Byl bych moc rád, kdybych si teď tu herní pohodu přenesl i do reprezentace, doufá Gulaš

Plzeň Dohoda s hlavním koučem Milošem Říhou umožní zkušenému útočníkovi Milanu Gulašovi odehrát na turnaji Channel One Cup duel s Finskem. Pro třiatřicetiletého hokejistu bude zápas v Plzni domácí v pravém slova smyslu. Už třetí sezonu po sobě táhne Škodu v extralize a je nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem celé soutěže. Na vystoupení před plzeňským publikem se těší, ale vnímá také jeho váhu.

Gulaš netajil, že obléknout dres českého týmu v Plzni pro něho bude hodně speciální. „Když jsem viděl, že se bude hrát v Plzni, tajně jsem si přál, abych si ho mohl zahrát. I proto jsem rád, že jsme se s trenéry domluvili, že tady můžu nastoupit. Chci si ho užít a vyhrát, určitě bude krásná kulisa, zápas s Finy, co víc si přát? Takže já si ten zápas hodně užiju,“ řekl Gulaš v rozhovoru s novináři.

Po příjezdu z Třince, kde hrála Plzeň v neděli, ani nevybaloval. „Přijeli jsme a maséři mi vzali bágl. Bylo příjemné přijet na národní mužstvo a mít v kabině už vybalené všechny věci. Pro domácí hráče je to rozhodně fajn,“ pousmál se Gulaš.

Prozatím je ale ještě hodně opatrný. „Mám z toho obrovský respekt, jako z každého utkání v národním mužstvu. Ty zápasy jsou na jiné úrovni. Chci podat co nejlepší výkon a pomoci týmu k vítězství,“ prohlásil Gulaš, jenž si ve 24 extraligových zápasech připsal 44 bodů za 23 gólů a 21 nahrávek.

Útočník Plzně Milan Gulaš překonává Matěje Machovského v brance Sparty.

Udrží si průměr takřka dvou bodů na utkání také v reprezentaci? „Uvidíme ve čtvrtek. Extraliga je ligová soutěž, národní mužstvo je na jiné úrovni. Je potřeba mít i hodně zkušeností, protože se to musí hrát i trochu zkušenostmi. Sám jsem zvědavý. Přál bych si, abych si přenesl tu herní pohodu z extraligy do nároďáku, ale jsem realista,“ uvedl Gulaš.

Před Karjalou vtipkoval, že nemá formu. „To bylo s trenérem trošku s nadsázkou, on to ale pustil ven. Forma se odvíjela i od zdravotního stavu, tak jsem to myslel. Trošku jsme se v tom asi nepochopili,“ řekl s úsměvem Gulaš. „Byl bych moc rád, kdybych si teď tu herní pohodu přenesl i do reprezentace. Aby byli všichni spokojení, tedy i já,“ přál si Gulaš.

Říha řekl, že součástí dohody bylo i to, že Švédské hry už Gulaš absolvuje v únoru celé. „Je to ale těžké takhle říct. Je to až za dva a půl měsíce, ta doba je dlouhá. Bavili jsme se o tom, ale uvidíme, jak se bude vše v sezoně vyvíjet dál. Když se člověk podívá na program, nebude žádná přestávka. Může přijít zranění, únava, všechno se může podepsat na další nominaci. V mém věku je třeba, aby drželo zdraví, teď nějak klape. Nechci víc předpovídat,“ řekl Gulaš, jenž měl v minulosti mnohdy smůlu, když ho různá zranění vyřadila z účasti na velkých akcích.

„Jsem už takhle vycvičený. Opravdu jsem toho zažil dost a nechci se koukat dopředu, to nemá v mém případě smysl. Uvidíme, jak se to celé vyvine. Utíká to hodně rychle, zatím se daří, ale může přijít rychlý útlum nebo nějaká překážka. A může se to zabrzdit,“ doplnil Gulaš.

Naposledy reprezentoval na světovém šampionátu v Bratislavě. „Přijde mi to jako předevčírem. Nevím, co za tím je, ale čím jsem starší, utíká mi sezona čím dál rychleji. Možná je to i tím, že je trošku úspěšnější. Budu si určitě chtít přenést pohodu i do národního mužstva. V Plzni tým šlape, jak má, táhneme za jeden provaz, daří se nám otáčet i zápasy, které se pro nás vyvíjejí nepříznivě. To se pak odráží i na individuálních výkonech. Cítím se dobře,“ pochvaloval si Gulaš.