Bitva o přežití v extralize. Pomůže Plekanec potopit Pardubice a zachrání tím Kladno s Litvínovem?

Praha Hokejová extraliga dnes zažije novinku. Poprvé se až v posledním kole rozhodne o sestupujícím, černého Petra si navíc vytáhne jeden z tradičních klubů: Pardubice, Litvínov, nebo Kladno.

O holé bytí či nebytí si to rozdají v přímém souboji posledního kola extraligy Litvínov s Kladnem. Dva hrdinové z olympijského Nagana, šéfové klubů Jiří Šlégr a Jaromír Jágr, tentokráte proti sobě v duelu o vše.



„Je to souboj mezi tradičními kluby. Nesmíme zapomínat ani na Pardubice. Vůbec bych do toho nepletl, jestli to je Šlégr versus Jágr, to je bezpředmětné, já na ledě nejsem. Nemůžu to nikterak přímo ovlivnit, Jarda jo,“ odmítá Šlégr jakoukoliv pozornost.

V nejvýhodnější pozici z ohrožené trojice jsou Pardubice, Východočechům stačí k jistotě udržení extraligové příslušnosti na brněnském ledě neprohrát.

„Je otázkou, jak Kometa k utkání přistoupí. Nic ji netlačí, ale po domácí prohře s Kladnem, kdy ji fanoušci vypískali, si nemohou dovolit další podobný kolaps. Pardubice ale hrají o budoucnost, jejich motivace uspět je obrovská, Kometu na svém ledě dvakrát porazily. Nejsou tak o nic horším týmem,“ soudí bookmaker Miroslav Hora. Na výhru Brna sázkaři (po 60 minutách) vypsali v kurzu 2,05:1 – výhru Pardubic v kurzu 3:1. „Extraligová“ neprohra Pardubic má hodnotu 1,68:1.



Karlovarskou frašku už řeší také svaz

Jistotu setrvání v nejvyšší soutěži mají naopak už Vítkovice, kterým ale notně pomohly v úterý Karlovy Vary. Ty do Ostravy poslaly juniorku, která byla doplněna o dorostence. Vítkovice vyhrály snadno 8:2.

Rozhodnutím západočeského klubu „poslat tým na porážku“ se už zabývá disciplinární komise.

Představitelé klubů se totiž na středečním zasedání Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) ve Velké Bíteši rozhodli, že se na komisi obrátí s podnětem, že Vary postupovaly proti duchu fair play. „Požádali, aby disciplinární komise prošetřila přístup Energie Karlovy Vary k utkání ve Vítkovicích, kde klub nastoupil, jak uvádějí, bez odůvodnitelných zdravotních důvodů, v sestavě s řadou dorostenců a juniorů,“ řekl tiskový mluvčí Českého svazu ledního hokeje Zdeněk Zikmund s tím, že návrh podpořila drtivá většina klubů.

Pomohou si navzájem

Za určitých okolností se ale může zachránit Litvínov společně s Kladnem. Jeho odchovanec Tomáš Plekanec bude mít v barvách Komety velkou motivaci udržet svůj mateřský klub v nejvyšší soutěži. Pokud by Brno porazilo Pardubice v základní hrací době, „stačilo“ by Kladnu vyhrát v prodloužení a spolu s Litvínovem by se tak radovalo ze záchrany (viz box vedle textu).

„Asi nikdo neočekával, že se bude rozhodovat v úplně posledním zápase. Pro hokejistu to je utkání, které si bude pamatovat na věky věků, jak se říká. Bude to mít určitě větší náboj, než když se hraje sedmý zápas o titul. Protože tam je to příjemná věc, člověk může získat něco navíc, nějakou trofej, tady může ztratit. Určitě si myslím, že obě mužstva k tomu tak přistoupí, diváci taky. Můžeme očekávat, že bude zajímavá atmosféra,“ dodává Šlégr, jehož Litvínov v extralize ještě nikdy nechyběl.

Bitva o přežití začíná v pátek od 18:00. Jak dopadne?