Obránce Sklenička opouští KHL. Bude působit ve švýcarské lize

„Jsme rádi, že můžeme pro příští sezonu s Davidem počítat. Je to hráč, kterého sledujeme již několik sezon a který nám svými zkušenostmi pomůže,“ řekl sportovní ředitel John Fust na klubovém webu.

Bývalý hráč extraligové Plzně působí v zahraničí od roku 2018. Poté, co se neprosadil do kádru Montrealu v NHL, se vrátil do Evropy a hrál za Jokerit Helsinky v KHL. Poté přestoupil do Oulu, hrál za Brynäs a v poslední sezoně za Astanu.

Sklenička startoval na čtyřech světových šampionátech a olympijských hrách v Pekingu 2022. V aktuálním ročníku nemohl v reprezentaci nastupovat, stejně jako všichni čeští hráči působící v KHL.