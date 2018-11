Děkuji fandům, kteří nám ani nepoděkují a příště na nás budou pískat, zlobí se reprezentační gólman

PRAHA Je to současná jednička všech extraligových gólmanů a také jediní reprezentační brankář z nejvyšší hokejové soutěže. Patrik Bartošák je navíc velmi oblíbený u vítkovických fanoušků a vydobyl si u nich zvláštní postavení. Proto se nebál zkritizovat část ostravských fandů, kteří v nedělním duelu s Chomutovem (4:2) odcházeli z haly půl minuty před koncem duelu a ani hráčům nepoděkovali.

V tabulce poslední Chomutov přijel do Ostravy posílen výhrou 5:0 z předchozího duelu nad pražskou Spartou a tak Vítkovice nečekalo nic lehkého.

A Vítkovičtí se na výhru velmi nadřeli, pojistku přidal až v čase 59:34 do prázdné brány Jakub Lev.

Pětadvacetiletý gólman, který řadu let hrával na farmě Los Angeles Kings, však místo radosti zaplněného publika musel sledovat jak řada diváků houfně opouští halu. A s týmem si tak nevychutnali ani závěrečnou děkovačku.

Reakce Patrika Bartošáka na Instagramu

„Mrzí mě, že dáme gól do prázdné brány, půl minuty před koncem zápasu, a z pěti tisíc diváků se dobrá třetina zvedne a odchází z haly,“ uvedl na svém instagramovém profilu Bartošák.



„Moc to nechápu a ještě jednou říkám, že mě mrzí, že těmto divákům nestojí ani hokej, ani naše výhra, ani my samotní za to, aby vydrželi do úplného konce a pak zatleskali,“ doplnil.

Bohužel pro něj i pro celý tým je tento „rituál“ v Ostravě dlouhodobě známý. Stejně tak jako v dalších velkých halách v Česku. Fanoušci totiž nechtějí ve svých autech čekat v zácpě při odjezdu ze stadionu. A tak odjedou dříve.

„Díky všem fanouškům, i těm, kteří odešli třicet vteřin před koncem a ty ušetřené dvě minuty na parkovišti byly zajímavější, než to, aby zatleskali svému týmu po vyhraném utkání,“ poznamenal a těmto fandům vzkázal:



„Doufám, že nám svým pískotem zase dáte příště vědět, až se nám nebude dařit. I pro vás ten hokej hrajeme. Všem OPRAVDOVÝM fanouškům však patří VELKÉ DÍKY. Je to škoda a moc mě to mrzí,“ dodal Bartošák.