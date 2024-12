ONLINE: Česko - Kazachstán 12:1. Junioři drtí soupeře, drží tempo na dvacet gólů

Čeští mladíci vstoupili do hokejového šampionátu dvacetiletých úspěšně, když zdolali Švýcary jasně 5:1. Teď vyzývají dalšího soupeře, kterého by podle papírových předpokladů měli přehrát. Od 19 hodin čelí Kazachstánu, do branky se poprvé postaví Jan Kavan. Zápas sledujte prostřednictvím podrobné reportáže online.