Výkonný výbor podržel Pešána ve funkci trenéra reprezentace. Dlouhá izolace zatím nehrozí

Jednání se online formou účastnili jak členové výkonného výboru, tak i vedení reprezentace včetně hlavního kouče Filipa Pešána, jeho asistentů Jaroslava Špačka s Martinem Strakou i generálního manažera Petra Nedvěda.

„Turnaj v Rusku byl pochopitelně hodnocen jako neuspokojivý vzhledem k týmu, který tam jel. Mluvilo se o špatných začátcích zápasů, produktivitě, zbytečných faulech, nepovedené hře speciálních formací i hrubých individuálních chybách,“ uvedl tiskový mluvčí českého hokeje Zdeněk Zikmund.

Národní tým zaznamenal jeden z výsledkově nejhorších vstupů do sezony v historii samostatné české reprezentace. Na finské Karjale nezískal jediný bod, při druhém podniku v rámci Euro Hockey Tour –⁠ ruském Channel One Cupu - opět prohrál všechny duely. Po prohře s Finskem na nájezdy bral alespoň bod. Po šesti zápasech má Pešánův tým celkové skóre 11:24.

Zikmund dodal, že „žádný návrh na odvolání trenéra nezazněl a všichni členové vyjádřili vedení reprezentace důvěru“.

Manažer Nedvěd už před vánočními svátky oznámil, že Pešán ve funkci zůstane spolu s kompletním realizačním týmem i na olympiádě v Pekingu. O květnovém mistrovství světa hraném ve Finsku se však nezmínil.

„Nemá cenu spekulovat, pojďme si věřit,“ vyzýval Nedvěd už na tiskové konferenci. „Filip Pešán má svoji kvalitu a je mužem na správném místě. Asi bych lhal, kdybych nepřemýšlel o různých variantách, ale nakonec celý realizační tým má moji podporu... Chápu, že to teď asi vidíte hodně negativně, ale věřím, že přivezeme úspěch.“

Důvěra jeho i dalších vysoce postavených funkcionářů v českém hokeji vychází ze zkušenosti výběru.

„Je těžké hledat pozitiva. Mužstvo, které odletělo do Moskvy určitě kvalitu má a je alarmující, že to neukázalo na ledě. To se musí změnit. Hráči to teď musí vzít víc na sebe. Oni hrají a snad konečně prodají zkušenosti, které mají... Trenéři pak musí tým naladit a nastavit tak, aby fungoval od prvního zápasu... Musíme být lepší,“ zopakoval Nedvěd hned několikrát.

Jaké jsou plány pro olympiádu?

Právě on si po většinu konference vzal hlavní slovo a mluvil zejména k druhému bodu jednání, tedy k přípravám národního týmu na olympijské hry v Pekingu.

„V následujícím období budeme sledovat další hráče. Mezi 12. a 14. lednem ohlásíme nominaci na olympijské hry. Kemp začne 24. ledna v Praze s hráči, kteří budou volní. KHL končí asi 21. ledna, a hráči z Ruska se tak připojí,“ představil Nedvěd stručný harmonogram.

Nominace se nemá moc lišit od výběru pro Channel One Cup, jelikož dle Nedvěda ani není kam jinam sáhnout.

Mezi sledovanými hráči figurují útočníci Tomáš a Hynek Zohornové, kteří působí ve švédském Oskarshamnu. Dále forvard švýcarského Rapperswill-Jona Roman Červenka, z řad obránců Vojtěch Mozík z Vladivostoku či Ronald Knot z Nižněkamsku, a také brankář Chabarovsku Patrik Bartošák. Ani jeden z nich se v současné sezoně v reprezentačním dresu neobjevil.

„Jeden z nás, buď já nebo Filip Pešán, se pojede do Švýcarska podívat na Červenku, nebo do Švédska na Zohorny. Určitě si to rozdělíme,“ sdělil Nedvěd k dalším inspekčním cestám.

Přitom třeba u Červenky zůstává nevyřešený problém s neočkováním.

Nejasno je právě i kolem epidemické situace v Pekingu. K dispozici doteď není konečný karanténní manuál. Až pětitýdenní izolace pro účastníky her, o které se hojně spekulovalo, zatím stále neplatí.

„Hráč nebo člen realizačního týmu by se mohl vrátit okamžitě jakmile absolvuje dva negativní testy v rozmezí 24 hodin,“ vysvětloval Zikmund s tím, že na místě pak o jednotlivých případech nákazy bude rozhodovat speciální dvacetičlenná lékařská komise.

Vedení reprezentace i vzhledem ke zmíněným nejistotám vytvoří širší nominaci: „Počítat se musí se vším, situace se mění strašně rychle. Stačí se podívat, jak se vyvinula ta kolem hráčů z NHL, kde se už na 99 % kalkulovalo s tím, že na hry pojedou,“ poznamenal Nedvěd.

A jestli přemýšlí nad tím, že by hráče do Pekingu nepustily ani kluby z Evropy? „Absurdní,“ říká 50letý manažer.