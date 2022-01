Čína nominovala. Na olympijské hry pojede i brankář, který dostal 11 gólů od Příbrami

Jedenáct nominovaných pochází z Kanady, čtyři ze Spojených států amerických a jeden z Ruska. Jsou mezi nimi i americký útočník Cory Kane a kanadský forvard Ethan Werek, kteří působili v české extralize v dresu Třince. V týmu je také syn americké legendy Chrise Cheliose Jake.

Jednatřicetiletý Kane hrál za Třinec v sezoně 2016/17 a připsal si ve 44 zápasech včetně play off 23 bodů za 13 branek 10 asistencí. Následně odešel do Kunlunu, kde působí doteď. O rok mladší Werek strávil v kádru Ocelářů také rok a loučil se v roce 2019 před odchodem do čínského klubu mistrovským titulem. V české extralize zaznamenal v 51 duelech včetně play off 32 bodů za 19 tref a 13 přihrávek.

Třicetiletý Jake Chelios se jako nedraftovaný hráč dočkal pěti utkání v NHL v sezoně 2018/19 v barvách Detroitu. Jeho otec Chris hrál v roce 2010 za Atlantu ještě ve věku 48 let a 71 dnů a je druhým nejstarším hráčem, který v NHL nastoupil po Gordiem Howeovi (52 let a 11 dnů). Na olympijských hrách startoval Chris Chelios čtyřikrát a má stříbro ze Salt Lake City 2002.

Gólman Jeremy Smith reprezentoval USA na mistrovství světa dvacítek v roce 2008. O rok dříve si jej ve druhém kole draftu NHL vybral Nashville. V nejlepší lize světa ale odchytal jen 10 utkání v sezoně 2016/17 za Colorado.

Kanadského beka Ryana Sproula si vybral v roce 2011 ve druhém kole Detroit, za Red Wings a New York Rangers dostal v NHL příležitost ve 44 duelech. Zkušenosti z nejlepší ligy světa mají Sproulovi krajané v útoku. Po Brandonu Yipovi sáhlo v roce 2004 na draftu až na 239. pozici Colorado a za Avalanche, Nashville a Phoenix sehrál 174 zápasů v základní části (29+27) a 16 utkání play off (3+3).

Jiří Vítek @JVitek94 V nominaci Číny jsou čtyři hráči, kteří si v Česku zahráli 2. ligu za China Golden Dragon. Pengfei Han (G) Ruinan Yan (D) Jianing Guo (F) Xudong Xiang (F) Na olympijské hry tak pojede brankář, který dostal 11 gólů od Příbrami, nebo útočník, který skóroval proti Klatovům. https://t.co/sfzRj0m4Ml oblíbit odpovědět

Nedraftovaný útočník Spencer Foo v ročníku 2017/18 dostal příležitost ve čtyřech duelech za Calgary a vstřelil dvě branky. Jeho mladšího bratra sice v roce 2017 draftovalo v 5. kole Chicago, ale předloni se vydal z univerzitní ligy NCAA za sourozencem do Kunlunu.

Obránce Zacha Yuena, jenž se narodil ve Vancouveru, draftoval v roce 2011 ve 4. kole Winnipeg, ale hrál nejvýše v AHL jen tři zápasy za Toronto Marlies. Z Toronta pochází útočník Juncheng Yan. Dalšími kanadskými rodáky jsou brankář Paris O’Brien, obránci Jason Fram, Ty Schultz, který používá po čínské matce jméno Čeng En-laj, a útočníci Luke Lockhart a Tyler Wong.

Obránce Denis Osipov reprezentoval Rusko v roce 2005 na mistrovství světa osmnáctek a v roce 2016 získal v KHL s Magnitogorskem Gagarinův pohár. I americké občanství má také Peter Zhong, který v Číně používá jméno Wej Čung.

Rodilými Číňany jsou gólman Pcheng-fej Chan, obránci C’-meng Čchen, Žuej-nan Jen, Pcheng-fej Čang a útočníci Ce-sen Čang, Ťia-ning Kuo, Sü-tung Siang a Žu-ti Jing. Pcheng-fej Chan, Žuej-nan Jen, Ťia-ning Kuo a Sü-tung Siang působili v sezoně 2019/20 v české druhé lize v týmu China Golden Dragon, který v rámci rozvoje a přípravy na OH působil ve třetí nejvyšší soutěži a sídlil v Kladně.

Čína, která hraje ve skupině A divizi II mistrovství světa, se na olympiádě zařadí mezi soupeře o tři výkonnostní stupně výše. Mezinárodní hokejová federace její účast po pochybnostech o kvalitě týmu definitivně schválila až loni v prosinci. Do turnaje vstoupí ve čtvrtek 10. února ve 14:10 SEČ proti Spojeným státům americkým, o dva dny později změří síly s Německem a v neděli 13. února s Kanadou.

Nominace Číny na olympijské hry v Pekingu (9.-20. února):

Brankáři: Pcheng-fej Chan, Paris O’Brien, Jeremy Smith,

obránci: C’-meng Čchen, Pcheng-fej Čang, Jake Chelios, Jason Fram, Denis Osipov, Ty Schultz, Ryan Sproul, Zach Yuen, Žuej-nan Jen,

útočníci: Ce-sen Čang, Parker Foo, Spencer Foo, Ťia-ning Kuo, Cory Kane, Žu-ti Jing, Luke Lockhart, Sü-tung Siang, Juncheng Yan, Ethan Werek, Tyler Wong, Brandon Yip, Peter Zhong (všichni Kunlun/KHL).