Colorado vyhrálo gólem z poslední sekundy, Francouz do zápasu nezasáhl. Columbus porazil Toronto

Kvalifikace play off NHL v Torontu a Edmontonu Východní konference (Toronto): Kvalifikace play off - 1. zápas: Toronto - Columbus 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) Branky: 42. Atkinson, 60. Wennberg. Střely na branku: 28:35. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Korpisalo, 2. Atkinson (oba Columbus), 3. Andersen (Toronto). Západní konference (Edmonton): Kvalifikace play off - 1. zápasy: Vancouver - Minnesota 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Branky: 31. a 60. Spurgeon, 3. Fiala. Střely na branku: 28:31. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Stalock, 2. Spurgeon, 3. Fiala (všichni Minnesota). O nasazení do play off: Colorado - St. Louis 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) Branky: 46. Graves, 60. Kadri - 17. Perron. Střely na branku: 38:32. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Grubauer, 2. Kadri (oba Colorado), 3. Binnington (St. Louis).