Češi hrají na šampionátu o důležité body. Hokejový ‚trpaslík‘ z Británie se sice prosadil, průběh je ale jednoznačný

Praha Čeští hokejisté nastoupili do nedělního duelu základní skupiny A mistrovství světa proti Velké Británii s Romanem Willem v brance. Záda mu ze střídačky kryje Petr Kváča. Šimon Hrubec, který nastoupil v roli týmové jedničky do všech čtyř předchozích utkání v Rize, dostal volno. Utkání, v němž půjde z pohledu českého týmu o velmi důležité body v honbě za postupem do čtvrtfinále, začalo v 11:15 SELČ. Po první třetině vedou Češi 1:0 po brance Kloka. Po první přestávce zvýšil na 2:0 Hronek a před polovinou zápasu na 3:0 Šulák.

Mistrovství světa v hokeji v Rize: Skupina A (Olympijské sportovní centrum):

ČR - Velká Británie 4:0 ve druhé třetině Branka a nahrávka: 9. Klok (M. Špaček), 21. Hronek, 25. Šulák. Rozhodčí: Frandsen (Dán.), Nord - Lundgren (oba Švéd.), Kroyer (Dán.). Sestavy: ČR: Will - Hronek, D. Musil, Klok, Sklenička, Šustr, Šulák, Hájek - Zadina, Jan Kovář, D. Kubalík - J. Vrána, Chytil, Sekáč - Lenc, M. Špaček, M. Stránský - Flek, R. Hanzl, Smejkal - Blümel. Trenéři: Filip Pešán, Martin Straka a Jaroslav Špaček. Velká Británie: Whistle - Richardson, Tetlow, D. Phillips, O'Connor, Clements, Ehrhardt, S. Jones - Dowd, Connolly, Kirk - Hammond, Perlini, Lake - Davies, Myers, J. Phillips - Betteridge, Lachowicz, Ferrara - Long. Trenéři: Corey Neilson a Adam Keefe. Devětadvacetiletý Will, jenž hájí v Kontinentální lize barvy Traktoru Čeljabinsk, prožije premiéru v zahajovací sestavě na MS. Debut jako takový už má ale za sebou. Před týdnem v souboji se Švýcary (2:5) odchytal místo Hrubce třetí třetinu, ani s ním v brankovišti ale obrat nepřišel. Will z dvanácti střel dvakrát inkasoval. Proti Britům, kteří jsou papírové nejslabším týmem skupiny a s nimiž se Češi utkají poprvé v novodobé historii, vsadí jinak trenéři prakticky na totožnou sestavu, jaká nastoupila už ve čtvrtek se Švédy. Přes potíže s ramenem počítají naplno s útočníkem Jakubem Vránou. Jen člen druhé obranné dvojice Libor Hájek si prohodí místo s Davidem Skleničkou, který byl v utkání se Seveřany sedmým bekem. Mimo sestavu zůstávají pro dnešek vedle Hrubce obránce Michal Moravčík a trio útočníků Adam Musil, Lukáš Radil a Tomáš Zohorna. Britové se v roce 2019 zachránili mezi elitou MS po výhře v prodloužení v posledním zápase nad Francií a v Rize nečekaně získali již čtyři body. Nejprve bod za prohru v prodloužení s Dánskem a poté porazili Bělorusko 4:3. Mezi elitou vyhráli v základní hrací době poprvé od roku 1962.