Budeme chtít vyhrát pro Voráčka, slibuje před zápasem v Praze kapitán Philadelphie Giroux

Praha Kapitán hokejistů Philadelphie Claude Giroux vidí na Jakubu Voráčkovi, jak si užívá možnost začít sezonu NHL v Praze. Jednatřicetiletý útočník prohlásil, že se Flyers v pátečním duelu v O2 areně proti Chicagu pokusí pro kladenského rodáka vyhrát.

„Pro něho je to splněný sen hrát NHL v Praze. Poslední tři dny vidíte, jak je to pro něj emotivní a jak je šťastný. Bude to pro nás velký zápas jako pro tým, ale pro něj ještě větší. Budeme chtít pro něj vyhrát,“ řekl novinářům Giroux po dnešním otevřeném tréninku.

„Jake je hodně emotivní. Jsem si jistý, že bude nervózní, ale jakmile se vhodí úvodní buly, stane se z něj zvíře. Věřím, že předvede dobrý výkon,“ konstatoval Giroux.

Na českou metropoli má skvělé vzpomínky, v roce 2015 zde s Kanadou vyhrál mistrovství světa. Ve finále tehdy Kanaďané rozdrtili Rusko 6:1. „Je skvělé být zpátky. Byl jsem tu několikrát. Jedno léto jsem přijel za Voráčkem a strávili jsme spolu nějaký čas. Je to velmi speciální tady být,“ uvedl Giroux.

Pensylvánskému celku se v přípravném období nedařilo. Ze sedmi zápasů jich prohrál šest včetně toho posledního se švýcarským Lausanne (3:4). Giroux nelichotivé výsledky nepřeceňuje.



„Jsme velmi optimističtí ohledně toho, čeho jsme jako tým schopni. Naše příprava sice nebyla nejlepší, ale věříme, že jsme na začátku sezony přesně tam, kde se máme nacházet. Utkáme se s Chicagem, které je hodně dobré. Bude to dobrý test, díky kterému poznáme, jak na tom jsme,“ prohlásil lídr Flyers.

Ve středu se hráči Philadelphie stejně jako Chicaga zašli podívat na zápas fotbalové Ligy mistrů mezi Slavií a Borussií Dortmund. „Byla to dobrá zkušenost. Už jsem předtím na fotbale byl. Fanoušci byli hlasití a skandovali celý zápas,“ řekl Giroux.