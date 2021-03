‚Bez něj by Liberec titul neměl.‘ Kellner podporoval Bílé Tygry, Slavii a koupil koně za čtvrt miliardy

Praha Miliardář Petr Kellner, který o víkendu tragicky zahynul při nehodě vrtulníku na Aljašce, měl mezi svými zálibami také sport. Rodák z České Lípy byl vášnivým fanouškem a podporovatelem hokejového klubu Bílí tygři Liberec. Rád také navštěvoval zápasy přímo na stadionu, který nese jméno po jeho společnosti Home Credit Arena, kde se v lóži setkával s dalšími vlivnými lidmi. A s majitelem libereckých hokejistů Petrem Syrovátkem je pojilo přátelství i byznys.

„Ztráta, která bolí! Tragicky zahynul Petr Kellner. Muž, který byl po dlouhé roky úzce spjat s libereckým hokejem, a to nejen tím extraligovým. Byl především významným podporovatelem mládežnického hokeje v Liberci. Vyjadřujeme upřímnou soustrast celé rodině a jeho blízkým,“ kondoloval liberecký klub mezi prvními.



„Léta dává desítky milionů, kterými nám extrémně pomáhá. Máme desítky výjimečných sponzorů a kamarádů, kteří nám přispívají, a já si jich strašně vážím, ale kdybych vedle sebe neměl tak silného partnera, jako je společnost Petra Kellnera, liberecký hokej by v extralize nebyl,“ řekl o Kellnerovi Syrovátko v rozhovoru pro LN na jaře roku 2016, kdy Bílí tygři vyhráli svůj premiérový titul. „Měl jsem velkou radost, že jsem mu mohl ukázat pohár a představit realizační tým, který ho vybojoval.“

Výraznou stopu zapsal Kellner i ve fotbale, zejména pak v pražské Slavii, kde byl v letech 1994–97 většinovým vlastníkem. A ve Slavii doufali, že v případě odchodu čínského investora by se jím mohl stát znovu. „Slavia vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a pozůstalým bývalého spolumajitele klubu Petra Kellnera. Jeho společnost PPF vlastnila významný podíl v klubu mezi lety 1994 a 1997,“ napsali sešívaní na sociální sítě.

Trefa s basketbalovou reprezentací

Kellner měl však dosah nejen v českém sportu, zavzpomínali na něj i v zahraničí, konkrétně pak ve fotbalové Chelsea. Právě za londýnským celkem pravidelně jezdíval, na Stamford Bridge měl luxusní lóži a dobře se znal také s brankářem Petrem Čechem. „Všichni v Chelsea jsou zarmouceni zprávou o úmrtí Petra Kellnera. Petr byl fanouškem klubu a součástí rodiny Chelsea. Vyjadřujeme kondolenci jeho rodině a přátelům,“ zveřejnil klub na svých stránkách.

Kromě klubů se Kellner zajímal také o další aspekty profesionálního sportu. Jeho společnost vlastnila největší český krytý stadion O2 arenu, kde se pravidelně koná spousta významných sportovních i mimosportovních událostí. V jeho impériu byla rovněž stanice O2 TV Sport, jež také díky jeho vyjednávání získala vysílací práva na nejvyšší českou fotbalovou ligu či hokejovou extraligu. Kromě toho vlastnil rovněž televizní stanici TV Nova, jejíž kanál Nova Sport se může pochlubit další řadou vysílacích práv.

Do popředí zájmu dostala Kellnera také podpora parkuru, kterému se věnuje jeho dcera Anna. Té v roce 2018 koupil závodního koně Catch Me If You Can za čtvrt miliardy korun. Tehdy desetiletou klisnu vyfoukl také Billu Gatesovi, zakladateli Microsoftu a jednomu z nejbohatších lidí světa, jenž měl o koně rovněž zájem. V parkuru se miliardář angažoval víc. Vzhledem k tomu, že jeho dcera Anna je úspěšnou reprezentantkou, financoval populární show Global Champions Prague Playoffs, jež se konala v jeho O2 areně.

Kellnerův Home Credit se v roce 2019 stal sponzorem basketbalové reprezentace, díky čemuž společnost získala velkou reklamu v Číně. Právě tam se totiž před dvěma lety konal světový šampionát v basketbalu, na němž Češi navíc zazářili šestým místem.

Kellner měl pro sport celkově slabost, sám se rád věnoval různým adrenalinovým disciplínám, jezdil na hory, surfoval po rozbouřených vlnách. Láska k adrenalinu ho však nakonec stála život. Vrtulník s ním a dalšími lidmi havaroval na cestě na heliskiing, tedy lyžování na nedotčených svazích, kam se lyžaři dostávají právě letecky.