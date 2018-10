Boleslav ani s novým trenérem nezvítězila.Chomutov zaznamenal další výhru

Boleslav/Chomutov Hokejisté Mladé Boleslavi prohráli v 10. kole extraligy s Olomoucí 1:2 a potřetí za sebou nebodovali. Premiéra kouče Miloslava Hořavy na domácí střídačce tak dopadla nezdarem. Chomutova porazil Zlín 3:1 a po úvodních osmi zápasech bez jediného zisku naplno bodoval podruhé za sebou. Třemi body za gól a dvě asistence k tomu přispěl útočník Jan Stránský

10. kolo hokejové extraligy: BK Mladá Boleslav - HC Olomouc 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) Branky a nahrávky: 18. L. Pabiška (Jan Hanzlík) - 1. Burian (J. Galvas, Irgl), 33. Irgl (Burian, Nahodil). Rozhodčí: T. Horák, Hejduk - J. Frodl, Lučan. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 2611. Piráti Chomutov - PSG Berani Zlín 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) Branky a nahrávky: 26. Vantuch (Štich, J. Stránský), 31. Klhůfek (J. Stránský), 36. J. Stránský (J. Mrázek, Marjamäki) - 14. Fryšara. Rozhodčí: Pešina, Pavlovič - Gerát, Hynek. Vyloučení: 3:3. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 3469. Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov 5:0 (4:0, 0:0, 1:0) Branky a nahrávky: 7. L. Hudáček (Redenbach, Derner), 10. Bulíř (M. Kvapil, P. Jelínek), 13. L. Hudáček (Valský, Doherty), 14. M. Kvapil (Bulíř), 52. Šmíd (L. Hudáček, Ordoš). Rozhodčí: Hodek, Bejček - L. Kajínek, K. Zavřel. Vyloučení: 3:6, navíc Havlín 5 min. a do konce utkání - Trávníček 10 min. Využití: 2:0. Diváci: 6815. HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0) Branky a nahrávky: 5. De la Rose (D. Květoň, Tybor), 34. P. Zdráhal, 45. Tybor (O. Roman) - 12. Mallet (Plášek), 30. Köhler, 55. L. Čermák (Malec), rozhodující sam. nájezd Mueller. Rozhodčí: Hradil, Pražák - Jindra, Zíka. Vyloučení: 5:9, navíc Gulaši (Brno) 10 min. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 7303

Pod vedením nového trenérského tria, které tvoří spolu s Hořavou Radim Rulík a Pavel Patera, mohli Mladoboleslavští jen sotva začít hůře. Už po 59 sekundách poslal hosty do vedení Burian. V přesilovce po vyloučení Klepiše na začátku sedmé minuty mohl zvýšit Irgl, jenže Kantor byl proti.

Před polovinou první části měl vyrovnání na holi Látal, ale nedal. Holec chvilku poté ztroskotal na Kantorovi. V 18. minutě už se domácí radovali, když bek Hanzlík dobrým napadáním na útočné modré čáře vybojoval kotouč pro Pabišku a ten dokázal prostřelil Konráda.

Na začátku druhé třetiny sebral Vyrůbalík jistý gól Klepišovi, jehož před odkrytou brankou hledal Žejdl. Zanedlouho musel na trestnou lavici Skladaný a domácí byli dvakrát blízko vedoucí trefě: Klepišovu bombu stihl vytěsnit ramenem na poslední chvíli Konrád, Orsava měl ze strany spoustu času zamířit, jenže vypálil jen do lapačky olomouckého gólmana.

Středočeši pak promrhali i další početní výhodu a muselo je to mrzet o to více, že hosté naopak Šťastného napadení potrestali. Přesně po 33 odehraných minutách si dlouho nikým nerušený Irgl vyjel v klidu do palebné pozice a z kruhu pro vhazování trefil přesně horní roh. Zkušený forvard tak dal už osmý gól v sezoně.

Třetí dějství se neslo ve znamení velké snahy Bruslařského klubu o vyrovnání. Šťastného zakončení zblízka ale vykryl Konrád. Odhodlání domácích mohlo utrpět zásadní trhlinu v 51. minutě, tečující Knotek však dobře postaveného Kantora nepřekonal. Během závěrečných 100 sekund to Mladá Boleslav zkusila bez gólmana, Hanáci se ale s přehledem ubránili.

Chomutov se zvedá

V utkání začali aktivněji Piráti, kteří ale nevyužili ani přečíslení tři na jednoho. V pokračující akci Štich zlomil hůl, Zlínští tak vyrazili dva na nikoho, jenomže Honejsek ve vyložené šanci selhal.

Ve 14. minutě začala chomutovská přesilovka, ale prosadil se zlínský Fryšara po velké chybě brankáře Lukeše v rozehrávce. Chomutovští nepotrestali v závěru úvodní části ani 17 sekund trvající přesilovou hru pěti proti třem, když k Valentovi přisedl na trestnou lavici právě Fryšara.

Přes lepší vstup Zlína do prostředního dějství se hra postupně překlopila na stranu domácích, za které ve 26. minutě vyrovnal tečí z předbrankového prostoru Vantuch. Jeho další teč za pár okamžiků skončila na tyčce.

V polovině zápasu Klhůfek ujel, zakončil individuální akci ránou do horního rohu Sedláčkovy branky a otočil stav. A nebylo to ze strany Pirátů všechno. Na 3:1 upravil opět tečí Stránský. Šest vteřin před druhou sirénou neuspěl na konci přečíslení dva na jednoho Duda.

Na začátku závěrečné třetiny hrál Zlín čtyři minuty v početní výhodě, ale puky mu odskakovaly a Freibergs v největší šanci nastřelil horní tyč. V polovině třetí třetiny se prodral před bránu novic v chomutovském dresu Svoboda, jenž mezeru mezi betony Jakuba Sedláčka nenašel.

V závěru Berani stříleli všechno na bránu, ale ztroskotávali na Lukešovi. Závěrečný tlak hostů překazilo Šlahařovo vyloučení a Honejskova bomba zamířila do tyčky, takže už se skóre neměnilo.