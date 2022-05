Česko - Rakousko 1:2N. Blamáž, outsider srovnal v závěru a zvládl nájezdy

Jediným exekutorem, který mohl v nájezdech slavit, byl Peter Schneider. Někdejší útočník Komety překonal svého bývalého spoluhráče Karla Vejmelku v české brance.

Na druhé straně ztroskotali na Bernhardu Starkbaumovi postupně Hertl, Červenka, Blümel, Smejkal i Krejčí.

V závěru třetí části Rakušané využili svůj závěrečný tlak, když Lebler doklepl puk do sítě. Češi nebruslili, jako by vyrovnání téměř přivolávali.

Na druhý gól utkání se čekalo dlouho. Nejprve se hokejisté radovali v úvodní třetině poté, co puk dopravil do sítě Matěj Stránský, jenže Tomáš Hertl bránil rakouskému gólmanovi v brankovišti, a tak zásah neplatil. Až kapitán a nejproduktivnější hráče turnaje Roman Červenka posléze otevřel skóre.

Národnímu týmu ale chyběla větší aktivita, rychlost. Netvořil si velké šance, poctivě se vracející Rakušané eliminovali nebezpečí českých protiútoků.

Mezi tyčemi opět dostal důvěru Vejmelka, který jako jednička nastoupil i do posledního zápasu proti Švédsku. Práce měl nakonec zřejmě víc, než čekal. Až v závěru poprvé inkasoval, kdy Lebler dorazil kopnutý puk až téměř na čáře.

Česku se nepodařilo protivníka dostat pod větší tlak, Rakušané stíhali s favoritem bruslit. Hrál se vyrovnaný zápas. Navíc pouhých 25 střel národního týmu není zrovna povzbudivou statistikou...

Reprezentanty trápil mizerně připravený led, třeba David Jiříček podklouzl během jediného střídání dvakrát. Výkon českého týmu poměrně přesně dokumentuje situace ze druhé třetiny, kdy mířil David Krejčí téměř sám na soupeřovu branku.

V rozhodující moment ovšem neudržel stabilitu, puk netrefil a skácel se k zemi.

Kdybyste neviděli dresy, museli byste chvílemi přemýšlet, který celek je řazený mezi adepty na medaile a který se dostal na šampionát jen díky vyřazení Ruska a Běloruska.

Čechům se směrem dopředu nedařilo téměř nic. Rakušané si navíc dávali velký pozor, aby nefaulovali. V první části přežili dvě oslabení, zbytek duelu pak zvládli bez vyloučení.

Připravená do hry už byla dosud poslední zámořská posila. Michal Kempný dorazil do dějiště šampionátu teprve v pondělí večer, ráno už se ale představil na tréninku a v první obraně naskočil do zápasu.

Z dějiště šampionátu naopak kvůli osobním problémům odcestoval Dominik Simon.

Češi měli tentokrát k dispozici pouze jedenáct útočníků, Hynek Zohorna tak nastupoval ve dvou útočných řadách. Trenéři začali v průběhu zápasu sestavou míchat, utkání tak po boku tápajících Tomáše Hertla a Jakuba Vrána dokončoval aktivní Matěj Blümel.

Vedení národního týmu ještě čeká na další přírůstky z NHL. Čechy posílí i David Pastrňák, ten však případně naskočí nejdříve do čtvrtečního souboje s Lotyšskem. Řeší se přílet Tomáše Noska, Davida Kämpfa, či Radka Faksy.

S Rakouskem se hokejisté střetli relativně nedávno. Na Českých hrách zvítězili během prvního květnového dne nad svým jižním sousedem 4:1, mimochodem hned třemi zásahy se na triumfu podíleli obránci. Předtím jej dvakrát porazili v rámci Euro Hockey Challenge.

Výběr kouče Rogera Badera si však na probíhajícím turnaji nevede vůbec špatně. Nejprve dlouho trápil Švédy, poté po porážce 2:3 v prodloužení uzmul bod Spojeným státům.

A teď zdolal i české hokejisty. Vůbec poprvé v historii.

Na světovém šampionátu se národní tým s Rakouskem utkal naposledy před třemi lety, tehdy z toho bylo pohodové vítězství favorita v poměru 8:0. Tentokrát přišla blamáž.

Podobně se Češi s outsidery potýkali i před rokem, ve skupině porazili Bělorusko v prodloužení a Dánsko po nájezdech. Ale na rozdíl od letošního představení aspoň neprohráli.