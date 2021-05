Diplomatický konflikt na pozadí hokeje. Po běloruské vlajce Riga vyměnila i tu ruskou

Riga Marně se snažila Mezinárodní hokejová federace (IIHF) ubránit letošní světový šampionát před politikou. Jablkem sváru se staly vlajky, na její zneuctění si stěžují Bělorusové, živo je také kolem zástavy Ruska, které ji nesmí oficiálně při světových mezinárodních akcí používat.

Důvodem jsou dopingové skandály Ruska a následné klatby Světového antidopingového výboru (WADA) a Mezinárodního olympijského výboru (MOV).

Pár hodin před startem pondělního večerního zápasu mezi českou reprezentací a Běloruskem, ve kterém hokejový nároďák se lvem na hrudi vydřel dva body za vítězství 3:2 v prodloužení, došlo k výměně běloruské státní vlajky na vlajku běloruské opozice.

Bílo-červeno-bílý prapor, symbolizující odpor proti režimu Alexandra Lukašenka, mezi vlajky účastníků hokejového šampionátu v pondělí pověsil starosta lotyšské metropole Martinš Stakis a ministr zahraničních věcí Edgars Rinkevičs.

Starosta Rigy prohlásil, že „ve městě nesmí vlát vlajky symbolizující režim, který se dopouští státního terorismu.“ Odkazoval tím na nedělní incident s letounem společnosti Ryanair. Stroj letící na trase z Atén do Vilniusu byl přinucen přistát v Minsku, aby běloruská tajná služba KGB mohla zatknout novináře a opozičního aktivistu Ramana Prataseviče.



„Nemám slov. Je to nehorázný cynismus a amatérismus starosty Rigy. Je to především neúcta k mé zemi a k naší státní symbolice, kterou uznává celé mezinárodní společenství. Dokážete si představit, že primátor Minsku svévolně vyměnil státní vlajku Lotyšska? Hned by z toho byl skandál,“ sdělil s neskrývaným hněvem pro Lidovky.cz běloruský poslanec, místopředseda sněmovní komise pro mezinárodní záležitosti a známý běloruský novinář Tengiz Dumbadze.

„Sport by měl stát mimo politiku. Omezení politici však z hokeje dělají špinavou politiku a zviditelňují se na tom,“ dodává roztrpčeně. Mimochodem, Bělorusové jsou v nemilosti už podruhé, původně totiž měli šampionát spolupořádat, jenže po tvrdému zásahu Lukašenkova režimu proti opozičním protestům loni v létě (a následných represích) byl Minsku tento status IIHF letos v lednu odebrán. A to po nátlaku sponzorů včetně Škody Auto.

Běloruský provládní politik zároveň nedokázal jednoznačně odpovědět na to, jestli má běloruská reprezentace na protest opustit hokejový šampionát. „Není vyloučeno, že náš tým z turnaje nakonec odjede. Ale také můžeme svůj nesouhlas vyjádřit úspěšnou hrou na ledu,“ míní Dumbadze.



Stažení běloruské státní vlajky má tak zatím „jen“ diplomatickou dohru. Bělorusko právě kvůli zneuctěním státní symbolu v pondělí vyhostilo lotyšského velvyslance v Minsku i všechny zaměstnance ambasády vyjma jedné osoby. Lotyšsko vzápětí reagovalo stejným krokem a vypovědělo běloruského velvyslance i s dalšími diplomaty.

Ruské protesty

Kvůli sundání státní vlajky spílá rižské radnici i Moskva. Ruská trikolora vlála na stejném místě jako běloruský státní symbol. Jak uvedl lotyšský portál Delfi, ruská vlajka byla nahrazena praporem Ruského olympijského výboru s odkazem na rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu. Ten za dopingové delikty zakázal do prosince 2022 hrát Rusům pod státní vlajkou, používat státní hymnu i další státní symboly.

Proti stažení ruské státní vlajky se ohradili někteří ruští politici. Ruský poslanec Dmitrij Sviščov v rozhovoru pro list Moskovskij komsomolec tento krok označil za drzost a provokaci.

Zdá se, že se chlad z ledových arén rozšířil i mezi čelní představitele některých zúčastněných států…