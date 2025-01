Tudy cesta nevede! Augustu namíchly laciné fauly: Přemíra snahy? To neberu

Nebylo to tak, že národní tým nedisciplinovaností soupeři vítězství a první místo ve skupině daroval, Švédové koneckonců dokázali využít jedinou přesilovku ze sedmi.

„Ale pokaždé, když jsme se nadechovali, jsme oslabením přehráli momentum na ně. Něco takového si ve čtvrtfinále nemůžeme dovolit,“ vysvětloval rázně pětapadesátiletý kouč.

V prostředním dějství se proti pravidlům provinili čtyři hráči, v závěrečném další tři, čímž si čeští junioři po kontaktní trefě Eduarda Šalého na 2:4 výrazně ztížili cestu za vyrovnáním.

Augusta poté mezi novináři neskrýval frustraci: „Proti Slovákům jsme měli čtyři vyloučení po faulech v útočném pásmu, teď to bylo znovu laciné. Vyhození, zákroky za hranou. Jestli to pramenilo z přemíry snahy? To neberu. Prohráli jsme našimi hloupostmi.“

Podívejte se na proměněný nájezd Eduarda Šalého:

O zbytečně stráveném čase na trestné lavici si s hráči promluvil hned po závěrečné siréně, některé z nich si před klíčovým zápasem mistrovství chce vzít stranou individuálně.

„Kluci jsou inteligentní, moc dobře viděli, že tudy cesta nevede. Chci, aby za tím udělali tlustou čáru. Proti nám stojí silní soupeři, pokud si vytvoří šance, má to vyplývat z jejich kvality, a ne z toho, že jim je darujeme sami.“

Mezi nejlepší osmičkou čeká na jeho svěřence Kanada (v pátek od 1.30 SEČ), která řeší totožný problém. Vždyť domácí výběr zaznamenal v utkání se Spojenými státy americkými (1:4) hned jedenáct dvouminutových vyloučení!

Zatím ani zdaleka nepůsobí jako jeden z hlavních aspirantů na zlato, ovšem Češi se mu v případě výhry nad Švédskem mohli vyhnout a vyzvat papírově mnohem přijatelnější Lotyšsko.

Nestalo se, osud zápas určila především druhá třetina. Přesilovková trefa Petra Sikory na 1:2 představovala naději, ale soupeř krátce před přestávkou udeřil dvakrát během třiceti vteřin a znovu odskočil.

Český útočník Matěj Maštalířský (18) a švédský obránce Wilhelm Hallquisth (5) svádí souboj před brankou Melkera Thelina.

„Gól na 2:4 nás trochu nakopl, ale zase jsme se nechali vyloučit. Pak tlačíte celou třetinu do kopce, nedokázali jsme si vynutit souvislý tlak,“ popisoval Augusta.

Ve čtvrtfinále bude od hráčů kromě disciplíny žádat také větší důslednost a důraz v osobních soubojích v obranném pásmu, zároveň pevně věří, že na solidní výkony ze skupiny naváže Michael Hrabal, jenž tentokrát čelil jedenačtyřiceti pokusům.

„Znovu chytal výborně! Je to gólman číslo jedna a předvádí to. Není to o jednom muži, musí se přidat všichni. Teprve pak budeme úspěšní.“

Závěrečný nezdar představuje jednu z mála kaněk na jinak povedeném vystoupení v úvodní fázi šampionátu, klíčové boje mají čeští mladíci teprve před sebou.

S Kanadou mají čerstvou zkušenost, v generálce před začátkem turnaje jí podlehli 2:3. Při loňském setkání ve čtvrtfinále odklidili zámořského favorita z cesty. A rok 2025 by rádi zahájili stejně.