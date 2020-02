David proti Goliášovi. Hradec se pokusí ve finále Ligy mistrů zaskočit Švédského obra

Dnes od 18.30 vstoupí hokejisté Hradce Králové jako druhý český tým do bitvy o titul v Lize mistrů. Proti bude opět stát favorizovaná švédská Frölunda. Dopadnou Východočeši jako před třemi lety Sparta, nebo na domácím ledu dosáhnou na největší klubový úspěch českého hokeje?

Dvacet minut. Tak dlouho trvalo, než fanoušci beznadějně vyprodali vstupenky na finále hokejové Ligy mistrů, kde se hradecký Mountfield na domácím ledě střetne se švédskou Frölundou.



Pro východočeský klub to bude zatím největší milník kariéry. Mají možnost stát se historicky prvním českým týmem, který prestižní ligu ovládne. Jenže v cestě jim bude stát nelehký úkol – pětinásobný švédský šampion a trojnásobný vítěz Ligy mistrů.

Ve hře je navíc kromě úspěchu i tučná finanční odměna. Hradec si může přilepšit o dalších 7,56 milionu korun.

Jsou to jako příběhy z jiných světů.

Zatímco hradecký klub už letos své dosavadní maximum v Lize mistrů překonal, pro Frölundu se jedná téměř o povinnost. Od založení Ligy mistrů v roce 2014 se švédský klub do finále Ligy mistrů neprobojoval jen jedinkrát. Ze čtyř pokusů pak třikrát zvítězil.

To Hradec je oproti tomu hokejovým trpaslíkem. V české extralize se zatím dostal jen do semifinále a největšího úspěchu dosáhl, když v sezoně 2016/17 skončil celkově třetí.



Ani v Lize mistrů zatím nic výrazného nepředvedl, letos se vůbec poprvé dostal ze základní skupiny. O to víc si nyní na východě Čech užívají současnou euforii. Pokud by dnes večer doma uspěli, překonali by druhé místo Sparty ze sezony 2016/17, která tehdy padla právě s Frölundou 3:4 v prodloužení.

Hokejového obra se ale domácí nebojí.

„Jsme druhý český tým, který postoupil do finále, ale chceme být první, kteří trofej vyhrají. Říká se, že když nevyhrajete, tak nikoho nezajímá, zda jste druhý, třetí nebo poslední,“ pronesl před duelem sebevědomě kapitán Radek Smoleňák.

O něco střídměji uvažuje kouč Tomáš Martinec, i ten však věří, že se jim podaří rivala zaskočit.



„Uvědomujeme si, že Frölunda má výborný tým a je favoritem zápasu. Mají v kádru spoustu zkušených a vynikajících hráčů, i výborné mladíky. Například Fagema z dvacítky. Mají výborně namixovaný tým. Je to ale jeden zápas a stát se může všechno. Švédové jsou velký favorit, ale my chceme uspět,“ řekl pro ČTK.

Český finalista se však bude muset obejít bez většiny svých nových opor, které do týmu přivedl nový trenér Vladimír Růžička.

Kvůli pravidlům soutěže nesmí do utkání zasáhnout Jakub Orsava, Lukáš Žejdl, Petr Šidlík ani Oscar Eklund. Z nových hráčů tak pomůže pouze útočník Jakub Lev.

Hlavní zbraní hradeckého Mountfieldu tak bude domácí prostředí. Ač se Frölundě na cizích kluzištích zatím dařilo, Východočeši tímto zápasem přímo žijí. Všechny vstupenky do ČPP Arény se vyprodaly během pouhých dvaceti minut.

„Tažení Frölundy sledujeme a známe i její výsledky ve švédské lize. V play off bylo vidět, že nerozhoduje, zda hraje doma, nebo venku. Venku měli výsledky ještě lepší. Nesmíme na to koukat, musíme se soustředit sami na sebe a využít podporu fantastických diváků,“ uvedl Martinec.

Na své si přijdou i ti, na které se nedostalo. Klub pro ně přichystal promítání na velkoplošné obrazovce. Zároveň pak mohou všichni dorazit na veřejný trénink obou klubů a nasát trochu té hokejové atmosféry.

Kromě fanoušků potáhne tým i vidina tučné odměny. Zatím si v Lize mistrů vydělal 3,75 milionu korun, z toho půl milionu inkasoval od hokejového svazu jako kompenzaci za cestovní náklady. V případě výhry by si připsal dalších 7,56 milionu korun, poražený celkem pak získá 3,5 milionu korun.

Hradečtí se mají možnost věrným skvěle revanšovat. Poslední extraligový zápas před dnešním duelem jim nevyšel podle představ. Ve východočeském derby totiž Lvi prohráli s rivalem z Pardubic 3:4. O jejich prohře navíc rozhodl i gól, který padl z diskutabilního pravidla o posunuté bráně v době přihrávky.

Úspěch proti Frölundě by byl jistě skvělým lékem zapomnění...