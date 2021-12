Tragická série pokračuje. Čeští hokejisté pošesté v řadě padli, Švédům podlehli 2:3

„Můžu říct, že se stydím za to, že jsme tady neuhráli nic, jediný bod. Možná tomu hokeji nerozumím, ale nevím, co bych vypíchl na tomto turnaji dobré z naší strany,“ nešetřil kritikou brankář Šimon Hrubec.

Celkové skóre 11:24 v šesti duelech, jeden získaný bod a znovu, stejně jako na Karjale, poslední místo v turnaji. Čeští hokejisté zaznamenávají nebývale špatný vstup do olympijské sezony.

Další nepovedený start utkání předvedli čeští reprezentanti i v neděli ráno. Nejprve se rychle dostali pod tlak, Sedlák šel ve 3. minutě na trestnou lavici za nesportovní chování, a soupeř tak rychle disponoval početní převahou. Češi ji ubránili a mohli si alespoň lehce vylepšit sebevědomí.

Drobné pozitivum však za pár chvil přebila velká hrubka. Zámorský se při rozehrávce vydal před bránu, zezadu jej hokejkou rozhodil Gustav Rydahl a ze ztráty českého obránce vznikla situace, kdy dva Švédi zůstali sami před Hrubcem. Larsson předložil puk původně presujícímu Rydahlovi, a ten puk zametl do odkryté klece.

Češi si v úvodní části došli pro dvě přesilovky. A sehráli je špatně, nepouštěli se do střelby. Výjimkou se stalo Sedlákovo bekhendové zakončení přímo před Hellbergem. Puk ale prošel těsně vedle vzdálenější tyčky. To Švédové svou početní výhodu kompletně strávili v útočném pásmu a působili výrazně nebezpečněji.

Národní tým v první třetině navázal na předchozí bídné výkony a hlavně se bránil. Na střely prohrával 5:12.

V další české výhodě pět na čtyři to dobře zkoušel opět Sedlák, ale minul branku. Na druhé straně jel ve vlastním oslabení Holmberg sám na Hrubce. Gólman Omsku jeho pokus mezi betony pokryl. Do stejného místa za chvíli při podobné situaci mířil Flek a také neuspěl.

Až třetí únik se štěstím vyšel. Milan Gulaš ve 32. minutě najížděl z pravé strany proti Hellbergovi, vzal si puk na bekhendovou stranu a také jej poslal mezi nohy brankáře. Švédský gólman zasáhl, avšak čepelí hole si kotouč přizvedl přímo pod horní tyčku.

Za čtyři minuty hrál Gulaš důležitou roli znovu. Nejprve při pěkně provedeném signálu dostal nahrávku od Nestrašila a poté přihrávkou zpoza branky oslovil Jana Kováře stojícího u brankoviště. Zakončení českého kapitána propadlo za Hellberga a Češi se v čase 35:48 šestého zápasu ujali poprvé v sezoně vedení.

„Z mužstva jsem po přestávce cítil, že s výsledkem chce něco udělat, rozhodně to nebyl uspaný tým, který by rezignoval. Bojovali jsme. Ve druhé třetině jsme výsledek otočili výborně hrající první lajnou a přidal se i zbytek týmu,“ poznamenal trenér Pešán.

Hrubec v dalším nájezdu vychytal Strömwalla pravým betonem a držel národní tým, který po gólech svých tradičních turnajových střelců odcházel do kabin spokojenější. I navzdory stále rozpačitému hernímu projevu.

Výběr Tre Kronor pak o to více přidal ve třetím dějství. Zatlačil soupeře, rychle si vykoledoval přesilovou hru a Lukas Bengtsson ve 45. minutě vyrovnal svižnou ranou od modré čáry.

Seveřané znovu mnohem více hráli na kotouči, rychle puky sbírali po odrazech, hráli aktivněji v osobních soubojích a Češi nestíhali. Ze závěrečné třetiny se tak stalo klání mezi Hrubcem a švédskými střelci. Třicetiletý gólman skvěle zasáhl při další tutovce Strömwalla, proti přesilovkové střele Tima Heeda už ovšem včas nezaklekl.

„Tým, který chce vyhrát zápas, se takhle chovat ve třetí třetině nemůže. A my jsme za to byli potrestaní. Je rozhodně málo, aby se za tři zápasy prosadila jen dvojice hráčů. Od dalších jsme čekali daleko víc,“ hlesl Pešán.

Ten ještě na poslední necelou minutu a půl sáhl ke hře bez brankáře, během ní se však jeho tým ani neusadil v útočné třetině. Švédové v utkání jasně přestříleli české mužstvo, proměnili dvě přesilovky a zaslouženě zvítězili.

„Myslím, že ke konci zápasu už nám i trochu došla šťáva. Vymlouvat se na to, že Švédové včera nehráli a my ano a měli jsme dvanáct hodin na spánek, to asi nemá smysl, ale bylo to asi znát,“ dodal na turnaji pětibodový útočník Gulaš.