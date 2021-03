Čtvrtfinále extraligy je tu. Boleslav porazila na úvod Pardubice, slaví i Liberec

Mladá Boleslav Úvodní výhry na startu čtvrtfinále play off hokejové extraligy zaznamenali hokejisté Mladé Boleslavi a Liberce. Středočeši a hráči Bílých Tygrů tak přes dlouhou herní pauzu, kterou si vybojovali přímým postupem do čtvrtfinálové fáze, využili výhody domácího prostředí. Mladá Boleslav porazila Pardubice 2:0, Liberec po obratu Hradec Králové 4:3 v prodloužení.

Vítězný gól Bruslařského klubu dal po polovině zápasu v přesilovce útočník Adam Zbořil, v závěru pojistil výhru v oslabení při hostující power play obránce Martin Ševc, jenž u první branky asistoval. Své první čisté konto v extraligovém play off vychytal Jan Růžička. Středočeši zdolali doma Dynamo od prosince 2015 potřinácté za sebou.

„Do utkání jsme vstoupili dobře, první dvě třetiny jsme byli bruslivější a měli jsme i víc šancí a zajímavých momentů. Škoda, že to bylo po dvou třetinách jen 1:0, ale chtěli jsme samozřejmě jít do vedení, což se nám povedlo. Jsme rádi za první krok, první výhra je důležitá,“ prohlásil trenér domácích Pavel Patera.

Liberečtí prohrávali s týmem Mountfieldu již 0:3, přesto slavili výhru v prodloužení. Adam Musil vyrovnal na 3:3 v čase 58:48. Rozhodující branku vstřelil v 77. minutě útočník Michal Birner, který si připsal navíc dvě asistence.

„Gratulace do kabiny. První vítězství, nebylo to jednoduché. Půlku zápasu jsme se trošičku rozkoukávali, zjišťovali, co je play off. Udělali jsme nějaké naivní fauly, ale od třetího gólu klobouk dolů před hráči. Začali jsme hrát, vyhrávat souboje, tlačili jsme se do brány, hodně jsme stříleli a hráči byli odměněni prvním vítězstvím,“ uvedl liberecký kouč Patrik Augusta.

V pátek se na stejných stadionech odehrají druhé zápasy, jen s prohozenými začátky. Pod Ještědem se začne v 17 hodin, o dvě hodiny později pak bude vhozeno úvodní buly v Mladé Boleslavi.