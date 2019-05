Boston porazil Carolinu s gólmanem Mrázkem díky čtyřem gólům ve třetí třetině

Boston Hokejisté Caroliny s uzdraveným Petrem Mrázkem v brance podlehli v úvodním utkání finále Východní konference NHL na ledě Bostonu 2:5, přestože po dvou třetinách vedli 2:1. Na obratu se podílel jednou přihrávkou David Krejčí, David Pastrňák nebodoval. Český gólman, který chytal po téměř dvou týdnech, kryl 23 z 27 střel.

Obrat Bostonu se zrodil ve 43. minutě v přesilových hrách, přičemž u vyrovnání stál Krejčí. Po jeho přihrávce vystřelil bez přípravy Brad Marchand a z dorážky se prosadil Marcus Johansson. O 28 sekund později uspěl v další početní výhodě ranou z mezikruží Patrice Bergeron.

„Ty branky nám hodně pomohly. Strhly i ostatní a od té chvíle šlapaly všechny lajny. Přesně tohle potřebujete. Třetí třetina už vypadala podle našich představ,“ podotkl Bergeron. „Měli jsme štěstí, že jsme po dvou třetinách prohrávali jen o gól. A když dostanete šanci v přesilových hrách, chcete, aby soupeř za fauly pykal. To se nám dnes povedlo,“ doplnil gólman Bostonu Tuukka Rask, který si připsal 29 zákroků.

Čtvrtý gól vstřelil Charlie Coyle při hře Caroliny bez brankáře a poté ještě překonal Mrázka ze sólového úniku Chris Wagner. „Petr chytal dobře, na konci zápasu jsme ho ale nechali několikrát ve štychu,“ řekl trenér Caroliny Rod Brind’Amour na adresu českého gólmana, který v úvodních dvou třetinách zneškodnil 17 z 18 střel. „Byl jako skála, vypadal skvěle. My před ním musíme hrát lépe,“ podotkl útočník Greg McKegg.

Mrázek nastoupil poprvé od 28. dubna, kdy se zranil v druhém utkání s New York Islanders v dolní části těla. Sérii dochytal Curtis McElhinney a ve všech zápasech dovedl Carolinu k výhře, avšak Brind’Amour nyní dal přednost uzdravenému českému gólmanovi. V brance podle kouče problém nebyl. „Nevyhrajeme, pokud nebudeme hrát lépe. Měli jsme dobré momenty, ale nestačilo by to ani v zápasech základní části, natož v play off,“ řekl trenér.

Carolina inkasovala už ve třetí minutě, kdy rychlý protiútok zakončil střelou z mezikruží Steven Kampfer. Za 47 sekund vyrovnal v přesilové hře Sebastian Aho, který šikovně usměrnil za Raskova záda střílenou přihrávku Andreje Svečnikova. V polovině utkání přidal druhý gól hostů po průniku z levé strany McKegg.

Carolina v dosavadním průběhu play off neztratila zápas, pokud po dvou třetinách vedla. „Doposud jsme byli úspěšní, když jsme si hlídali náskok. Ale dnes nám ve třetí třetině trochu nakopali zadky. Tohle se nám dlouho nestalo. Příště musíme být lepší,“ řekl kapitán Justin Williams.

Carolina prohrála po šesti vítězstvích. V úvodním kole vyřadila obhájce Stanleyova poháru Washington poté, co otočila sérii z 2:3 na 4:3. Následně si poradila s Islanders v nejkratší možné době ve čtyřech zápasech.