I bojkot části fanoušků zabral. Kladno se zbavilo Hudáčka, který chytal KHL

„Vedení klubu, včetně samotného (majitele) Jaromíra Jágra, bylo o našich stanoviscích informováno. Klub se také nějak vyjádřil a naše pohledy se v tomto ohledu zásadně liší,“ napsali Haldaři na svůj Instagram v pátek dopoledne. „Ubohá a zmatečná mediální prezentace klubu v této kauze je jen odrazem celkového zmaru, který nás jako skupinu vede k nechtěnému bojkotu. Tohle nikdo z nás nechtěl.“

A kladenský klub vydal odpoledne zprávu, podle níž už Hudáček v jeho dresu nastupovat nebude.

„Rytíři Kladno oznamují, že došlo k ukončení spolupráce s gólmanem Júliusem Hudáčkem. Toto rozhodnutí jsme učinili po zvážení všech aspektů souvisejících s jeho angažováním. Dospěli jsme k závěru, že pokračování spolupráce není ani v zájmu klubu, ani v zájmu hráče. Čeká nás nejdůležitější část sezony a věříme, že do ní půjdeme s fanoušky, partnery a všemi podporovateli našeho klubu jako jeden tým,“ stojí v tiskovém prohlášení.

Hudáčka angažovali Rytíři ve středu, tedy v den zápasu v Hradci Králové. Právě Mountfield se o něj také měl ucházet, už v prosinci, jenže pro jeho postoje a po negativních reakcích fanoušků z transferu vycouval. Kladno po pětatřicetiletém brankáři sáhlo kvůli zranění jedničky Adama Brízgaly, který bude chybět do konce sezony. Ve středu dělal dvojku Landonu Bowovi.

Hudáčkovo kontroverzní působení v KHL veřejnost rozdělilo. Zaznívají hlasy o tom, že politika se nemá se sportem míchat, ale také, že Rytíři tím pošlapali morální hodnoty. Kritici zmiňují i pošpinění Jágrova čísla 68, které nosí hlavně kvůli vpádu vojsk Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem do Československa v roce 1968.

Ostře se do Kladna opřel například Jakub Koreis, bývalý hokejista a nyní expert O2 TV Sport. V jejím studiu tvrdil: „Organizace, jednotlivá mužstva tím, že těmhle hráčům řeknou ne, ukazují nějaké hodnoty. O nich by měl hokej být, měl by vytvářet vzory pro mládež. Dát dětem jasně najevo, jaké jsou základní hodnoty naší společnosti. Já vím, že Hudáček nehrál přímo v Rusku, ale působil v KHL, která je jasným nástrojem propagandy. Dobrovolně si ty peníze vzal. Měli bychom se proti tomu jasně vymezit.“

Český hokej se k problému postavil jednoznačně. Kdo z českých hráčů působí v KHL, nesmí reprezentovat.

„Sportovní stránka angažmá je v pořádku, ale jinak je to špatně,“ tvrdil ještě Koreis. „Vždyť Hudáček před sezonou deklaroval, že zase preferuje angažmá v Rusku. Nepřišlo, skončil na Kladně. Nedokážu si představit, jak někdo může jít hrát dobrovolně hokej do země, která hrozí naší západní civilizaci jadernými zbraněmi. Ještě bych přivřel oči, kdyby to byl dvaadvacetiletý kluk, který do té doby vydělával padesát tisíc a dostal by nabídku za milion. To bych řekl oukej, jsi mladej, blbej. Ale divím se Hudáčkovi, který hraje nejvyšší soutěže po Evropě celou kariéru a musel si vydělat obrovské peníze, že to má zapotřebí.“

Kladenský brankář Július Hudáček si po utkání v Hradci podává ruku s protivníky.

Zkušený brankář v KHL strávil posledních šest sezon, chytal v Čerepovci, Spartaku Moskva, lotyšském Dinamu Riga a naposledy v kazašském Barysu Astana. V české extralize působil v Pardubicích a pražské Spartě.

Sám Hudáček slovenskému deníku Pravda na podzim řekl: „Dokud jsem zdravý a mám výkonnost, chci chytat v co nejlepší lize a za co nejlepší peníze. Nesleduji, co se píše a povídá v médiích. Stejně jako všichni ostatní doufám, že se situace na Ukrajině změní. Ale není to na nás, rozhodují jiní lidé.“

Za jeho příchodem do Kladna stál kapitán Radek Smoleňák. Po utkání v Hradci Králové vysvětloval: „Já koukám na nás, na Kladno a na to, abychom vyhrávali zápasy. Politiku vůbec neřeším. Vidění světa je každého věc a já řeším nás. Kdybych měl hrát jen s těmi, kdo mají stejné politické vidění jako já, tak by týmy, kde jsem hrál, vypadaly úplně jinak. Pro mě je důležité, že nám chce pomoct. A já věřím, že nám pomůže.“

Nepomůže. I díky fanouškovské nevoli. Část kotelníků měla na nedělním domácím zápase s Hradcem Králové chybět. Jejich „vzpoura“ zabrala.

haldari_kladno ❌ OD NEDĚLE S NÁMI NA KLADENSKÉ TRIBUNĚ NEPOČÍTEJTE ❌



Mějte názor jaký chcete, ale my, jako Haldaři, se zásadně vymezujeme proti podepsání hráče J.Hudáčka a tím tedy i přijmutí hodnot klubem, které tento hráč reprezentuje. PRO NÁS JE ČEST, NÁZOROVÁ KONZISTENTNOST A SMYSL PRO SPRAVEDLNOST VÍC NEŽ PÁR BODŮ V TABULCE A MOMENTÁLNÍ OSOBNÍ PROSPĚCH.



Vedení klubu, včetně samotného Jaromíra Jágra, bylo včera o našich stanoviscích informováno. Klub se také nějak vyjádřil a naše pohledy se v tomto ohledu zásadně liší. Ubohá a zmatečná mediální prezentace klubu v této kauze je jen odrazem celkového zmaru, který nás jako skupinu vede k nechtěnému bojkotu. Tohle nikdo z nás nechtěl.



Došlo to někam, kam to dojít nemělo, ale sport a klub není všechno, jsou i důležitější věci.



P.S. My se na tribunu určitě vrátíme



„Mějte názor, jaký chcete, ale my jako Haldaři se zásadně vymezujeme proti podepsání hráče J. Hudáčka a tím tedy i přijmutí hodnot klubem, které tento hráč reprezentuje,“ píše část nejvěrnějších příznivců. „Pro nás je čest, názorová konzistentnost a smysl pro spravedlnost víc než pár bodů v tabulce a momentální osobní prospěch. Došlo to někam, kam to dojít nemělo, ale sport a klub není všechno, jsou i důležitější věci.“

V kladenském kotli je víc sdružení, dále například 1. Fanklub kladenského sportu, Divize Dvůr Králové, Fanklub Poldi Kladno, Kladno Boys či Kladenští Podfuckáři.