhodl. Naopak my jsme tato oslabení skvěle ubránili, což nás naplnilo nadějí a vůlí, že to ještě otočíme. Byl to hodně těžký zápas, takový playoffový - mužstvo vědělo, že ho musí zvládnout. Ukázalo, že je silné, že na to má, a teď zjistilo, že mu to i jde. Hráli jsme dobře, líbilo se mi to, a Šimon Hrubec chytal výborně.

Lidovky.cz: Byla podle vás o druhé přestávce v české kabině bouřka? Za stavu 0:2 to vypadalo bledě nejen s tímto zápasem, ale i se šancemi na postup ze skupiny.

Já myslím, že ne. Nevím, jak to v kabině vypadalo, ale toto by hru nezměnilo. Hráči určitě věděli, že je čeká třetina, kterou každý z nich musí odehrát na maximum. Švédové nám nahráli útočným faulem a my jsme parádně sehráli dvě přesilovky za sebou, čímž jsme zápas otočili. Díky těmto momentům našim narostla křídla, dokonce ještě víc, než jsem čekal, a pro Švédy už to bylo těžké.

Lidovky.cz: Nicméně dlouho to vůbec nevypadalo dobře. Po nadějném vstupu do zápasu naopak záhy vedli Švédové 2:0...

Udělali jsme individuální chybu, kdy obránce propadl na modré čáře, Švédové nám ujeli a potrestali ji. Ale nebylo to tak, že by se hra najednou změnila o dvě stě procent. Češi byli celkově lepší - procentuálně tak sedmdesát ku třiceti. Zvednout se za stavu 0:2, to je ten správný náboj.

Lidovky.cz: Start Jakuba Vrány byl kvůli zranění ramene nejistý, přesto nakonec nastoupil. Hrál dál i přes další bolestivou ránu a nakonec prvním gólem nastartoval český obrat. Zapůsobil na tým jeho příkladný přístup?

Už minule jsem říkal, že Vrána je velmi dobrý hráč, má velké přednosti v útočné hře, je to střelec. V té situaci to výborně trefil a mužstvo svým gólem nastartoval.

Lidovky.cz: Které hráče vedle Vrány a Hrubce za výkon proti Švédům vyzdvihnete?

Určitě Kováře, Stránský, Sklenička nebo Klok taky hráli výborně. Flek výborně bruslil a navíc dal gól, na buly vynikal Hanzl, i když i ostatním se na vhazování dařilo. Celkově hráči hráli parádně, bojovali, dobře se doplňovali a samozřejmě taky musíte mít ty, kteří to vezmou na sebe.

Lidovky.cz: Ač český tým chválíte, byli to Švédové, kdo dlouho vedl. Proč se jim nepovedlo dotáhnout zápas do vítězného konce?

Ukazuje se, že Švédové nejsou takoví, jako vždycky bývali, nemají tentokrát ty rozdílové hráče. Naopak platí, co jsem říkal o našem týmu: je lepší, dobře složený, akorát z něj musí spadnout deka. Podle mě má reálnou šanci hrát o medaile.

Lidovky.cz: Z posledního místa Češi rázem poskočili na čtvrté, přičemž ve skupině zbývá všem týmům sehrát shodně tři zápasy. Mění se diametrálně naše situace?

Jednoznačně, teď už postoupíme. A ve čtvrtfinále je úplně jedno, s kým ze druhé skupiny budeme hrát, věřím, že na tu medaili dosáhneme.