Asi budeme muset zrušit A-tým. Takový scénář je na stole, varuje trojnásobný slovenský šampion

Bratislava Poslední roky vládnou hokejovému Slovensku, mají tři tituly za sebou a nebýt minulého přerušeného ročníku, nejspíš by sahali po čtvrtém. Přesto i Banské Bystrici hrozí zánik. Může za to nejen šílenství kolem pandemie koronaviru, ale také neustále se oddalující rekonstrukce stadionu.

„Řeknu to úplně otevřeně: takový scénář je skutečně na stole,“ řekl prezident klubu Juraj Koval slovenskému deníku Šport.

Banská Bystrica hraje v této sezoně domácí zápasy v nedalekém Zvoleně, protože na tom jejím měla začít rekonstrukce. Původně v květnu, ale termíny se i kvůli covidu posouvaly a posouvaly... A vlastně není jasno doteď.

Město jakožto vlastník haly z roku 1956 totiž stále marně čeká na schválení dotace od státu, která - světe div se - v dnešní napjaté a ekonomicky sžíravé době nepřichází. Na rekonstrukci je potřeba téměř 6 milionů eur.

Trojnásobný šampion je tak nucen trénovat ve vedlejší B-hale. No vlastně haličce, jelikož rozměry kluziště zdaleka neodpovídají těm hokejovým. A vedení banskobystrického klubu dochází trpělivost. Jeho šéf začíná vyhrožovat.



„V malé hale nejsou odpovídající podmínky pro trénink mužů. Nejhorší je, že se stále nic neděje. Rekonstrukce měla být dávno spuštěná, ale my máme oprávněné obavy, že vzhledem k předpokládané délce prací nestihneme ani následující ročník. Povím to otevřeně: nejsme připraveni, abychom nebyli doma,“ řekl Koval.

Podle plánů mají práce na stadionu trvat 300 dní, původní termín dokončení byl únor 2021. A už teď je jasné, že i kdyby se začalo s rekonstrukcí v prosinci, hotovo bude nejdřív na konci října příštího roku.

Klubu situace vadí i kvůli tomu, že má kvůli neustálému dojíždění na zápasy do Zvolena zvýšené náklady - za cestování či pronájem cizího stadionu. Hráči pociťují diskomfort a nejen z jejich strany je cítit neustále se zvyšující se frustrace.

„Neumím si představit, že bychom takto fungovali dvě sezony, už ta jedna je moc,“ zlobí se Koval s tím, že už představitelům města avizoval, že „stadion možná bude hezčí a lepší, ale diváci se nebudou moci v extralize na koho koukat.“

Co to znamená? Banská Bystrica zkrátka pohrozila, že pokud ji nebude umožněno v létě plnohodnotně fungovat na městském stadionu, ukončí činnost A-týmu.

„Byl by to pravděpodobně konec seniorského hokeje. Už teď máme dost problémů kvůli pandemii, chybí nám příjmy ze vstupného, i když jsme udělali velké škrty. Nemáme už sílu, ochotu, vůli ani finance, abychom pokračovali opět v provizoriu. Netvořili jsme tolik let mistrovské týmy, abychom museli bojovat o záchranu.“

Bude zajímavé sledovat, jestli tento mediální nátlak zabere. Nicméně pravdou je, že krátce po zveřejnění rozzlobených slov Banská Bystrica propustila trojici hokejistů. Zda to bylo z ekonomických, nebo sportovních důvodů, klub neuvedl.