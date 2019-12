Češi učí hrát hokej čínského rivala. Je to finančně i sportovně výhodné, tvrdí šéf svazu Král

Praha/Slaný Působení China Golden Dragon ve druhé české hokejové lize Střed se chýlí ke konci. „Draci“ se zde v rámci česko-čínské spolupráce připravují v dlouhodobém procesu na svůj hlavní vrchol, zimní olympijské hry v Pekingu v roce 2022.

I přestože se China Golden Dragon nachází v jedné ze čtyř soutěží druhé ligy, po 33 zápasech na beznadějně posledním místě s jedním bodem po prohře na nájezdy s Pískem, čínští hokejisté neztrácí nic na svém odhodlání. Před zápasy s pražskou Kobrou a Klatovy je z šatny slyšet motivační proslov trenérů, bojový pokřik a tlukot hokejek.

„Je důležité říct, že kluci z Číny se přijeli do Česka naučit hokej, takže s ohledem na tuto skutečnost musíme na jejich výsledky přihlížet. V přípravě se to nejevilo tak špatně, takže je to teď pro nás takové nepříjemné zjištění. Každopádně musím kluky pochválit. Zlepšují se a mají neuvěřitelné zapálení do práce,“ říká po utkání v Praze jeden z pěti Čechů v sestavě týmu Michal Kučera.

Za svůj dočasný azyl si čínští hokejisté vybrali zimní stadion ve Slaném, kde odehrají zbylé domácí zápasy základní části skupiny Střed. Ta sice končí až v únoru, čínský celek si však zbylé duely předehraje, aby se stihla připravit na zápasy skupiny A divize II mistrovství světa.

China Golden Dragons na týmovém focení.

Nejen po ledě se v týmu prohání čeští hráči. Hlavním trenérem „Draků“ je bývalý reprezentant a člen Síně slávy českého hokeje útočník Jiří Šejba, asistenta mu dělá dlouholetý kladenský kapitán Josef Zajíc.

„Jsme moc rádi, že máme trenéry s takovou hokejovou historií, Česko je kolébka hokeje. Všechno je tady ohromně profesionální, hrozně nám to všem pomáhá. Nejvíce se zlepšujeme v technice bruslení a taktických dovednostech především při přesilovkách a oslabeních,“ říká pro LN dvacetiletý útočník China Golden Dragon Chu Songze.

Při týmových poradách probíhá komunikace v angličtině, které moc čínští hokejisté nevládnou, mají tu ale několik překladatelů, kteří jim pokyny tlumočí do rodného jazyka.

„Co jsem slyšel, tak kluci chodí na kurzy angličtiny. S většinou se mezi sebou už dorozumíme, máme už nějaká svá hesla. Nějaká česká slovíčka už také umí, i když ano, většinou nadávky,“ směje se Kučera.

Výhodné pro obě strany

Podle jeho slov tráví se svými čínskými spoluhráči i volný čas, kterého je však málo. V létě své spoluhráče vzala pětice Čechů například na pouť v Kladně, nedílnou součástí jsou i týmové večeře. „Když ale přijde večer, tak mají rádi svůj klid. Zalezou si domů a už o nich neslyšíme,“ pokračuje kladenský odchovanec.

Střet dvou odlišných kultur je zajímavý v mnoha ohledech, čínští hokejisté se postupně snaží objevovat místní kouzlo. „Česko je moc krásná země, jsou tu úžasné historické stavby. Z jídla mě rozhodně nejvíce zaujaly knedlíky ak nim svíčková omáčka. Slyšel jsem i o pivu, které chceme ochutnat, čas na degustaci bude ale až po sezoně,“ říká Chu Songze.

S takovou porcí tréninků jakou máme tady, jsem se ještě nikde nesetkal, říká jeden z pěti Čechů v mužstvu Michal Kučera.

Vzájemnou spolupráci na působení Red Dragons v Česku domluvili při dubnové cestě do asijské velmoci šéf Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král. Tu absolvoval s hrajícím majitelem Rytířů Kladno Jaromírem Jágrem.

Spolupráce je pro českou stranu výhodná i finančně. Jak pro svaz, tak pro ostatní kluby ve druhé lize. Částku ale tuzemští představitelé pochopitelně tají. „Pro nás jako český svaz se jedná o velice zajímavé peníze. Stejně zajímavé je to po sportovní i marketingové stránce,“ vysvětluje Král.

Generální sekretář svazu Martin Urban prozradil, že s čínským hokejovým svazem česká strana spolupracuje už dva roky především kvůli tomu, že olympijské hry 2022 bude hostit Peking.

A jak česká reprezentace, tak pořadatelská země mají účast na turnaji pod pěti kruhy jistou.

„Dlouhodobě máme jako silný svaz povinnost podporovat ty, kde se hokej teprve rozvíjí. Proto například pomáháme hokeji v afrických zemích, jako jsou třeba Maroko, stejně tak i hokeji v Asii,“ dodal Urban.

S Marokem se Češi hned tak neutkají, u čínského výběru je to ale jiné. Dojde za tři roky na olympijskou konfrontaci učitele a žáka?