Další ‚Pasta‘ show uchvátila NHL. Musel se oholit, lidé si jej pletli s Voráčkem

PRAHA Když se rošťák z Havířova dostane do ráže, čiší z jeho počínání na ledových jevištích čirá radost. Povznášející a úchvatná, odvádějící diváka ze skutečného světa kamsi do říše fantazie.

Ten přirozeně působící kumšt!

Elán, troufalost a ohromující lehkost bytí mezi mantinely.

Převaha v soubojích se špičkovými soky z různých koutů světa...

Naposledy se dvaadvacetileté křídlo Boston Bruins zaskvělo v zápase s New York Rangers. Do kouzelného příběhu kluka, jehož máma kdysi musela pracovat za tři, aby mohl dál hrát hokej, přibyla kapitola s názvem Tři fíky panu králi.

Třikrát překonal švédského brankáře Lundqvista, jehož oprávněně provází přezdívka „King Henrik“.

V temné éře českého hokeje, který přestal vychovávat borce jeho typu, působí Pastrňák jako zjevení.

Nejenže ve středu večer pohotově pálil z voleje, dva zásahy Bruins navíc připravil mazanými přihrávkami. Po měsíci a půl se ukázal domácím fanouškům ve vyprodané TD Garden. Další díl „Pasta show“ vyvolal bouřlivé ovace.

„David připomněl slavné krajany Jaromíra Jágra nebo Patrika Eliáše. Z jeho výkonu mají jistě radost jak v Bostonu, tak v Praze,“ řekl Kevin Weekes, bývalý gólman a nyní expert stanice NHL Network.

Pastrňákovo představení by se v číslech dalo vyjádřit následovně:

Bilance 3+2 při vítězství 6:3.

Třetí hattrick v sezoně, čtvrtý v kariéře v NHL (a další má z play-off).

Statistiky v ročníku 2018/19 si posunul na 77 bodů (36+41) v 61 utkáních a zlepšil si střelecký „osobák“.

Jen proto, že zmeškal 16 mačů kvůli zranění palce na ruce, nemůže nyní útočit na prestižní stobodovou hranici. I tak se v ligovém pořadí produktivity řadí na 23. místo.

Jeho popularita se ovšem neopírá jenom o suché cifry. Při rozcvičkách před zápasy často laškuje s diváky stojícími za sklem nad hrazením. Tancuje, pózuje, směje se.

Vtipnými hláškami zásobuje reportéry. Nedávno vysvětloval, proč se chystá oholit si plnovous. Jako jeden z důvodů uvedl skutečnost, že se už příliš podobá jednomu divoce zarostlému krajanovi: „Lidi mi začali říkat Voráček.“

Originálně slaví své trefy, dobrou náladou ovlivňuje své okolí, dovede si udělat legraci sám ze sebe.

„Odmalička má tu schopnost,“ tvrdí jeho máma Marcela. „Do tří let špatně mluvil, přesto si získával děti na dvorku i důchodkyně. Z videí na internetu vidím, že je maskotem kabiny. Baví sebe i ostatní.“

Nepostrádá sebevědomí. Hokejové mančafty v Evropě ani v zámoří se neskládají z uťáplých a přehnaně zdvořilých intelektuálů. Pastrňák se však navzdory pronikavým úspěchům a štědrým výplatám od Bruins nechová nadutě.

Když se předevčírem v šatně jako první hvězda večera ocitl v obležení mikrofonů, neopomněl svést část zásluh na parťáky.

Nehřeší na svůj talent, což se projevilo taky v uplynulých týdnech, kdy čekal až mu sroste zlomenina. Nepovaloval se na kanapi a necpal se brambůrky. Udržoval se v kondici a denně pracoval s klubovým specialistou přes bruslení a práci s holí Kimem Brandvoldem.

Odborník citovaný stránkou The Athletic odhadoval, že by se po takovém úrazu měl vrátit do úplné pohody okolo desátého dubna, kdy startuje Stanley Cup.

Pastrňák skutečně v úvodní partii po návratu v hale New York Islanders hledal jistotu v časové a prostorové tísni. Čáry s kotoučem se zprvu nedařily. V New Jersey, na Floridě a v Tampě ale posbíral po dvou bodech a doma proti Rangers to rozbalil se vším všudy. Netrvalo dlouho, než oprášil své umění. Součet 5+6 v pěti střetnutích po čtyřtýdenní přestávce je prostě báječný.

„Na jednu stranu je škoda, že se zranil. Gólů by měl daleko víc,“ řekl ve čtvrtek v Kladně legendární Jágr. „Zároveň mu odpočinek, i když byl nechtěný, pomůže v play off.“

Podobně se vyjádřil bostonský kouč Bruce Cassidy, jenž shodou okolností kdysi vedl Jágra ve Washingtonu: „V téhle fázi sezony se hráči hodí, když mu v nádrži zbude trochu víc šťávy.“

Právě v nadcházejících bitvách o stříbrný pohár Lorda Stanleyho budou příznivci Bruins na triky kouzelníka z Havířova spoléhat nejvíc.