Český hokej za Evropou nezaostává, naše hráče pořád trochu podceňujeme, říká Růžička

Praha Hradec Králové dovedl k historickému postupu do finále Ligy mistrů, podceňování českého hokeje oproti zbytku Evropy se brání. Všichni pořád tvrdí, jak nestíháme bruslařky. „Když si ale vezmu čiště naše zápasy v Lize mistrů, tak nás nikdo nepřehrál. Všichni soupeři měli obrovský problém s naší hrou ve středním pásmu, nemohli se tam dostat,“ říká Vladimír Růžička v rozhovoru pro Lidovky.cz

Lidovky.cz: Co pro vás znamená postup do finále Ligy mistrů?

Je to největší soutěž v Evropě, do které můžeme zasáhnout, takže je to obrovský úspěch pro celé město. Myslím si, že nejenom letošní rok dokazují české týmy, že dokáží konkurovat a hrát na vysoké úrovni. Důkazem je i finálová účast Sparty tři roky zpátky.

Lidovky.cz: Takže český hokej v útlumu není?

Všichni pořád tvrdí, jak nestíháme bruslařky. Když si ale vezmu čiště naše zápasy v Lize mistrů, tak nás nikdo nepřehrál. Všichni soupeři měli obrovský problém s naší hrou ve středním pásmu, nemohli se tam dostat. Bavil jsem se o tom i během zápasu proti Zugu s Honzou Kovářem a ten mi to potvrdil. Vůbec si s tím nevěděli rady, nebyli na tuhle hru připravení. Obecně říkám, že je na tom český hokej ve srovnání s Evropou velmi dobře.

Lidovky.cz I se Švédskem například?

Říkal jsem to i klukům, že naše hráče pořád trochu podceňujeme. Pořád vyzdvihujeme švédský hokej, finský hokej... Ti hráči jsou samozřejmě dobří, mají dobrá mužstva, ale já si myslím, že naši hráči jsou také dobří.

Lidovky.cz Jak se budete připravovat na finále Ligy mistrů, bude to probíhat jinak než před extraligou?

Máme hodně natěsnaný program, čeká nás před finále ještě hodně zápasu v extralize, takže moc času na to nebude. My končíme v neděli duelem proti Pardubicím a hned v uterý finále.... Čeká nás prakticky jeden den na přípravu. Budeme se na to připravovat podobně jako na předchozí zápasy v Lize mistrů. Podíváme se na video, rozebereme jejich klíčové hráče.

Lidovky.cz: Plánujete proti Pardubicím protočit sestavu a nechat odpočinout klíčové hráče?

Oba zápasy se jako doposud budeme snažit hrát v té nejsilnější sestavě. Uvidíme, jestli bude mít někdo lehčí zranění, abych ho případně pošetřil.

Lidovky.cz: Vedení stoplo na začátku měsíce hráčům výplaty, povedlo se vyčistit vzduch?

Podle mě tam vzduch byl čistý celou dobu, chtělo jenom hráče nějak víc nakopnout. Všichni si uvědomují, že se Hradec Králové musí pohybovat výše v tabulce, ty výkony tomu do té doby neodpovídaly, a proto vedení sáhlo k tomuto kroku.