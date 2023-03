Chce být lídrem nejen na ledě. Je neuvěřitelný, chválí Pastrňáka v Bostonu

„Odvedli jsme opravdu skvělou práci, celkově jsme hráli opravdu rychle,“ hodnotil Pastrňák. „První dvě třetiny jsme podle mě byli mnohem lepším týmem.“

Bruins totiž po čtyřiceti minutách vedli už 3:1. Havířovský rodák se zaskvěl hned v úvodu, když v úniku zřejmě i s nechtěnou pomocí obránce Caroliny Burnse zaznamenal lehkým posunutím mezi nohy brankáře Andersena 600. kariérní bod.

Navrch si 96. bodem vytvořil nové sezonní maximum. A hlavně si připsal jubilejní padesátý gól. To všechno už v páté minutě.

Podívejte se na sestřih z utkání mezi Carolinou a Bostonem:

„Už před pár lety jsem byl blízko, ale najednou přišel covid,“ narážel na přerušený ročník 2019/20, v němž nasázel 48 branek. „Nikdy nevíte, co se může stát. Byla to dlouhá cesta a velký dík samozřejmě patří mým spoluhráčům i rodině. Je to super. Ještě lepší je tohle sdílet s kluky, které tu mám.“

V mužstvu, které suverénně vládne NHL, má i dalších pět krajanů. Jeden z nich - Pavel Zacha - mu v polovině utkání nabíjel při přesilové hře.

A Pastrňák tvrdou ranou na bližší tyč nachytal Andersena podruhé. Zatímco v sobotu se proti Tampě neprosadil, v souboji s Hurricanes se rozstřílel.

„Tak už to chodí. S Tampou jsem měl pár šancí, při nichž bych toho moc neměnil... Ale teď to tam napadalo.“

Celkově 601. bod pro nejproduktivnějšího hráče Bostonu v sezoně, čtvrtého v rámci ligy. A to během 583 zápasů v NHL. Rychleji se v historii organizace na tuto metu dostali pouze legendární Bobby Orr (461 utkání) a Ray Bourque (569).

„Ocitl se ve velmi dobré společnosti,“ konstatoval obránce Charlie McAvoy. „Mám z něj obrovskou radost, pracuje velmi tvrdě a zaslouží si to. Osobně pro nás všechny strašně moc znamená, pro Boston je neuvěřitelným hokejistou.“

David Pastrňák z Bostonu zakončuje v utkání proti Carolině,

„Učím se tu od kluků jako David Krejčí už několik let,“ naráží šestadvacetiletý forvard na ikonické hráče pomalu se loučící generace. „Člověk pozná, že když tu nejsou, musí udělat krok vpřed i mimo led. To oni vedou tým na hřišti i mimo něj. Takový chcete být taky.“

Nedělní noc byla pro mužstvo z Massachusetts památná ještě v jednom ohledu. Ačkoli domácí Carolina srovnala na 3:3, hosté přece jen uspěli v nájezdech. A zapsali 57. triumf v ročníku, čímž vyrovnali 51 let starý rekord.

V počtu vyhraných venkovních duelů (27) navíc vytvořili nové maximum.

„Je opravdu úžasné, že se nám něco takového podařilo, obzvlášť když si vzpomenete na všechny ty skvělé týmy Bruins v historii,“ neskrýval nadšení kouč Jim Montgomery. „Vím, že je jiná doba... Přesto je to v éře platových stropů neuvěřitelný úspěch.“

Gólem se pod něj podepsal i další Pastrňákův krajan Jakub Lauko. Ten ve 32. minutě na pravém kruhu prudce zabrzdil a povedeným švihem se trefil přesně ke vzdálenější tyčce. Čtvrtý zásah za Boston v sezoně.

„Má skvělou pracovní morálku, takže nám pomáhá nejen skórováním,“ hodnotila hlavní hvězda večera dvaadvacetiletého Lauka.

Český útočník ve službách Bostonu Jakub Lauko (94) se prodírá skrze obranu Caroliny. Vpravo forvard Hurricanes Martin Nečas (88)

Ten v posledních dnech hodně pendloval mezi hlavním týmem a farmou v Providence. „Není snadné se tu udržet s takovou konkurencí,“ uznal Pastrňák. „Pokaždé když přišel, ještě naši hru rozzářil. Je skvělé ho coby Čecha sledovat, jak roste.“

„Zatím nevíme, jaký je jeho strop, ale víme, že je pro nás ve čtvrté lajně velmi přínosný,“ myslí si Montgomery. „Pokud se mu podaří vyšplhat vzhůru, tak ať. Tohle je skvělý začátek kariéry v NHL.“

Pro chomutovského odchovance skončil duel po jednom ze soubojů předčasně. Podle trenéra ale nejde o nic vážného a měl by naskočit do úterního nočního střetnutí s Nashvillem.

Možná bude jednou člen nové mladé generace v dalších letech po ruce i kanonýru Pastrňákovi.