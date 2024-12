ONLINE: Česko - Švýcarsko 2:0. Soupeř poprvé v tlaku, závar před Zajíčkem

Národní tým ve čtvrtek uštědřil Finům první letošní porážku, velký podíl na ní měl dvougólový Dominik Kubalík. A recept na úspěch? „Měli jsme výborný bekčeking, což je doména finského stylu. My jsme je v tom ale předčili a podali výkon, kdy jsme chtěli vyhrát. Šli jsme si za tím celé utkání,“ těšilo trenéra Radima Rulíka.

ONLINE: Česko – Švýcarsko Duel sledujeme od 18 hodin podrobně

Jeho svěřenci teď čelí v druhé repríze květnového finále mistrovství světa Švýcarsku. V něm v současnosti působí z reprezentačního kádru čtyři čeští útočníci. Kubalík hraje v Ambri, Matěj Stránský s Filipem Zadinou v Davosu a Daniel Voženílek v Zugu. Teprve před pár dny se ze Ženevy do Sparty přesunul Michael Špaček.

V brance nastupuje podruhé v kariéře Zajíček, který se na reprezentační akci naladil dvěma extraligovými čistými konty v řadě. „Samozřejmě chci podat co nejlepší výkon. Kdybych dokázal držet čisté konto co nejdéle i v reprezentaci, bylo by to super. Takhle nad tím ale nepřemýšlím,“ říká.

Sestava ČR Zajíček – Krejčík, Kundrátek, Pyrochta, Košťálek, Sirota, Knot, Vála, Zábranský – Kubalík, Tomášek, M. Stránský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Smejkal – Zadina, M. Špaček, Kaut – Beránek, Kondelík, Flek

Do sestavy se zapojují i útočníci Jakub Flek, Ondřej Kovařčík a Špaček, kteří proti Finsku nehráli. V týmu je také obránce Ondřej Vála, který nahradil nemocného Jakuba Zbořila.

Švýcaři do druhé akce seriálu Euro Hockey Tour vstoupili porážkou se Švédskem 1:4. Ve čtvrtek měli výraznou střeleckou převahu, brankáře Larse Johanssona ale dokázal překonat až ve třetí třetině Dario Simion. Švédové zápas rozhodli ve druhé části, kdy se v rozmezí jedenácti minut čtyřikrát prosadili. Dvakrát skórovali v přesilovce a jednou dokonce v oslabení.

Švýcarské hry 2024 Příloha iDNES.cz

„Předpokládám, že způsob hry se u Švýcarů oproti minulosti nebude moc měnit. Když můžou, tak hrají aktivně. Teď jsou doma, na své půdě, takže čekáme, že to bude podobně těžké jako proti Finsku. Nečeká nás nic jednoduchého,“ ví asistent trenéra Jiří Kalous. V listopadu na turnaji Karjala český tým zvítězil 5:2.

Kdo se z výhry bude radovat nyní? Sledujte online.